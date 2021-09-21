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В Узбекистане в рамках Дней мирового кино состоится показ картин из 13 стран
В Узбекистане в рамках Дней мирового кино состоится показ картин из 13 стран
Мероприятие посетят более 150 известных деятелей киноискусства: режиссеры, актеры, продюсеры, а также представители дистрибьютерских кинокомпаний... 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T13:45+0500
2021-09-21T13:45+0500
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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В Узбекистане пройдут Дни мирового кино в рамках международного фестиваля "Жемчужина Шелкового пути", сообщили корреспонденту Sputnik в Агентстве кинематографии. По информации ведомства, во время мероприятия пройдет показ свыше 150 кинокартин из 13 стран мира: Азербайджана, Беларуси, Египта, Израиля, Индии, Италии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Польши, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана. Отмечается, что большая их часть будет демонстрироваться с субтитрами на узбекском языке.Трансляция фильмов начнется во всех кинотеатрах страны с 29 сентября и продлится вплоть до 3 октября. По ожиданиям, Дни мирового кино посетят более 150 известных деятелей киноискусства: режиссеры, актеры, продюсеры, а также представители дистрибьютерских кинокомпаний, международных кинофестивалей и организаций. Во время мероприятия они проведут творческие встречи с любителями кино. Подробная программа Дней кино будет обнародована 24 сентября, уточнили в киноагентстве.
https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-uzbekistane-molodye-kinematografisty-smogut-pouchastvovat-v-konkurse-kino-za-pyat-dney-20582605.html
https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-dni-mejdunarodnogo-festivalya-v-uzbekistane-otkroyutsya-shest-kinoteatrov-20580804.html
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кино, фестиваль, кинематограф

В Узбекистане в рамках Дней мирового кино состоится показ картин из 13 стран

13:45 21.09.2021
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© ИА "Жахон"Дни Японского кино в Ташкенте
Дни Японского кино в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
© ИА "Жахон"
Мероприятие посетят более 150 известных деятелей киноискусства: режиссеры, актеры, продюсеры, а также представители дистрибьютерских кинокомпаний, международных кинофестивалей и организаций.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В Узбекистане пройдут Дни мирового кино в рамках международного фестиваля "Жемчужина Шелкового пути", сообщили корреспонденту Sputnik в Агентстве кинематографии.
Съемки телепередачи - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
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12:44
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По информации ведомства, во время мероприятия пройдет показ свыше 150 кинокартин из 13 стран мира: Азербайджана, Беларуси, Египта, Израиля, Индии, Италии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Польши, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана. Отмечается, что большая их часть будет демонстрироваться с субтитрами на узбекском языке.
Трансляция фильмов начнется во всех кинотеатрах страны с 29 сентября и продлится вплоть до 3 октября.
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11:57
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По ожиданиям, Дни мирового кино посетят более 150 известных деятелей киноискусства: режиссеры, актеры, продюсеры, а также представители дистрибьютерских кинокомпаний, международных кинофестивалей и организаций. Во время мероприятия они проведут творческие встречи с любителями кино.
Подробная программа Дней кино будет обнародована 24 сентября, уточнили в киноагентстве.
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