https://uz.sputniknews.ru/20210921/mirziyoev-nachal-svoyu-predvybornuyu-kampaniyu-s-karakalpakstana-20582777.html

Мирзиёев начал свою предвыборную кампанию с Каракалпакстана

Мирзиёев начал свою предвыборную кампанию с Каракалпакстана

Первыми избирателями, с которыми встретится кандидат в президенты Узбекистана, станут жители Каракалпакстана. Первым делом действующий глава государства... 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T13:30+0500

2021-09-21T13:30+0500

2021-09-21T13:30+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

каракалпакстан

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 21 сен – РИА Новости. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Каракалпакстан в рамках своей агитационной программы перед выборами главы государства, сообщает пресс-служба лидера.Кандидат планирует встретиться с избирателями в узбекистанской автономии и посетит ряд объектов. Первым делом он направился в мавзолей Мусы Ерниязова на кладбище "Шорша баба" в городе Нукусе.Муса Ерниязов многие годы занимал должности председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. В прошлом году у него был выявлен коронавирус. В тяжелом состоянии его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия врачей он скончался на 73 году жизни в июле 2020 года.Ему присвоено звание Героя Узбекистана, а на месте упокоения по указанию президента был возведен мавзолей.Сообщается, что после того как глава государства почтил память Ерниязова, он направился в Бозатауский район.Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. Все пять официально действующих в стране партий зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Мирзиеев зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова.Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.

https://uz.sputniknews.ru/20210914/dvadtsat-odnu-mejdunarodnuyu-organizatsiyu-priglasili-nablyudat-za-vyborami-v-uzbekistane-20489239.html

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