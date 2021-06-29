Политика
Узбекистан и Саудовская Аравия усилят взаимодействие в сфере торговли
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© Sputnik / Mihail Voskresenskiy / Перейти в фотобанкФлаги Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
© Sputnik / Mihail Voskresenskiy/
В рамках консультаций стороны рассмотрели и график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков встретился в формате видеоконференции с заместителем Министра иностранных дел Саудовской Аравии Ийдом ас-Сакафи, сообщили в пресс-службе МИД республики.
Стороны провели дискуссии в рамках 4-го раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух государств.
© Пресс-служба МИД Узбекистана4-ой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Королевства Саудовская Аравия
4-ой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Королевства Саудовская Аравия
© Пресс-служба МИД Узбекистана
В повестке обсуждений значились вопросы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.
Внимание уделили также перспективам торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, дальнейшего наращивания объемов и номенклатуры взаимной торговли, реализации совместных проектов в приоритетных для сторон сферах.
Рассмотрели и график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.
© Пресс-служба МИД Узбекистана4-ой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Королевства Саудовская Аравия
4-ой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Королевства Саудовская Аравия
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Отдельно обсудили организационные аспекты участия саудовской стороны на высоком уровне в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится 15-16 июля 2021 года в Ташкенте.
Саудовская Аравия реализует в Узбекистане ряд крупных инвестиционных проектов. Так, в марте прошлого года между саудовской компанией ACWA Power и узбекской стороной был подписан инвестиционный договор о строительстве новой ТЭС, а также соглашение о покупке электроэнергии, которая будет выработана этой тепловой электростанцией на 25 лет.
Три месяца назад саудовская компания ACWA Power завершила этап финансирования проекта по строительству ТЭС общей мощностью 1500 МВт в Сырдарьинской области. Общая стоимость проекта — 1,2 миллиарда долларов, из которых 747 миллионов долларов составляют кредиты, предоставленные Международным банком развития и иностранными частными коммерческими банками.