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Страны ШОС поддержали идею Мирзиёева о встрече высокого уровня по Афганистану
Страны ШОС поддержали идею Мирзиёева о встрече высокого уровня по Афганистану
Узбекский лидер предложил организовать мероприятие в Ташкенте в 2022 году. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T09:58+0500
2021-09-21T09:58+0500
2021-09-21T09:59+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
шавкат мирзиёев
афганистан
шос
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Страны Шанхайской организации сотрудничества поддержали инициативу о проведении в Ташкенте встречи высокого уровня "ШОС—Афганистан".С этой инициативой ранее выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава государства предложил организовать мероприятие в 2022 году.В пятницу в Душанбе прошел саммит глав государств-членов ШОС. Каждый из участников встречи выступил с речью.Свои тезисы озвучил в том числе Шавкат Мирзиёев. Афганистан стал первой темой, на которой остановился узбекский лидер.Глава государства призвал "выработать согласованные подходы относительно ситуации в Афганистане, а также развития диалога с новыми властями страны".Для консолидации усилий и широкого обсуждения вопросов политического урегулирования афганского кризиса Мирзиёев предложил проводить встречи высокого уровня в формате "ШОС-Афганистан'".Напомним, что по итогам саммита ШОС председательство в организации перешло от Таджикистана к Узбекистану.
https://uz.sputniknews.ru/20210917/mirziyoev-vystupil-na-sammite-shos-v-dushanbe-osnovnye-tezisy-20534990.html
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шавкат мирзиёев, афганистан, шос, радикальное движение "талибан"
Страны ШОС поддержали идею Мирзиёева о встрече высокого уровня по Афганистану
09:58 21.09.2021 (обновлено: 09:59 21.09.2021)
Узбекский лидер предложил организовать мероприятие в Ташкенте в 2022 году.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Страны Шанхайской организации сотрудничества поддержали инициативу о проведении в Ташкенте встречи высокого уровня "ШОС—Афганистан".
С этой инициативой ранее выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава государства предложил организовать мероприятие в 2022 году.
"В самое ближайшее время мы готовы провести встречу на высоком уровне в Ташкенте. Уже в рамках самого саммита (ШОС) мы слышали только позитивные отзывы. Не было ни одного, скажем так, негативного отклика. Все говорили — очень хорошее предложение", — заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.
В пятницу в Душанбе прошел саммит глав государств-членов ШОС. Каждый из участников встречи выступил с речью.
Свои тезисы озвучил в том числе Шавкат Мирзиёев. Афганистан стал первой темой, на которой остановился узбекский лидер.
Глава государства призвал "выработать согласованные подходы относительно ситуации в Афганистане, а также развития диалога с новыми властями страны".
Для консолидации усилий и широкого обсуждения вопросов политического урегулирования афганского кризиса Мирзиёев предложил проводить встречи высокого уровня в формате "ШОС-Афганистан'".
Напомним, что по итогам саммита ШОС председательство в организации перешло от Таджикистана к Узбекистану.