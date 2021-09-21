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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210921/uchitelya-poluchat-kvalifikatsionnye-sertifikaty-onlayn-20584214.html
Учителя получат квалификационные сертификаты онлайн
Учителя получат квалификационные сертификаты онлайн
Упраздняется практика выдачи бумажных сертификатов учителям и вводится порядок выдачи e-документов с цифровой подписью и QR-кодом. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T14:16+0500
2021-09-21T14:16+0500
общество
узбекистан
педагог
учителя
учительница
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление, согласно которому будет усовершенствован порядок аттестации педагогических кадров дошкольных, общеобразовательных, средних специальных, профессиональных и внешкольных образовательных организаций.С 1 января 2022 года отменяется практика формирования спецкомиссий для аттестации педагогических кадров учебных учреждений и подачи комплекта собранных документов.Учителя могут подать документы об аттестации и присвоении квалификационных категорий через центры госуслуг или на Единый портал госуслуг, либо на специальный портал на сайте инспекции.Упраздняется практика выдачи бумажных сертификатов учителям и вводится порядок выдачи сертификатов в электронном виде, подтверждаемый цифровой подписью и QR-кодом.При этом аттестационные свидетельства, выданные педагогическим кадрам до принятия этого решения, остаются в силе и будут учитываться при оплате по базовым тарифным ставкам до истечения срока годности сертификата.Президент в своем послании Олий Мажлису поставил задачу в школах ввести учебные программы, которые не будут перегружать детей. На 2021 год выделено 2 триллиона сумов: деньги пойдут на строительство 30 новых школ, а также ремонт и улучшение материально-технической базы 320 учебных учреждений.
https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-uzbekistane-povyshenie-kvalifikatsii-uchiteley-profinansiruet-yunesko-17703374.html
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узбекистан, педагог, учителя, учительница

Учителя получат квалификационные сертификаты онлайн

14:16 21.09.2021
323
© Pexels / ThisIsEngineeringДевушка пишет формулы на доске
Девушка пишет формулы на доске - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
© Pexels / ThisIsEngineering
Упраздняется практика выдачи бумажных сертификатов учителям и вводится порядок выдачи e-документов с цифровой подписью и QR-кодом.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление, согласно которому будет усовершенствован порядок аттестации педагогических кадров дошкольных, общеобразовательных, средних специальных, профессиональных и внешкольных образовательных организаций.
С 1 января 2022 года отменяется практика формирования спецкомиссий для аттестации педагогических кадров учебных учреждений и подачи комплекта собранных документов.
Внедряется новый механизм оценки преподавательских навыков и психологической подготовки учителей, а также квалификационного испытания по предмету Госинспекцией по контролю качества образования.
Учителя могут подать документы об аттестации и присвоении квалификационных категорий через центры госуслуг или на Единый портал госуслуг, либо на специальный портал на сайте инспекции.
Упраздняется практика выдачи бумажных сертификатов учителям и вводится порядок выдачи сертификатов в электронном виде, подтверждаемый цифровой подписью и QR-кодом.
При этом аттестационные свидетельства, выданные педагогическим кадрам до принятия этого решения, остаются в силе и будут учитываться при оплате по базовым тарифным ставкам до истечения срока годности сертификата.
Президент в своем послании Олий Мажлису поставил задачу в школах ввести учебные программы, которые не будут перегружать детей. На 2021 год выделено 2 триллиона сумов: деньги пойдут на строительство 30 новых школ, а также ремонт и улучшение материально-технической базы 320 учебных учреждений.
Урок русского языка в одной из школ Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
Общество
В Узбекистане повышение квалификации учителей профинансирует ЮНЕСКО
12 марта, 14:22
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