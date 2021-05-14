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В строительство аэропорта в Самарканде вложили $80 млн частных инвестиций
В строительство аэропорта в Самарканде вложили $80 млн частных инвестиций
В возведении нового терминала задействованы более 500 специалистов и столько же рабочих. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T13:31+0500
2021-05-14T13:31+0500
туризм
строительство
аэропорт
самарканд
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В пресс-службе компании Air Marakanda рассказали о процессе строительства нового аэропорта в Самарканде.Совместно со специалистами Мюнхенского и Стамбульского аэропортов ведется работа по внедрению программы ORAT (Operational Readiness, Activation and Transition). Она позволит систематизировать и синхронизировать систему различных технологических и бизнес-процессов при запуске и эксплуатации аэропорта.Финансовую и юридическую части управления аэропортом взяли на себя специалисты компаний Lufthansa Consulting, KPMG и Freshfields Bruckhaus Deringer. На строительство аэропорта привлечены частные инвестиции в размере 80 миллионов долларов. В возведении нового терминала задействованы более 500 специалистов и столько же рабочих.Работы по сооружению нового терминала международного аэропорта планируется завершить до 1 сентября 2021 года. Воздушная гавань будет функционировать на основе государственно-частного партнерства.Ранее мы писали о том, что в процессе модернизации в первую очередь, будет развита маршрутная сеть воздушной гавани, появится система управления безопасностью полетов в соответствии с международными стандартами и требованиями IATA (ISAGO).Будет улучшена инфраструктура самого аэропорта, внедрены современные технологии, принята в эксплуатацию новейшая авиационная техника.
https://uz.sputniknews.ru/20210330/aeroporty-uzbekistana-moderniziruyut-na-osnove-gchp--postanovlenie-18030257.html
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строительство, аэропорт, самарканд

В строительство аэропорта в Самарканде вложили $80 млн частных инвестиций

13:31 14.05.2021
396
© Пресс-служба компании Air MarakandaСтроительство аэропорта в Самарканде
Строительство аэропорта в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© Пресс-служба компании Air Marakanda
В возведении нового терминала задействованы более 500 специалистов и столько же рабочих.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В пресс-службе компании Air Marakanda рассказали о процессе строительства нового аэропорта в Самарканде.
Совместно со специалистами Мюнхенского и Стамбульского аэропортов ведется работа по внедрению программы ORAT (Operational Readiness, Activation and Transition). Она позволит систематизировать и синхронизировать систему различных технологических и бизнес-процессов при запуске и эксплуатации аэропорта.
Финансовую и юридическую части управления аэропортом взяли на себя специалисты компаний Lufthansa Consulting, KPMG и Freshfields Bruckhaus Deringer.
На строительство аэропорта привлечены частные инвестиции в размере 80 миллионов долларов. В возведении нового терминала задействованы более 500 специалистов и столько же рабочих.
Работы по сооружению нового терминала международного аэропорта планируется завершить до 1 сентября 2021 года. Воздушная гавань будет функционировать на основе государственно-частного партнерства.
Аэропорт Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
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Аэропорты Узбекистана модернизируют на основе ГЧП — постановление
30 марта, 12:08
653
Ранее мы писали о том, что в процессе модернизации в первую очередь, будет развита маршрутная сеть воздушной гавани, появится система управления безопасностью полетов в соответствии с международными стандартами и требованиями IATA (ISAGO).
Будет улучшена инфраструктура самого аэропорта, внедрены современные технологии, принята в эксплуатацию новейшая авиационная техника.
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