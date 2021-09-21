https://uz.sputniknews.ru/20210921/posol-saudovskoy-aravii-zavershil-dipmissiyu-v-uzbekistane-20591081.html

Посол Саудовской Аравии завершил дипмиссию в Узбекистане

Посол Саудовской Аравии завершил дипмиссию в Узбекистане

Хишам ас-Сувейлим выразил признательность узбекской стороне за практическую поддержку его дипломатической деятельности в республике. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T19:02+0500

2021-09-21T19:02+0500

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политика

узбекистан

саудовская аравия

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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Посол Саудовской Аравии Хишам ас-Сувейлим завершил свою дипломатическую миссию в стране, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. Дипломата принял министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов. Во время встречи стороны рассмотрели перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах. В ходе переговоров также была отмечена результативная работа посла с 2017 года по сегодняшний день, благодаря которой сотрудничество между Узбекистаном и Саудовской Аравией значительно укрепилось. Хишам ас-Сувейлим выразил признательность узбекской стороне за практическую поддержку его дипломатической деятельности в республике.

https://uz.sputniknews.ru/20210629/uzbekistan-i-saudovskaya-araviya-usilyat-vzaimodeystvie-v-sfere-torgovli-19466002.html

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