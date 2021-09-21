https://uz.sputniknews.ru/20210921/agentstvo-kinematografii-podpishet-ryad-soglasheniy-s-zarubejnymi-kompaniyami-20585305.html
Агентство кинематографии подпишет ряд соглашений с зарубежными компаниями
Агентство кинематографии подпишет ряд соглашений с зарубежными компаниями
Как ожидается, договоры будут заключены с российскими, белорусскими, турецкими, иранскими, таджикистанскими и казахстанскими кинокомпаниями. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T14:21+0500
2021-09-21T14:21+0500
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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В столице Узбекистана состоится подписание соглашений с зарубежными кинокомпаниями на создание копродукции. Мероприятие пройдет в рамках Международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути". Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Агентстве кинематографии."В рамках Международного Ташкентского кинофестиваля запланировано подписание соглашений между Агентством кинематографии и зарубежными кинокомпаниями по производству совместных фильмов", - заявили в пресс-службе организации.Как ожидается, договоры будут заключены с российскими, белорусскими, турецкими, иранскими, таджикистанскими и казахстанскими кинокомпаниями. К тому же во время фестиваля пройдет показ новых кинокартин, созданных Агентством кинематографии совместно с компаниями из России: "Солнце на вкус", "Подарок Пэри", "Барон-2".
https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-uzbekistane-v-ramkax-dney-mirovogo-kino-sostoitsya-pokaz-kartin-iz-13-stran-20584494.html
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кино, фестиваль, кинематограф
Агентство кинематографии подпишет ряд соглашений с зарубежными компаниями
14:21 21.09.2021 (обновлено: 17:36 21.09.2021)
Как ожидается, договоры будут заключены с российскими, белорусскими, турецкими, иранскими, таджикистанскими и казахстанскими кинокомпаниями.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В столице Узбекистана состоится подписание соглашений с зарубежными кинокомпаниями на создание копродукции. Мероприятие пройдет в рамках Международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути". Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Агентстве кинематографии.
"В рамках Международного Ташкентского кинофестиваля запланировано подписание соглашений между Агентством кинематографии и зарубежными кинокомпаниями по производству совместных фильмов", - заявили в пресс-службе организации.
Как ожидается, договоры будут заключены с российскими, белорусскими, турецкими, иранскими, таджикистанскими и казахстанскими кинокомпаниями.
К тому же во время фестиваля пройдет показ новых кинокартин, созданных Агентством кинематографии совместно с компаниями из России: "Солнце на вкус", "Подарок Пэри", "Барон-2".