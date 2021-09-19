https://uz.sputniknews.ru/20210919/uzbekistanka-shirin-abdullaeva-raskryla-vsyu-pravdu-o-chlenax-jyuri-ty-super--20559450.html
Узбекистанка Ширин Абдуллаева раскрыла всю правду о членах жюри "Ты Супер!" — видео
Узбекистанка Ширин Абдуллаева раскрыла всю правду о членах жюри "Ты Супер!" — видео
Участница юбилейного сезона вокального конкурса "Ты Супер!" покорила жюри не только своим проникновенным исполнением песни "Проститься", но и своими знаниями... 19.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-19T23:51+0500
2021-09-19T23:51+0500
2021-09-20T01:03+0500
культура
узбекистан
музыка
ты супер
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После выступления все четыре судьи конкурса нажали зеленые кнопки, причем первым это сделал мэтр – Игорь Крутой.Не сдержался от восторженных комментариев и Алексей Воробьев, похвалив конкурсантку за естественность подачи, "ненадрывность" и "ненатужность" исполнения такой трогательной и лирической песни. Однако это не спасло актера от серьезного испытания: дело в том, что Ширин с детства занимается восточными единоборствами, в том числе почти год постигала азы ушу у монахов Шао-Линя.Пришлось Воробьеву выходить на сцену, чтобы узбекская участница смогла продемонстрировать свои умения на публике. Обошлось без жертв, а после нескольких приемов они тепло обнялись."От вас исходит позитивная энергия", — поделилась Ширин.Такое откровение от девочки, познавшей все тонкости восточных единоборств и восприятия мира, естественно, не остались без внимания, поэтому участнице пришлось давать характеристику всем членам жюри.Арбенина в своем послесловии заметила, что эта песня была исполнена по-особому, немного по-своему, но очень органично. А затем на сцену вышел и автор композиции — лидер группы Uma2rmanВладимир Крестовский. В итоге у него с Ширин получился очень трогательный и любопытный дуэт.Теперь узбекская участница ждет результата.
https://uz.sputniknews.ru/20210919/shirin-abdullaeva-kogda-uznala-chto-proshla-na-ty-super-na-radostyax-slomala-lodyjku-20554239.html
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узбекистан, музыка, ты супер
Узбекистанка Ширин Абдуллаева раскрыла всю правду о членах жюри "Ты Супер!" — видео
23:51 19.09.2021 (обновлено: 01:03 20.09.2021)
Участница юбилейного сезона вокального конкурса "Ты Супер!" покорила жюри не только своим проникновенным исполнением песни "Проститься", но и своими знаниями, а также проницательностью.
После выступления все четыре судьи конкурса нажали зеленые кнопки, причем первым это сделал мэтр – Игорь Крутой.
"И режиссерски и исполнительски – все было отлично. Ты так чувствуешь эту песню. Да и вся ты какая-то прекрасная картинка", — признался композитор.
Не сдержался от восторженных комментариев и Алексей Воробьев, похвалив конкурсантку за естественность подачи, "ненадрывность" и "ненатужность" исполнения такой трогательной и лирической песни. Однако это не спасло актера от серьезного испытания: дело в том, что Ширин с детства занимается восточными единоборствами, в том числе почти год постигала азы ушу у монахов Шао-Линя.
Пришлось Воробьеву выходить на сцену, чтобы узбекская участница смогла продемонстрировать свои умения на публике. Обошлось без жертв, а после нескольких приемов они тепло обнялись.
"От вас исходит позитивная энергия", — поделилась Ширин.
Такое откровение от девочки, познавшей все тонкости восточных единоборств и восприятия мира, естественно, не остались без внимания, поэтому участнице пришлось давать характеристику всем членам жюри.
"У Игоря Яковлевича сильная энергия – это гора, высокая и мудрая. Ирина Дубцова – цветущее дерево, например, миндаль. Диана Арбенина — это молния, опасная, но позитивная, которая всегда может зажечь. А Воробьев – ну это просто красавчик", — заключила Ширин под овации публики и судей.
Арбенина в своем послесловии заметила, что эта песня была исполнена по-особому, немного по-своему, но очень органично. А затем на сцену вышел и автор композиции — лидер группы Uma2rmanВладимир Крестовский. В итоге у него с Ширин получился очень трогательный и любопытный дуэт.
Теперь узбекская участница ждет результата.