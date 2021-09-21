https://uz.sputniknews.ru/20210921/massovaya-vaktsinatsiya-detey-ot-poliomielita-nachalas-v-uzbekistane-20586233.html

Массовая вакцинация детей от полиомиелита началась в Узбекистане

Массовая вакцинация детей от полиомиелита началась в Узбекистане

Для иммунизации детей 4-5 лет в регионы доставлено 1,2 миллиона доз инактивированной полиовакцины. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T15:46+0500

2021-09-21T15:46+0500

2021-09-21T16:48+0500

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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Массовая иммунизация детей 4-5 лет от полиомиелита началась в Узбекистане. Вакцинация связана с обнаружением случаев заражения диким вирусом в Афганистане и Таджикистане.Прививочная кампания стартовала 20 сентября, сообщает Санитарно-эпидемиологическая служба Ферганской области в Telegram-канале. В регионе планируется привить в общем итоге более 120 тысяч дошколят.По данным Всемирной организации здравоохранения, в соседних Афганистане и Таджикистане в сентябре выявлен 31 случай заражения диким полиомиелитом. Плановые профилактические прививки от этого заболевания делаются капельно и инъекционно в возрасте 2, 3, 4, 16 месяцев и семи лет.Предыдущий раз массовая иммунизация детей от полиомиелита по эпидемиологическим показаниям проводилась в республике в марте этого года после выявления случаев заражения в Таджикистане и Афганистане.Полиомиелит – высокоинфекционное вирусное заболевание, стремительно поражающее нервную систему детей и приводящее к параличу. Болезнь неизлечима, ее можно только предотвратить с помощью вакцинации. В середине прошлого века, до изобретения вакцины, полиомиелит был одной из главных причин детской смертности во всем мире. В настоящий момент благодаря иммунизации в Европе болезнь удалось полностью победить, но риск занесения дикого вируса из стран Азии и Африки по-прежнему существует. В 2019 году в мире зарегистрировано 113 случаев заражения диким полиомиелитом. Пока в мире есть хотя бы один зараженный, опасность угрожает всем детям планеты, считают во Всемирной организации здравоохранения.

https://uz.sputniknews.ru/20210326/uzbekistan-zaschitil-detey-ot-tadjikskogo-poliomielita-vse-privivki-sdelany-17972386.html

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