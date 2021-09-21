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https://uz.sputniknews.ru/20210921/uzbekistan-nachal-proizvodit-benzin-ai98-20585797.html
Узбекистан начал производить бензин АИ–98
Узбекистан начал производить бензин АИ–98
Выпускаться бензин будет на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе. Первоначальная мощность производства составит 50 тысяч тонн в 2022 году. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T14:57+0500
2021-09-21T14:57+0500
общество
узбекистан
узбекнефтегаз
бухарский нефтеперерабатывающий завод
бензин
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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В Узбекистане началось производство высокооктанового автомобильного бензина марки АИ-98, сообщает пресс-служба АО “Узбекнефтегаз”.Выпускаться бензин будет на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе, где в течение 2021 года проводились соответствующие исследования. По данным компании, уже получен сертификат соответствия на его серийное производство в соответствии с требованиями стандарта O`zDSt 3031:2015 “Бензины автомобильные. Технические условия”. Первоначальная мощность производства составит 50 тысяч тонн в 2022 году.Как поясняется, автомобильный бензин марки АИ-98 преимущественно используется в автомобилях с мотором, имеющими повышенную степень сжатия от 12 до 14. Благодаря высоким антидетонационным свойствам (октановым характеристикам) бензин АИ-98 повышает мощность работы двигателя и улучшает динамику разгона, снижая уровень вибрации и шума, и существенно снижает расход топлива.На сегодняшний день БНПЗ выпускает девять видов продукции. До конца года ожидается производство 36,5 тыс тонн бензина марки АИ–91, 13,1 тыс тонн — АИ–92, 1,4 тыс тонн — АИ–95, 848 тонн высокооктанового автобензина марки “QuWatt”.Также планируется производство 14,9 тыс тонн дизельного топлива Евро–4 и 11,4 тыс тонн Евро–5. Их на заводе производят с марта прошлого года.
https://uz.sputniknews.ru/20210522/skolko-benzina-proizvel-uzbekistan-s-nachala-goda-18853701.html
https://uz.sputniknews.ru/20210519/ferganskiy-neftepererabatyvayuschiy-zavod-nachal-vypusk-benzina-ai-95-18800733.html
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узбекистан, узбекнефтегаз, бухарский нефтеперерабатывающий завод, бензин

Узбекистан начал производить бензин АИ–98

14:57 21.09.2021
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© Sputnik / Евгений ОдиноковЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций.
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
Выпускаться бензин будет на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе. Первоначальная мощность производства составит 50 тысяч тонн в 2022 году.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. В Узбекистане началось производство высокооктанового автомобильного бензина марки АИ-98, сообщает пресс-служба АО “Узбекнефтегаз”.
Выпускаться бензин будет на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе, где в течение 2021 года проводились соответствующие исследования.

“Бухарский нефтеперерабатывающий завод приступил к промышленному выпуску автомобильного высокооктанового бензина марки АИ-98, пополнив тем самым свою продуктовую линейку”, — говорится в сообщении.

По данным компании, уже получен сертификат соответствия на его серийное производство в соответствии с требованиями стандарта O`zDSt 3031:2015 “Бензины автомобильные. Технические условия”. Первоначальная мощность производства составит 50 тысяч тонн в 2022 году.
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Как поясняется, автомобильный бензин марки АИ-98 преимущественно используется в автомобилях с мотором, имеющими повышенную степень сжатия от 12 до 14. Благодаря высоким антидетонационным свойствам (октановым характеристикам) бензин АИ-98 повышает мощность работы двигателя и улучшает динамику разгона, снижая уровень вибрации и шума, и существенно снижает расход топлива.
На сегодняшний день БНПЗ выпускает девять видов продукции. До конца года ожидается производство 36,5 тыс тонн бензина марки АИ–91, 13,1 тыс тонн — АИ–92, 1,4 тыс тонн — АИ–95, 848 тонн высокооктанового автобензина марки “QuWatt”.
Также планируется производство 14,9 тыс тонн дизельного топлива Евро–4 и 11,4 тыс тонн Евро–5. Их на заводе производят с марта прошлого года.
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