https://uz.sputniknews.ru/20210921/agentstvo-kinematografii-podpishet-ryad-soglasheniy-s-zarubejnymi-kompaniyami-20585305.html

Агентство кинематографии подпишет ряд соглашений с зарубежными компаниями

Агентство кинематографии подпишет ряд соглашений с зарубежными компаниями

Как ожидается, договоры будут заключены с российскими, белорусскими, турецкими, иранскими, таджикистанскими и казахстанскими кинокомпаниями. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T14:21+0500

2021-09-21T14:21+0500

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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В столице Узбекистана состоится подписание соглашений с зарубежными кинокомпаниями на создание копродукции. Мероприятие пройдет в рамках Международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути". Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Агентстве кинематографии."В рамках Международного Ташкентского кинофестиваля запланировано подписание соглашений между Агентством кинематографии и зарубежными кинокомпаниями по производству совместных фильмов", - заявили в пресс-службе организации.Как ожидается, договоры будут заключены с российскими, белорусскими, турецкими, иранскими, таджикистанскими и казахстанскими кинокомпаниями. К тому же во время фестиваля пройдет показ новых кинокартин, созданных Агентством кинематографии совместно с компаниями из России: "Солнце на вкус", "Подарок Пэри", "Барон-2".

https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-uzbekistane-v-ramkax-dney-mirovogo-kino-sostoitsya-pokaz-kartin-iz-13-stran-20584494.html

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