Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210921/nigeriyskiy-shtamm-v-uzbekistane-ne-vyyavlen--minzdrav-20583495.html
"Нигерийский" штамм в Узбекистане не выявлен – Минздрав
"Нигерийский" штамм в Узбекистане не выявлен – Минздрав
В соседнем Казахстане обнаружены "нигерийский", "британский" и "индийский" штаммы Covid-19. В Узбекистане новых штаммов пока нет. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T13:07+0500
2021-09-21T13:07+0500
общество
узбекистан
медицина
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/14/15449588_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_db6194d3ce557d7952de4a7a22339b70.jpg
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В Узбекистане новых штаммов коронавируса пока не обнаружено, заверили корреспондента Sputnik в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана.Министр здравоохранения соседнего Казахстана Алексей Цой разместил в своем Facebook информацию о выявлении Eta-штамма ("нигерийского" штамма) Covid-19 в четырех регионах страны, сообщает РИА Новости. Министерство проанализировало положительные образцы, взятые в июле-августе текущего года.Как сообщили корреспонденту Sputnik в Министерстве здравоохранения Узбекистана, в республике новых штаммов коронавируса не выявлено.Напомним, впервые о появлении Eta-штамма ВОЗ объявила в декабре 2020 года. По данным организации, на 15 сентября "нигерийский" штамм выявлен в 77 странах мира. Симптомы у него такие же, как у других версий Covid-19: высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса.По данным Минздрава, 20 сентября в Узбекистане выявлено 529 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в стране – около 170 тысяч, умерших – около 1200 человек. Вакцинация от Covid-19 стартовала в Узбекистане 1 апреля. К данному моменту полностью привито более 3,7 миллионов человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210920/situatsiya-stabiliziruetsya-v-uzbekistane-otmenili-ryad-ogranicheniy-svyazannyx-s-covid-20566935.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/14/15449588_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_b64f877195cd2c7d20451343e474c62d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, медицина, коронавирус covid-19

"Нигерийский" штамм в Узбекистане не выявлен – Минздрав

13:07 21.09.2021
184
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПробирки с биоматериалом
Пробирки с биоматериалом - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
В соседнем Казахстане обнаружены "нигерийский", "британский" и "индийский" штаммы Covid-19. В Узбекистане новых штаммов пока нет.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В Узбекистане новых штаммов коронавируса пока не обнаружено, заверили корреспондента Sputnik в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана.
Министр здравоохранения соседнего Казахстана Алексей Цой разместил в своем Facebook информацию о выявлении Eta-штамма ("нигерийского" штамма) Covid-19 в четырех регионах страны, сообщает РИА Новости. Министерство проанализировало положительные образцы, взятые в июле-августе текущего года.

"По итогам секвенирования в 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов Delta "Индийский штамм" - 57 (59,4%), Alpha "Британский" - 24 (25%), "Уханьский" - 10 (10,4%) и Eta "Нигерийский" - 5 (5,2%)", - написал Цой в Facebook.

Как сообщили корреспонденту Sputnik в Министерстве здравоохранения Узбекистана, в республике новых штаммов коронавируса не выявлено.
Напомним, впервые о появлении Eta-штамма ВОЗ объявила в декабре 2020 года. По данным организации, на 15 сентября "нигерийский" штамм выявлен в 77 странах мира. Симптомы у него такие же, как у других версий Covid-19: высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса.
По данным Минздрава, 20 сентября в Узбекистане выявлено 529 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в стране – около 170 тысяч, умерших – около 1200 человек. Вакцинация от Covid-19 стартовала в Узбекистане 1 апреля. К данному моменту полностью привито более 3,7 миллионов человек.
Свадебные кольца - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2021
Общество
Ситуация стабилизируется: в Узбекистане отменили ряд ограничений, связанных с COVID
Вчера, 13:47
496
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:11Узбекский IT Park станет со-организатором международного фестиваля
13:45В Узбекистане в рамках Дней мирового кино состоится показ картин из 13 стран
13:30Мирзиёев начал свою предвыборную кампанию с Каракалпакстана
13:11Муниса Ризаева раскрыла, сколько зарабатывает за одно выступление — видео
13:07"Нигерийский" штамм в Узбекистане не выявлен – Минздрав
12:44В Узбекистане молодые кинематографисты смогут поучаствовать в конкурсе "Кино за пять дней"
12:15В Узбекистане начали серийную сборку автомобилей Lada
12:03Новая эра: украинцы будут жить как в английском романе
11:57В дни международного фестиваля в Узбекистане откроются шесть кинотеатров
11:33Престижный корейский вуз откроется в Узбекистане
11:21Кто останавливает европейские заводы: на сей раз нам не отвертеться
11:06Задержаны два сотрудника прокуратуры — они требовали деньги за изменение приговоров
10:50Центробанк утвердил порядок продажи драгоценных и памятных монет
10:28В Узбекистане стартовал проект по обновлению архитектурного облика села
10:09Педагоги, учившие детей на полу, оштрафованы
09:58Страны ШОС поддержали идею Мирзиёева о встрече высокого уровня по Афганистану
09:30Житель Казахстана расстрелял 5 человек при попытке выселить его из дома — видео ЧП
08:57У Ташкента нет данных о лишении узбекского языка статуса официального в Афганистане
08:30В Узбекистане заявили о единых с РФ подходах к сотрудничеству с новой властью Афганистана
ВчераВ ГУВД объяснили, почему произошла драка между капитаном и экс-футболистами ФК "Сурхан"