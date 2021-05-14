https://uz.sputniknews.ru/20210514/v-stroitelstvo-aeroporta-v-samarkande-vlojili-80-mln-chastnyx-investitsiy-18729323.html

В строительство аэропорта в Самарканде вложили $80 млн частных инвестиций

В строительство аэропорта в Самарканде вложили $80 млн частных инвестиций

В возведении нового терминала задействованы более 500 специалистов и столько же рабочих. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T13:31+0500

2021-05-14T13:31+0500

2021-05-14T13:31+0500

туризм

строительство

аэропорт

самарканд

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В пресс-службе компании Air Marakanda рассказали о процессе строительства нового аэропорта в Самарканде.Совместно со специалистами Мюнхенского и Стамбульского аэропортов ведется работа по внедрению программы ORAT (Operational Readiness, Activation and Transition). Она позволит систематизировать и синхронизировать систему различных технологических и бизнес-процессов при запуске и эксплуатации аэропорта.Финансовую и юридическую части управления аэропортом взяли на себя специалисты компаний Lufthansa Consulting, KPMG и Freshfields Bruckhaus Deringer. На строительство аэропорта привлечены частные инвестиции в размере 80 миллионов долларов. В возведении нового терминала задействованы более 500 специалистов и столько же рабочих.Работы по сооружению нового терминала международного аэропорта планируется завершить до 1 сентября 2021 года. Воздушная гавань будет функционировать на основе государственно-частного партнерства.Ранее мы писали о том, что в процессе модернизации в первую очередь, будет развита маршрутная сеть воздушной гавани, появится система управления безопасностью полетов в соответствии с международными стандартами и требованиями IATA (ISAGO).Будет улучшена инфраструктура самого аэропорта, внедрены современные технологии, принята в эксплуатацию новейшая авиационная техника.

https://uz.sputniknews.ru/20210330/aeroporty-uzbekistana-moderniziruyut-na-osnove-gchp--postanovlenie-18030257.html

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строительство, аэропорт, самарканд