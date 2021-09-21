https://uz.sputniknews.ru/20210921/strany-shos-podderjali-ideyu-mirziyoeva-o-vstreche-vysokogo-urovnya-po-afganistanu-20576826.html

Страны ШОС поддержали идею Мирзиёева о встрече высокого уровня по Афганистану

Страны ШОС поддержали идею Мирзиёева о встрече высокого уровня по Афганистану

Узбекский лидер предложил организовать мероприятие в Ташкенте в 2022 году. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T09:58+0500

2021-09-21T09:58+0500

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обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

шавкат мирзиёев

афганистан

шос

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Страны Шанхайской организации сотрудничества поддержали инициативу о проведении в Ташкенте встречи высокого уровня "ШОС—Афганистан".С этой инициативой ранее выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава государства предложил организовать мероприятие в 2022 году.В пятницу в Душанбе прошел саммит глав государств-членов ШОС. Каждый из участников встречи выступил с речью.Свои тезисы озвучил в том числе Шавкат Мирзиёев. Афганистан стал первой темой, на которой остановился узбекский лидер.Глава государства призвал "выработать согласованные подходы относительно ситуации в Афганистане, а также развития диалога с новыми властями страны".Для консолидации усилий и широкого обсуждения вопросов политического урегулирования афганского кризиса Мирзиёев предложил проводить встречи высокого уровня в формате "ШОС-Афганистан'".Напомним, что по итогам саммита ШОС председательство в организации перешло от Таджикистана к Узбекистану.

https://uz.sputniknews.ru/20210917/mirziyoev-vystupil-na-sammite-shos-v-dushanbe-osnovnye-tezisy-20534990.html

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шавкат мирзиёев, афганистан, шос, радикальное движение "талибан"