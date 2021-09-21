https://uz.sputniknews.ru/20210921/tadjikistan-postroil-detskiy-sad-v-uzbekistane-20589204.html

Таджикистан построил детский сад в Узбекистане

Таджикистан построил детский сад в Узбекистане

Образовательное учреждение на 200 мест обошлось таджикской стороне в 420 тысяч долларов. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T17:31+0500

2021-09-21T17:31+0500

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общество

образование

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таджикистан

дошкольное образование

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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Правительство Таджикистана профинансировало строительство детского сада в Риштанском районе Ферганской области.На строительство дошкольного учреждения на 200 мест было выделено 420 тысяч долларов США, сообщает корреспондент Sputnik.Церемония открытия детского сада пройдет 24 сентября. Ожидается, что в торжестве примет участие делегация Таджикистана во главе с министром образования и науки республики Мухаммадюсуф Имомзода.Напомним, решение о строительстве детского сада в Риштанском районе было принято во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан в марте 2018 года.

https://uz.sputniknews.ru/20210806/mobilnyx-detskix-sadov-v-uzbekistane-stanet-bolshe-19975898.html

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образование, узбекистан, таджикистан, дошкольное образование