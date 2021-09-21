Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210921/novyy-terminal-v-aeroportu-samarkanda-budet-postroen-k-novomu-godu-20590004.html
Новый терминал в аэропорту Самарканда будет построен к концу года
Новый терминал в аэропорту Самарканда будет построен к концу года
Терминал позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 2 миллионов пассажиров в год. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T18:10+0500
2021-09-21T18:10+0500
общество
аэропорт
узбекистан
самарканд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0b/18265911_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1125540c64798b1951e052eba0b72a3e.jpg
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В международном аэропорту Самарканда завершаются монтажные работы нового современного терминала. С ходом строительства познакомились журналисты в ходе пресс-тура, сообщает Самаркандский вестник.По словам заместителя генерального директора по строительству промышленных и гражданских объектов ENTER Engineering Pte. Ltd Рустама Хайдарова, строительство нового терминала завершится уже к концу года, после чего на объекте пройдет тестирование и отладка оборудованияЗдание будет оформлено в виде раскрытой книги – аллюзии на манускрипт Мирзо Улугбека "Новогурагенские астрономические таблицы", вышедший в свет в 1444 году. Крыша терминала будет украшено картой звездного неба. С воздуха можно будет узнать на ней знакомые созвездия.Общая площадь пятиэтажного терминала составит более 42 тысяч квадратных метров. Здесь будет также построена еще одна взлетно-посадочная полоса, а также 24 парковочных и 700 стояночных мест для самолетов. Все это позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 350 до 1000 человек в час, т.е. до 2 миллионов пассажиров в год. Аэропорт сможет обслуживать до 120 регулярных рейсов в неделю.Решение о перепланировке международного аэропорта в Самарканде было принято еще в 2018 году. Проест стал еще более масштабным после визита в город президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в июле 2019 года.Далее журналисты посетили туристический центр Silk Road Samarkand, расположенный вокруг гребного канала. Здесь на общей площади в 260 гектаров строятся конгресс-центр, этнографический комплекс "Вечный город" и восемь отелей. Для строительства комплекса приглашены эксперты из России, Турции и Европы. На проекте трудятся более семи тысяч рабочих. Сдача проекта запланирована на второе полугодие 2022 года.Будут здесь и яркие восточные базары, искусственные каналы и пруды, транспортные развязки и дороги до исторического центра Самарканда. Уже построена тепличная зона, в которой высадили 2600 декоративных деревьев, преимущественно из Италии.
https://uz.sputniknews.ru/20210514/v-stroitelstvo-aeroporta-v-samarkande-vlojili-80-mln-chastnyx-investitsiy-18729323.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0b/18265911_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cd12a3c85a071b43f0baa6a327f496cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аэропорт, узбекистан, самарканд

Новый терминал в аэропорту Самарканда будет построен к концу года

18:10 21.09.2021
155
© AIR MARAKANDAПроект по модернизации и эксплуатации международного аэропорта Самарканда
Проект по модернизации и эксплуатации международного аэропорта Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
© AIR MARAKANDA
Терминал позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 2 миллионов пассажиров в год.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В международном аэропорту Самарканда завершаются монтажные работы нового современного терминала. С ходом строительства познакомились журналисты в ходе пресс-тура, сообщает Самаркандский вестник.
По словам заместителя генерального директора по строительству промышленных и гражданских объектов ENTER Engineering Pte. Ltd Рустама Хайдарова, строительство нового терминала завершится уже к концу года, после чего на объекте пройдет тестирование и отладка оборудования
Здание будет оформлено в виде раскрытой книги – аллюзии на манускрипт Мирзо Улугбека "Новогурагенские астрономические таблицы", вышедший в свет в 1444 году. Крыша терминала будет украшено картой звездного неба. С воздуха можно будет узнать на ней знакомые созвездия.
Общая площадь пятиэтажного терминала составит более 42 тысяч квадратных метров. Здесь будет также построена еще одна взлетно-посадочная полоса, а также 24 парковочных и 700 стояночных мест для самолетов. Все это позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 350 до 1000 человек в час, т.е. до 2 миллионов пассажиров в год. Аэропорт сможет обслуживать до 120 регулярных рейсов в неделю.
"В обновленном аэропорту будут внедрены более ста инноваций. К примеру, автоматизированная система обработки багажа, телескопический трап, киоск самостоятельной регистрации пассажиров (Self check-in), которые будут оборудованы сенсорным экраном и дополнительно считывателем кредитных карт и принтером для печати посадочных талонов", - рассказал журналистам Рустам Хайдаров.
Решение о перепланировке международного аэропорта в Самарканде было принято еще в 2018 году. Проест стал еще более масштабным после визита в город президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в июле 2019 года.
Далее журналисты посетили туристический центр Silk Road Samarkand, расположенный вокруг гребного канала. Здесь на общей площади в 260 гектаров строятся конгресс-центр, этнографический комплекс "Вечный город" и восемь отелей. Для строительства комплекса приглашены эксперты из России, Турции и Европы. На проекте трудятся более семи тысяч рабочих. Сдача проекта запланирована на второе полугодие 2022 года.
"Визитной карточкой культуры Узбекистана станет концепция этнографического комплекса "Вечный город", которая включает в себя строительство зданий, минаретов, напоминающих архитектуру средневековья. Здесь будут представлены кулинария местных народов, мастерские ремесленников, резчиков по дереву, гончаров, производство шёлковой бумаги из тутовника, ювелирных украшений и ковров", - рассказал генеральный директор проекта Уктам Латыпов.
Будут здесь и яркие восточные базары, искусственные каналы и пруды, транспортные развязки и дороги до исторического центра Самарканда. Уже построена тепличная зона, в которой высадили 2600 декоративных деревьев, преимущественно из Италии.
Строительство аэропорта в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
Туризм
В строительство аэропорта в Самарканде вложили $80 млн частных инвестиций
14 мая, 13:31
747
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:10Новый терминал в аэропорту Самарканда будет построен к концу года
17:42В Каракалпакстане учеников начальных классов обеспечат бесплатными обедами
17:31Таджикистан построил детский сад в Узбекистане
17:29Миграционные центры Сахарово и Путилково решено объединить
17:00Узбекские студенты-стоматологи смогут получить диплом РУДН
16:58МДО передадут узбекистанские мультфильмы, доставленные из Госфильмофонда России
16:11В Казахстане начались учения спасателей Центральноазиатских стран
16:06Секрет власти раскрыт: почему победила "Единая Россия"
16:06В Ташкенте презентуют отечественный аналог платформы Netflix
15:46Массовая вакцинация детей от полиомиелита началась в Узбекистане
14:57Узбекистан начал производить бензин АИ–98
14:21Агентство кинематографии подпишет ряд соглашений с зарубежными компаниями
14:16Учителя получат квалификационные сертификаты онлайн
14:11Узбекский IT Park станет со-организатором международного фестиваля
13:45В Узбекистане в рамках Дней мирового кино состоится показ картин из 13 стран
13:30Мирзиёев начал свою предвыборную кампанию с Каракалпакстана
13:11Муниса Ризаева раскрыла, сколько зарабатывает за одно выступление — видео
13:07"Нигерийский" штамм в Узбекистане не выявлен – Минздрав
12:44В Узбекистане молодые кинематографисты смогут поучаствовать в конкурсе "Кино за пять дней"
12:15В Узбекистане начали серийную сборку автомобилей Lada