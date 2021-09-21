https://uz.sputniknews.ru/20210921/uchitelya-poluchat-kvalifikatsionnye-sertifikaty-onlayn-20584214.html

Учителя получат квалификационные сертификаты онлайн

Учителя получат квалификационные сертификаты онлайн

Упраздняется практика выдачи бумажных сертификатов учителям и вводится порядок выдачи e-документов с цифровой подписью и QR-кодом. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-21T14:16+0500

2021-09-21T14:16+0500

2021-09-21T14:16+0500

общество

узбекистан

педагог

учителя

учительница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/15/20584798_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e81982ed794478755d92ca9f77068407.jpg

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление, согласно которому будет усовершенствован порядок аттестации педагогических кадров дошкольных, общеобразовательных, средних специальных, профессиональных и внешкольных образовательных организаций.С 1 января 2022 года отменяется практика формирования спецкомиссий для аттестации педагогических кадров учебных учреждений и подачи комплекта собранных документов.Учителя могут подать документы об аттестации и присвоении квалификационных категорий через центры госуслуг или на Единый портал госуслуг, либо на специальный портал на сайте инспекции.Упраздняется практика выдачи бумажных сертификатов учителям и вводится порядок выдачи сертификатов в электронном виде, подтверждаемый цифровой подписью и QR-кодом.При этом аттестационные свидетельства, выданные педагогическим кадрам до принятия этого решения, остаются в силе и будут учитываться при оплате по базовым тарифным ставкам до истечения срока годности сертификата.Президент в своем послании Олий Мажлису поставил задачу в школах ввести учебные программы, которые не будут перегружать детей. На 2021 год выделено 2 триллиона сумов: деньги пойдут на строительство 30 новых школ, а также ремонт и улучшение материально-технической базы 320 учебных учреждений.

https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-uzbekistane-povyshenie-kvalifikatsii-uchiteley-profinansiruet-yunesko-17703374.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, педагог, учителя, учительница