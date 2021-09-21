https://uz.sputniknews.ru/20210921/pedagogi-uchivshie-detey-na-polu-oshtrafovany-20577519.html
Педагоги, учившие детей на полу, оштрафованы
Педагоги, учившие детей на полу, оштрафованы
Проверка показала, что учителя в Кашкадарьинской области нарочно провели урок в пустом классе, хотя в школе уже были оборудованные кабинеты. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T10:09+0500
2021-09-21T10:09+0500
2021-09-21T10:41+0500
общество
кашкадарьинская область
дети
школа
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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Прокуратура Кашкадарьинской области провела расследование сообщения, что в одной из школ дети были вынуждены учиться, сидя на полу. В результате инцидента два учителя оштрафованы, директор и завхоз привлекаются к дисциплинарной ответственности, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.Напомним, ранее сообщалось, что в одной из школ области в первый учебный день дети занимались, сидя на полу. Это было связано с тем, что из-за задержки с оформлением документов, необходимое оборудование не было доставлено, и администрация школы использовала старую мебель.За попытки дискредитировать участников образовательного процесса педагогический состав школы и профсоюз наложили на учителей-нарушителей штраф.Также было установлено, что в отношении директора, заместителя директора и завхоза школы было возбуждено дело о привлечении к дисциплинарной ответственности за безответственность при подготовке школы к учебному году.По итогам расследования, школа была обеспечена всем необходимым оборудованием, говорится в сообщении.Ранее министр народного образования Шерзод Шерматов заявил, что в школе проводился капитальный ремонт, на который затрачено свыше трех миллиардов сумов. По словам министра, поскольку ремонт завершился поздно, первые дни дети должны были заниматься в другом здании или дистанционно.
кашкадарьинская область
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кашкадарьинская область, дети, школа
Педагоги, учившие детей на полу, оштрафованы
10:09 21.09.2021 (обновлено: 10:41 21.09.2021)
Проверка показала, что учителя в Кашкадарьинской области нарочно провели урок в пустом классе, хотя в школе уже были оборудованные кабинеты.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik.
Прокуратура Кашкадарьинской области провела расследование сообщения, что в одной из школ дети были вынуждены учиться, сидя на полу. В результате инцидента два учителя оштрафованы, директор и завхоз привлекаются к дисциплинарной ответственности, говорится в официальном Telegram-канале
ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что в одной из школ области в первый учебный день дети занимались, сидя на полу. Это было связано с тем, что из-за задержки с оформлением документов, необходимое оборудование не было доставлено, и администрация школы использовала старую мебель.
"Учителя Н.С. и О.С., чтобы преувеличенно показать организационные проблемы школы, провели урок ученикам 5-ого класса в кабинете, где парты еще не расставили. Отмечается, что при этом в школе были оборудованные кабинеты", - говорится в сообщении прокуратуры.
За попытки дискредитировать участников образовательного процесса педагогический состав школы и профсоюз наложили на учителей-нарушителей штраф.
Также было установлено, что в отношении директора, заместителя директора и завхоза школы было возбуждено дело о привлечении к дисциплинарной ответственности за безответственность при подготовке школы к учебному году.
По итогам расследования, школа была обеспечена всем необходимым оборудованием, говорится в сообщении.
Ранее министр народного образования Шерзод Шерматов заявил
, что в школе проводился капитальный ремонт, на который затрачено свыше трех миллиардов сумов. По словам министра, поскольку ремонт завершился поздно, первые дни дети должны были заниматься в другом здании или дистанционно.