https://uz.sputniknews.ru/20210921/massovaya-vaktsinatsiya-detey-ot-poliomielita-nachalas-v-uzbekistane-20586233.html
Массовая вакцинация детей от полиомиелита началась в Узбекистане
Массовая вакцинация детей от полиомиелита началась в Узбекистане
Для иммунизации детей 4-5 лет в регионы доставлено 1,2 миллиона доз инактивированной полиовакцины. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T15:46+0500
2021-09-21T15:46+0500
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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Массовая иммунизация детей 4-5 лет от полиомиелита началась в Узбекистане. Вакцинация связана с обнаружением случаев заражения диким вирусом в Афганистане и Таджикистане.Прививочная кампания стартовала 20 сентября, сообщает Санитарно-эпидемиологическая служба Ферганской области в Telegram-канале. В регионе планируется привить в общем итоге более 120 тысяч дошколят.По данным Всемирной организации здравоохранения, в соседних Афганистане и Таджикистане в сентябре выявлен 31 случай заражения диким полиомиелитом. Плановые профилактические прививки от этого заболевания делаются капельно и инъекционно в возрасте 2, 3, 4, 16 месяцев и семи лет.Предыдущий раз массовая иммунизация детей от полиомиелита по эпидемиологическим показаниям проводилась в республике в марте этого года после выявления случаев заражения в Таджикистане и Афганистане.Полиомиелит – высокоинфекционное вирусное заболевание, стремительно поражающее нервную систему детей и приводящее к параличу. Болезнь неизлечима, ее можно только предотвратить с помощью вакцинации. В середине прошлого века, до изобретения вакцины, полиомиелит был одной из главных причин детской смертности во всем мире. В настоящий момент благодаря иммунизации в Европе болезнь удалось полностью победить, но риск занесения дикого вируса из стран Азии и Африки по-прежнему существует. В 2019 году в мире зарегистрировано 113 случаев заражения диким полиомиелитом. Пока в мире есть хотя бы один зараженный, опасность угрожает всем детям планеты, считают во Всемирной организации здравоохранения.
https://uz.sputniknews.ru/20210326/uzbekistan-zaschitil-detey-ot-tadjikskogo-poliomielita-vse-privivki-sdelany-17972386.html
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Массовая вакцинация детей от полиомиелита началась в Узбекистане
15:46 21.09.2021 (обновлено: 16:48 21.09.2021)
Для иммунизации детей 4-5 лет в регионы доставлено 1,2 миллиона доз инактивированной полиовакцины.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Массовая иммунизация детей 4-5 лет от полиомиелита началась в Узбекистане. Вакцинация связана с обнаружением случаев заражения диким вирусом в Афганистане и Таджикистане.
Прививочная кампания стартовала 20 сентября, сообщает Санитарно-эпидемиологическая служба Ферганской области в Telegram-канале
. В регионе планируется привить в общем итоге более 120 тысяч дошколят.
"Вакцинация против полиомиелита вакциной ИПВ будет проводиться с 20 по 30 сентября. В настоящее время необходимые вакцины и шприцы уже доставлены в центры вакцинации. Перед иммунизацией детей от полиомиелита, конечно же, проводится медицинское обследование. После вакцинации будет находиться под патронажным наблюдением в течение 3 дней", - сообщил начальник областного управления санитарно-эпидемиологического благополучия Анваржон Ярулин.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в соседних Афганистане и Таджикистане в сентябре выявлен 31 случай заражения диким полиомиелитом. Плановые профилактические прививки от этого заболевания делаются капельно и инъекционно в возрасте 2, 3, 4, 16 месяцев и семи лет.
Предыдущий раз массовая иммунизация детей от полиомиелита по эпидемиологическим показаниям проводилась в республике в марте этого года после выявления случаев заражения в Таджикистане и Афганистане.
Полиомиелит – высокоинфекционное вирусное заболевание, стремительно поражающее нервную систему детей и приводящее к параличу. Болезнь неизлечима, ее можно только предотвратить с помощью вакцинации. В середине прошлого века, до изобретения вакцины, полиомиелит был одной из главных причин детской смертности во всем мире. В настоящий момент благодаря иммунизации в Европе болезнь удалось полностью победить, но риск занесения дикого вируса из стран Азии и Африки по-прежнему существует. В 2019 году в мире зарегистрировано 113 случаев заражения диким полиомиелитом. Пока в мире есть хотя бы один зараженный, опасность угрожает всем детям планеты, считают
во Всемирной организации здравоохранения.