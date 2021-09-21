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Престижный корейский вуз откроется в Узбекистане
Престижный корейский вуз откроется в Узбекистане
При высшем учебном заведении будут действовать детский сад и школа, студенты смогут продолжить обучение в Корее. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T11:33+0500
2021-09-21T11:33+0500
общество
южная корея
образование
ташкентская область
узбекистан
вуз
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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов встретился с главным специалистом южнокорейского университета Hwashin Cyber в странах СНГ Кимом Сонги и обсудил возможность создания филиала университета в Узбекистане.В строительство вуза южнокорейские партнеры готовы вложить 10 миллионов долларов США, сообщает пресс-служба хокимиата Ташкентской области. При университете будут созданы детский сад, общеобразовательная школа. Для студентов будут построены спортивный зал, дворец культуры, библиотека, общежитие на 600 мест.Для преподавания по специальностям планируется приглашать квалифицированных зарубежных профессоров и преподавателей.Обсуждалась также возможность того, чтобы студенты из Узбекистана могли продолжить обучение в университете Hwashin Cyber в Республике Корея и получить диплом этого университета.По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между университетом и Ташкентской областью.В текущем учебном году в Узбекистане открылось сразу несколько филиалов зарубежных вузов. К примеру, первых студентов набрал филиал Педагогического университета им. Герцена в Ташкенте, ожидается открытие филиала ВГИКа. Кроме того, в Фергане будет создан узбекско-пакистанский университет.
https://uz.sputniknews.ru/20210918/uzbekistanskie-abiturienty-smogut-podat-zayavlenie-na-superkontrakt-do-1-oktyabrya-20547842.html
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южная корея, образование, ташкентская область, узбекистан, вуз

Престижный корейский вуз откроется в Узбекистане

11:33 21.09.2021
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© Пресс-служба хокимията Ташкентской областиХоким Ташкентской области (справа) Даврон Хидоятов
Хоким Ташкентской области (справа) Даврон Хидоятов - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
© Пресс-служба хокимията Ташкентской области
При высшем учебном заведении будут действовать детский сад и школа, студенты смогут продолжить обучение в Корее.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Хоким Ташкентской области Даврон Хидоятов встретился с главным специалистом южнокорейского университета Hwashin Cyber в странах СНГ Кимом Сонги и обсудил возможность создания филиала университета в Узбекистане.
В строительство вуза южнокорейские партнеры готовы вложить 10 миллионов долларов США, сообщает пресс-служба хокимиата Ташкентской области. При университете будут созданы детский сад, общеобразовательная школа. Для студентов будут построены спортивный зал, дворец культуры, библиотека, общежитие на 600 мест.
Для преподавания по специальностям планируется приглашать квалифицированных зарубежных профессоров и преподавателей.
Обсуждалась также возможность того, чтобы студенты из Узбекистана могли продолжить обучение в университете Hwashin Cyber в Республике Корея и получить диплом этого университета.
По итогам встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве между университетом и Ташкентской областью.
В текущем учебном году в Узбекистане открылось сразу несколько филиалов зарубежных вузов. К примеру, первых студентов набрал филиал Педагогического университета им. Герцена в Ташкенте, ожидается открытие филиала ВГИКа. Кроме того, в Фергане будет создан узбекско-пакистанский университет.
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