https://uz.sputniknews.ru/20210921/tadjikistan-postroil-detskiy-sad-v-uzbekistane-20589204.html
Таджикистан построил детский сад в Узбекистане
Таджикистан построил детский сад в Узбекистане
Образовательное учреждение на 200 мест обошлось таджикской стороне в 420 тысяч долларов. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T17:31+0500
2021-09-21T17:31+0500
2021-09-21T18:15+0500
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образование
узбекистан
таджикистан
дошкольное образование
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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Правительство Таджикистана профинансировало строительство детского сада в Риштанском районе Ферганской области.На строительство дошкольного учреждения на 200 мест было выделено 420 тысяч долларов США, сообщает корреспондент Sputnik.Церемония открытия детского сада пройдет 24 сентября. Ожидается, что в торжестве примет участие делегация Таджикистана во главе с министром образования и науки республики Мухаммадюсуф Имомзода.Напомним, решение о строительстве детского сада в Риштанском районе было принято во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан в марте 2018 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/mobilnyx-detskix-sadov-v-uzbekistane-stanet-bolshe-19975898.html
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образование, узбекистан, таджикистан, дошкольное образование
Таджикистан построил детский сад в Узбекистане
17:31 21.09.2021 (обновлено: 18:15 21.09.2021)
Образовательное учреждение на 200 мест обошлось таджикской стороне в 420 тысяч долларов.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Правительство Таджикистана профинансировало строительство детского сада в Риштанском районе Ферганской области.
На строительство дошкольного учреждения на 200 мест было выделено 420 тысяч долларов США, сообщает корреспондент Sputnik.
"По инициативе президента Республики Таджикистан в махалле "Уч-Арык" Риштанского района Ферганской области построено двухэтажное дошкольное образовательное учреждение "Капалак" на 200 мест. На работу в новый детский сад №63 на конкурсной основе было принято 53 сотрудника, 12 из которых - учителя с высшим образованием", - сообщил представитель Министерства дошкольного образования.
Церемония открытия детского сада пройдет 24 сентября. Ожидается, что в торжестве примет участие делегация Таджикистана во главе с министром образования и науки республики Мухаммадюсуф Имомзода.
Напомним, решение о строительстве детского сада в Риштанском районе было принято во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан в марте 2018 года.