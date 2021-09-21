https://uz.sputniknews.ru/20210921/nigeriyskiy-shtamm-v-uzbekistane-ne-vyyavlen--minzdrav-20583495.html

"Нигерийский" штамм в Узбекистане не выявлен – Минздрав

"Нигерийский" штамм в Узбекистане не выявлен – Минздрав

В соседнем Казахстане обнаружены "нигерийский", "британский" и "индийский" штаммы Covid-19. В Узбекистане новых штаммов пока нет. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T13:07+0500

2021-09-21T13:07+0500

2021-09-21T13:07+0500

общество

узбекистан

медицина

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В Узбекистане новых штаммов коронавируса пока не обнаружено, заверили корреспондента Sputnik в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана.Министр здравоохранения соседнего Казахстана Алексей Цой разместил в своем Facebook информацию о выявлении Eta-штамма ("нигерийского" штамма) Covid-19 в четырех регионах страны, сообщает РИА Новости. Министерство проанализировало положительные образцы, взятые в июле-августе текущего года.Как сообщили корреспонденту Sputnik в Министерстве здравоохранения Узбекистана, в республике новых штаммов коронавируса не выявлено.Напомним, впервые о появлении Eta-штамма ВОЗ объявила в декабре 2020 года. По данным организации, на 15 сентября "нигерийский" штамм выявлен в 77 странах мира. Симптомы у него такие же, как у других версий Covid-19: высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса.По данным Минздрава, 20 сентября в Узбекистане выявлено 529 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в стране – около 170 тысяч, умерших – около 1200 человек. Вакцинация от Covid-19 стартовала в Узбекистане 1 апреля. К данному моменту полностью привито более 3,7 миллионов человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210920/situatsiya-stabiliziruetsya-v-uzbekistane-otmenili-ryad-ogranicheniy-svyazannyx-s-covid-20566935.html

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узбекистан, медицина, коронавирус covid-19