https://uz.sputniknews.ru/20210921/novaya-era-ukraintsy-budut-jit-kak-v-angliyskom-romane-20580716.html

Новая эра: украинцы будут жить как в английском романе

Новая эра: украинцы будут жить как в английском романе

Украинское правительство одобрило очередную стратегию, на сей раз — информационной безопасности. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T12:03+0500

2021-09-21T12:03+0500

2021-09-21T12:03+0500

колумнисты

украина

киев

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У нового документа есть очевидные отличия от бесчисленного количества других утвержденных в Киеве стратегий.Во-первых, она вступит в силу не посредством принятия постановления правительства, а путем утверждения указом президента, поскольку была разработана Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) — местным аналогом классической хунты, но с элементами клоунады.Во-вторых, хотя в документе отсутствует упоминание о масштабах и источниках финансирования, нет сомнений, что под нее оно выделяться будет. И по мере возможности эта стратегия, в отличие от многих других, реализовываться тоже будет, ибо нынешняя украинская власть взяла четкий курс на построение государства, описанного Оруэллом в романе "1984". А в этом деле "информационная безопасность" — незаменимый инструмент.Разумеется, практически весь документ выписан под единственного внешнего врага — Россию, что авторы и не пытаются скрывать или маскировать, — а также под его местных пособников, то есть всех, кто позволяет себе критиковать украинскую власть.В качестве глобальных угроз и вызовов для информационной безопасности украинская власть видит:А есть еще национальные вызовы и угрозы, среди которых информационное влияние на население со стороны иностранных государств (речь, разумеется, опять о России, которая "проводит операции, направленные на ликвидацию украинской государственности и уничтожение украинской идентичности", "провоцирование конфликтов", "легитимизацию аннексии Крыма" и тому подобное). Также Киев беспокоят информационное доминирование "государства-агрессора" на временно оккупированных территориях, проблема нормативного обеспечения медиаотношений и защиты профессиональной деятельности журналистов, манипулирование сознанием граждан относительно вступления Украины в ЕС и НАТО и так далее.Все эти неприятности украинская власть собирается побороть путем достижения семи стратегических целей:Главным ожидаемым результатом реализации стратегии является формирование общенациональной идентичности. Но стоит понимать, как оно представляется украинской власти.Тем не менее принятие описанного документа приведет к еще большему закручиванию гаек не только на информационном, но и на политическом поле. Образ внешнего врага в лице России будет использоваться для оправдания любых расправ и любых ограничений в правах. Известные комментарии по поводу повышения коммунальных тарифов времен президента Порошенко — мол, мы так становимся сильнее, чтобы Путин не напал, — станут шириться, множиться и использоваться при любом удобном случае.По сути, это и есть путь к созданию общества, подобного Океании в романе "1984". С жителями, лишенными гражданских прав и индивидуальности, во главе с Большим Братом в лице государственных структур, с Министерством правды и наказаниями за мыслепреступления.Кстати, насчет сомнений в наличии у украинской власти финансовых и интеллектуальных ресурсов для построения такого общества, тем более во время бурного развития информационных технологий, нужно заметить, что Запад-то в целом готов ей в этом помогать. Конечно, в случае обеспечения украинской властью его интересов. А уж западные партнеры толк в зомбировании и подавлении людей и целых обществ знают. Так что совсем уж отмахиваться от возможности реализации такой стратегии, наверное, не стоит. Однако есть надежда, что помешает реализации чрезвычайная вороватость и недалекость украинской власти, еще и умноженная на склонность к предательству.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210917/ukraina-raskrutila-zapad-na-novye-milliardy-20532301.html

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украина, киев