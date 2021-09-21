https://uz.sputniknews.ru/20210921/novyy-terminal-v-aeroportu-samarkanda-budet-postroen-k-novomu-godu-20590004.html

Новый терминал в аэропорту Самарканда будет построен к концу года

Новый терминал в аэропорту Самарканда будет построен к концу года

Терминал позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 2 миллионов пассажиров в год. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T18:10+0500

2021-09-21T18:10+0500

2021-09-21T18:10+0500

общество

аэропорт

узбекистан

самарканд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0b/18265911_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1125540c64798b1951e052eba0b72a3e.jpg

ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В международном аэропорту Самарканда завершаются монтажные работы нового современного терминала. С ходом строительства познакомились журналисты в ходе пресс-тура, сообщает Самаркандский вестник.По словам заместителя генерального директора по строительству промышленных и гражданских объектов ENTER Engineering Pte. Ltd Рустама Хайдарова, строительство нового терминала завершится уже к концу года, после чего на объекте пройдет тестирование и отладка оборудованияЗдание будет оформлено в виде раскрытой книги – аллюзии на манускрипт Мирзо Улугбека "Новогурагенские астрономические таблицы", вышедший в свет в 1444 году. Крыша терминала будет украшено картой звездного неба. С воздуха можно будет узнать на ней знакомые созвездия.Общая площадь пятиэтажного терминала составит более 42 тысяч квадратных метров. Здесь будет также построена еще одна взлетно-посадочная полоса, а также 24 парковочных и 700 стояночных мест для самолетов. Все это позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 350 до 1000 человек в час, т.е. до 2 миллионов пассажиров в год. Аэропорт сможет обслуживать до 120 регулярных рейсов в неделю.Решение о перепланировке международного аэропорта в Самарканде было принято еще в 2018 году. Проест стал еще более масштабным после визита в город президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в июле 2019 года.Далее журналисты посетили туристический центр Silk Road Samarkand, расположенный вокруг гребного канала. Здесь на общей площади в 260 гектаров строятся конгресс-центр, этнографический комплекс "Вечный город" и восемь отелей. Для строительства комплекса приглашены эксперты из России, Турции и Европы. На проекте трудятся более семи тысяч рабочих. Сдача проекта запланирована на второе полугодие 2022 года.Будут здесь и яркие восточные базары, искусственные каналы и пруды, транспортные развязки и дороги до исторического центра Самарканда. Уже построена тепличная зона, в которой высадили 2600 декоративных деревьев, преимущественно из Италии.

https://uz.sputniknews.ru/20210514/v-stroitelstvo-aeroporta-v-samarkande-vlojili-80-mln-chastnyx-investitsiy-18729323.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аэропорт, узбекистан, самарканд