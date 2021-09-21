Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210921/massovaya-vaktsinatsiya-detey-ot-poliomielita-nachalas-v-uzbekistane-20586233.html
Массовая вакцинация детей от полиомиелита началась в Узбекистане
Массовая вакцинация детей от полиомиелита началась в Узбекистане
Для иммунизации детей 4-5 лет в регионы доставлено 1,2 миллиона доз инактивированной полиовакцины. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T15:46+0500
2021-09-21T16:48+0500
общество
таджикистан
узбекистан
медицина
дети
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/15/20588059_1:0:2333:1312_1920x0_80_0_0_22c675e18a707f1a8018dedc5aba6eb5.jpg
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Массовая иммунизация детей 4-5 лет от полиомиелита началась в Узбекистане. Вакцинация связана с обнаружением случаев заражения диким вирусом в Афганистане и Таджикистане.Прививочная кампания стартовала 20 сентября, сообщает Санитарно-эпидемиологическая служба Ферганской области в Telegram-канале. В регионе планируется привить в общем итоге более 120 тысяч дошколят.По данным Всемирной организации здравоохранения, в соседних Афганистане и Таджикистане в сентябре выявлен 31 случай заражения диким полиомиелитом. Плановые профилактические прививки от этого заболевания делаются капельно и инъекционно в возрасте 2, 3, 4, 16 месяцев и семи лет.Предыдущий раз массовая иммунизация детей от полиомиелита по эпидемиологическим показаниям проводилась в республике в марте этого года после выявления случаев заражения в Таджикистане и Афганистане.Полиомиелит – высокоинфекционное вирусное заболевание, стремительно поражающее нервную систему детей и приводящее к параличу. Болезнь неизлечима, ее можно только предотвратить с помощью вакцинации. В середине прошлого века, до изобретения вакцины, полиомиелит был одной из главных причин детской смертности во всем мире. В настоящий момент благодаря иммунизации в Европе болезнь удалось полностью победить, но риск занесения дикого вируса из стран Азии и Африки по-прежнему существует. В 2019 году в мире зарегистрировано 113 случаев заражения диким полиомиелитом. Пока в мире есть хотя бы один зараженный, опасность угрожает всем детям планеты, считают во Всемирной организации здравоохранения.
https://uz.sputniknews.ru/20210326/uzbekistan-zaschitil-detey-ot-tadjikskogo-poliomielita-vse-privivki-sdelany-17972386.html
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/15/20588059_292:0:2041:1312_1920x0_80_0_0_75dcfce3aa11a34381e5b6c3b60f57e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
таджикистан, узбекистан, медицина, дети, афганистан

Массовая вакцинация детей от полиомиелита началась в Узбекистане

15:46 21.09.2021 (обновлено: 16:48 21.09.2021)
306
© Pexels / cottonbroПипетка с жидкостью
Пипетка с жидкостью - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
© Pexels / cottonbro
Для иммунизации детей 4-5 лет в регионы доставлено 1,2 миллиона доз инактивированной полиовакцины.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Массовая иммунизация детей 4-5 лет от полиомиелита началась в Узбекистане. Вакцинация связана с обнаружением случаев заражения диким вирусом в Афганистане и Таджикистане.
Прививочная кампания стартовала 20 сентября, сообщает Санитарно-эпидемиологическая служба Ферганской области в Telegram-канале. В регионе планируется привить в общем итоге более 120 тысяч дошколят.
"Вакцинация против полиомиелита вакциной ИПВ будет проводиться с 20 по 30 сентября. В настоящее время необходимые вакцины и шприцы уже доставлены в центры вакцинации. Перед иммунизацией детей от полиомиелита, конечно же, проводится медицинское обследование. После вакцинации будет находиться под патронажным наблюдением в течение 3 дней", - сообщил начальник областного управления санитарно-эпидемиологического благополучия Анваржон Ярулин.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в соседних Афганистане и Таджикистане в сентябре выявлен 31 случай заражения диким полиомиелитом. Плановые профилактические прививки от этого заболевания делаются капельно и инъекционно в возрасте 2, 3, 4, 16 месяцев и семи лет.
Предыдущий раз массовая иммунизация детей от полиомиелита по эпидемиологическим показаниям проводилась в республике в марте этого года после выявления случаев заражения в Таджикистане и Афганистане.
Полиомиелит – высокоинфекционное вирусное заболевание, стремительно поражающее нервную систему детей и приводящее к параличу. Болезнь неизлечима, ее можно только предотвратить с помощью вакцинации. В середине прошлого века, до изобретения вакцины, полиомиелит был одной из главных причин детской смертности во всем мире. В настоящий момент благодаря иммунизации в Европе болезнь удалось полностью победить, но риск занесения дикого вируса из стран Азии и Африки по-прежнему существует. В 2019 году в мире зарегистрировано 113 случаев заражения диким полиомиелитом. Пока в мире есть хотя бы один зараженный, опасность угрожает всем детям планеты, считают во Всемирной организации здравоохранения.
Ребенок идет по коридору, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
Общество
Узбекистан защитил детей от таджикского полиомиелита: все прививки сделаны
26 марта, 12:19
1221
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:10Новый терминал в аэропорту Самарканда будет построен к концу года
17:42В Каракалпакстане учеников начальных классов обеспечат бесплатными обедами
17:31Таджикистан построил детский сад в Узбекистане
17:29Миграционные центры Сахарово и Путилково решено объединить
17:00Узбекские студенты-стоматологи смогут получить диплом РУДН
16:58МДО передадут узбекистанские мультфильмы, доставленные из Госфильмофонда России
16:11В Казахстане начались учения спасателей Центральноазиатских стран
16:06Секрет власти раскрыт: почему победила "Единая Россия"
16:06В Ташкенте презентуют отечественный аналог платформы Netflix
15:46Массовая вакцинация детей от полиомиелита началась в Узбекистане
14:57Узбекистан начал производить бензин АИ–98
14:21Агентство кинематографии подпишет ряд соглашений с зарубежными компаниями
14:16Учителя получат квалификационные сертификаты онлайн
14:11Узбекский IT Park станет со-организатором международного фестиваля
13:45В Узбекистане в рамках Дней мирового кино состоится показ картин из 13 стран
13:30Мирзиёев начал свою предвыборную кампанию с Каракалпакстана
13:11Муниса Ризаева раскрыла, сколько зарабатывает за одно выступление — видео
13:07"Нигерийский" штамм в Узбекистане не выявлен – Минздрав
12:44В Узбекистане молодые кинематографисты смогут поучаствовать в конкурсе "Кино за пять дней"
12:15В Узбекистане начали серийную сборку автомобилей Lada