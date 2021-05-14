https://uz.sputniknews.ru/20210514/v-stroitelstvo-aeroporta-v-samarkande-vlojili-80-mln-chastnyx-investitsiy-18729323.html
В строительство аэропорта в Самарканде вложили $80 млн частных инвестиций
В строительство аэропорта в Самарканде вложили $80 млн частных инвестиций
В возведении нового терминала задействованы более 500 специалистов и столько же рабочих. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T13:31+0500
2021-05-14T13:31+0500
2021-05-14T13:31+0500
туризм
строительство
аэропорт
самарканд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0e/18727304_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9abb769937b078ce10e360983d63df3a.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В пресс-службе компании Air Marakanda рассказали о процессе строительства нового аэропорта в Самарканде.Совместно со специалистами Мюнхенского и Стамбульского аэропортов ведется работа по внедрению программы ORAT (Operational Readiness, Activation and Transition). Она позволит систематизировать и синхронизировать систему различных технологических и бизнес-процессов при запуске и эксплуатации аэропорта.Финансовую и юридическую части управления аэропортом взяли на себя специалисты компаний Lufthansa Consulting, KPMG и Freshfields Bruckhaus Deringer. На строительство аэропорта привлечены частные инвестиции в размере 80 миллионов долларов. В возведении нового терминала задействованы более 500 специалистов и столько же рабочих.Работы по сооружению нового терминала международного аэропорта планируется завершить до 1 сентября 2021 года. Воздушная гавань будет функционировать на основе государственно-частного партнерства.Ранее мы писали о том, что в процессе модернизации в первую очередь, будет развита маршрутная сеть воздушной гавани, появится система управления безопасностью полетов в соответствии с международными стандартами и требованиями IATA (ISAGO).Будет улучшена инфраструктура самого аэропорта, внедрены современные технологии, принята в эксплуатацию новейшая авиационная техника.
https://uz.sputniknews.ru/20210330/aeroporty-uzbekistana-moderniziruyut-na-osnove-gchp--postanovlenie-18030257.html
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0e/18727304_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_121f2bfdd28c0161a01de1d3137cda1a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
строительство, аэропорт, самарканд
В строительство аэропорта в Самарканде вложили $80 млн частных инвестиций
В возведении нового терминала задействованы более 500 специалистов и столько же рабочих.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik.
В пресс-службе компании Air Marakanda рассказали
о процессе строительства нового аэропорта в Самарканде.
Совместно со специалистами Мюнхенского и Стамбульского аэропортов ведется работа по внедрению программы ORAT (Operational Readiness, Activation and Transition). Она позволит систематизировать и синхронизировать систему различных технологических и бизнес-процессов при запуске и эксплуатации аэропорта.
Финансовую и юридическую части управления аэропортом взяли на себя специалисты компаний Lufthansa Consulting, KPMG и Freshfields Bruckhaus Deringer.
На строительство аэропорта привлечены частные инвестиции в размере 80 миллионов долларов. В возведении нового терминала задействованы более 500 специалистов и столько же рабочих.
Работы по сооружению нового терминала международного аэропорта планируется завершить до 1 сентября 2021 года. Воздушная гавань будет функционировать на основе государственно-частного партнерства.
Ранее мы писали
о том, что в процессе модернизации в первую очередь, будет развита маршрутная сеть воздушной гавани, появится система управления безопасностью полетов в соответствии с международными стандартами и требованиями IATA (ISAGO).
Будет улучшена инфраструктура самого аэропорта, внедрены современные технологии, принята в эксплуатацию новейшая авиационная техника.