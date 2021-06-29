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https://uz.sputniknews.ru/20210629/uzbekistan-i-saudovskaya-araviya-usilyat-vzaimodeystvie-v-sfere-torgovli-19466002.html
Узбекистан и Саудовская Аравия усилят взаимодействие в сфере торговли
Узбекистан и Саудовская Аравия усилят взаимодействие в сфере торговли
В рамках консультаций стороны рассмотрели и график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T19:15+0500
2021-06-29T19:15+0500
политика
политические консультации
саудовская аравия
сотрудничество
мид узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков встретился в формате видеоконференции с заместителем Министра иностранных дел Саудовской Аравии Ийдом ас-Сакафи, сообщили в пресс-службе МИД республики.Стороны провели дискуссии в рамках 4-го раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух государств.В повестке обсуждений значились вопросы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.Внимание уделили также перспективам торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, дальнейшего наращивания объемов и номенклатуры взаимной торговли, реализации совместных проектов в приоритетных для сторон сферах.Рассмотрели и график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.Отдельно обсудили организационные аспекты участия саудовской стороны на высоком уровне в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится 15-16 июля 2021 года в Ташкенте.Саудовская Аравия реализует в Узбекистане ряд крупных инвестиционных проектов. Так, в марте прошлого года между саудовской компанией ACWA Power и узбекской стороной был подписан инвестиционный договор о строительстве новой ТЭС, а также соглашение о покупке электроэнергии, которая будет выработана этой тепловой электростанцией на 25 лет.Три месяца назад саудовская компания ACWA Power завершила этап финансирования проекта по строительству ТЭС общей мощностью 1500 МВт в Сырдарьинской области. Общая стоимость проекта — 1,2 миллиарда долларов, из которых 747 миллионов долларов составляют кредиты, предоставленные Международным банком развития и иностранными частными коммерческими банками.
https://uz.sputniknews.ru/20210513/uzbekistan-i-saudovskaya-araviya-vozobnovyat-aviasoobschenie-18722319.html
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политические консультации, саудовская аравия, сотрудничество, мид узбекистана, узбекистан

Узбекистан и Саудовская Аравия усилят взаимодействие в сфере торговли

19:15 29.06.2021
351
© Sputnik / Mihail Voskresenskiy / Перейти в фотобанкФлаги Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаги Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© Sputnik / Mihail Voskresenskiy
/
Перейти в фотобанк
В рамках консультаций стороны рассмотрели и график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков встретился в формате видеоконференции с заместителем Министра иностранных дел Саудовской Аравии Ийдом ас-Сакафи, сообщили в пресс-службе МИД республики.
Стороны провели дискуссии в рамках 4-го раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух государств.
© Пресс-служба МИД Узбекистана4-ой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Королевства Саудовская Аравия
4-ой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Королевства Саудовская Аравия - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
4-ой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Королевства Саудовская Аравия
© Пресс-служба МИД Узбекистана
В повестке обсуждений значились вопросы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.
Внимание уделили также перспективам торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, дальнейшего наращивания объемов и номенклатуры взаимной торговли, реализации совместных проектов в приоритетных для сторон сферах.
Рассмотрели и график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.
© Пресс-служба МИД Узбекистана4-ой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Королевства Саудовская Аравия
4-ой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Королевства Саудовская Аравия - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
4-ой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Королевства Саудовская Аравия
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Отдельно обсудили организационные аспекты участия саудовской стороны на высоком уровне в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится 15-16 июля 2021 года в Ташкенте.
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13 мая, 22:08
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Саудовская Аравия реализует в Узбекистане ряд крупных инвестиционных проектов. Так, в марте прошлого года между саудовской компанией ACWA Power и узбекской стороной был подписан инвестиционный договор о строительстве новой ТЭС, а также соглашение о покупке электроэнергии, которая будет выработана этой тепловой электростанцией на 25 лет.
Три месяца назад саудовская компания ACWA Power завершила этап финансирования проекта по строительству ТЭС общей мощностью 1500 МВт в Сырдарьинской области. Общая стоимость проекта — 1,2 миллиарда долларов, из которых 747 миллионов долларов составляют кредиты, предоставленные Международным банком развития и иностранными частными коммерческими банками.
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