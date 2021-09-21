https://uz.sputniknews.ru/20210921/jitel-kazaxstana-rasstrelyal-5-chelovek-pri-popytke-vyselit-ego-iz-doma--video-chp-20576202.html

Житель Казахстана расстрелял 5 человек при попытке выселить его из дома — видео ЧП

Житель Казахстана расстрелял 5 человек при попытке выселить его из дома — видео ЧП

Накануне в Алматы произошло ЧП: 54-летний мужчина открыл огонь по полицейским, судебным исполнителям и своим соседям. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T09:30+0500

2021-09-21T09:30+0500

2021-09-21T09:30+0500

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казахстан

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Инцидент произошел в микрорайоне Акбулак. Отмечается, что жильца дома должны были выселить из-за долгов по решению суда. В ответ мужчина достал оружие и почти что в упор начал расстреливать гостей. В результате пять человек погибли. Нападавшего задержали. Ведется расследование.

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мультимедиа , казахстан, убийство, видео, происшествия