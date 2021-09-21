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Посол Саудовской Аравии завершил дипмиссию в Узбекистане
Посол Саудовской Аравии завершил дипмиссию в Узбекистане
Хишам ас-Сувейлим выразил признательность узбекской стороне за практическую поддержку его дипломатической деятельности в республике. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T19:02+0500
2021-09-21T19:02+0500
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политика
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саудовская аравия
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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Посол Саудовской Аравии Хишам ас-Сувейлим завершил свою дипломатическую миссию в стране, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. Дипломата принял министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов. Во время встречи стороны рассмотрели перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах. В ходе переговоров также была отмечена результативная работа посла с 2017 года по сегодняшний день, благодаря которой сотрудничество между Узбекистаном и Саудовской Аравией значительно укрепилось. Хишам ас-Сувейлим выразил признательность узбекской стороне за практическую поддержку его дипломатической деятельности в республике.
https://uz.sputniknews.ru/20210629/uzbekistan-i-saudovskaya-araviya-usilyat-vzaimodeystvie-v-sfere-torgovli-19466002.html
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Посол Саудовской Аравии завершил дипмиссию в Узбекистане
19:02 21.09.2021 (обновлено: 19:06 21.09.2021)
Хишам ас-Сувейлим выразил признательность узбекской стороне за практическую поддержку его дипломатической деятельности в республике.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik.
Посол Саудовской Аравии Хишам ас-Сувейлим завершил свою дипломатическую миссию в стране, сообщает
пресс-служба МИД Узбекистана.
Дипломата принял министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.
Во время встречи стороны рассмотрели перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.
В ходе переговоров также была отмечена результативная работа посла с 2017 года по сегодняшний день, благодаря которой сотрудничество между Узбекистаном и Саудовской Аравией значительно укрепилось.
Хишам ас-Сувейлим выразил признательность узбекской стороне за практическую поддержку его дипломатической деятельности в республике.