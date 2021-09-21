https://uz.sputniknews.ru/20210921/uzbekskiy-it-park-stanet-so-organizatorom-mejdunarodnogo-festivalya-20584887.html
Узбекский IT Park станет со-организатором международного фестиваля
Узбекский IT Park станет со-организатором международного фестиваля
Учебный фестиваль по программированию и искусственному интеллекту "RuCode" пройдет в октябре-ноябре в разных регионах России и в Узбекистане. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T14:11+0500
2021-09-21T14:11+0500
2021-09-21T14:11+0500
общество
образование
узбекистан
информационные технологии
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ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Начат прием заявок для участия в международном фестивале по программированию и искусственному интеллекту "RuCode 4.0". Со-организатором мероприятия и одной из площадок его проведения является IT Park в Ташкенте.Организаторами фестиваля помимо IT Parkа выступили Московский физико-технический институт, ведущие вузы и IT-организации России. Среди партнеров мероприятия такие крупные организации, как "МегаФон", "Яндекс", "Сбер" и "Газпромбанк", сообщается на сайте IT Parkа.Конкурс проводится по трем направлениям: искусственный интеллект, алгоритмическое программирование, программирование на 1C. Участники могут подготовиться к чемпионату, приняв участие в онлайн-курсах и просмотрев видео-уроки.Фестиваль будет проводиться как в онлайн, так и в очном формате в различных регионах России и на базе IT Parkа в Ташкенте. На протяжении всего фестиваля участников будут учить и направлять специалисты из ведущих вузов России и Узбекистана.Фестиваль по программированию "RuCode" проводится в четвертый раз. Общее количество участников в предыдущих трех мероприятиях составило более 40 тысяч человек.IT Park открылся в Ташкенте в 2019 году. На его базе осуществляется 28 стартапов, десятки проектов в сфере информационных технологий, проводятся тренинги и встречи, осуществляется юридическая, бухгалтерская, маркетинговая и образовательная поддержка бизнес-проектов.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/v-uzbekistane-na-it-sferu-vydelyat-dopolnitelno-50-mlrd-sumov-20396734.html
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
образование, узбекистан, информационные технологии
Узбекский IT Park станет со-организатором международного фестиваля
Учебный фестиваль по программированию и искусственному интеллекту "RuCode" пройдет в октябре-ноябре в разных регионах России и в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Начат прием заявок для участия в международном фестивале по программированию и искусственному интеллекту "RuCode 4.0". Со-организатором мероприятия и одной из площадок его проведения является IT Park в Ташкенте.
Организаторами фестиваля помимо IT Parkа выступили Московский физико-технический институт, ведущие вузы и IT-организации России. Среди партнеров мероприятия такие крупные организации, как "МегаФон", "Яндекс", "Сбер" и "Газпромбанк", сообщается на сайте
IT Parkа.
Конкурс проводится по трем направлениям: искусственный интеллект, алгоритмическое программирование, программирование на 1C. Участники могут подготовиться к чемпионату, приняв участие в онлайн-курсах и просмотрев видео-уроки.
"Онлайн-курсы позволят участникам повнимательнее изучить способы реализации своих идей в коде, основываясь на многолетнем опыте менторов и авторов лекций, а также войти в мир искусственного интеллекта для того, чтобы в дальнейшем начать свои собственные исследования в данной области. После завершения онлайн-курсов, слушателям будет гораздо легче усваивать информацию на интенсивах и применять накопленные знания на практике", - говорится в сообщении.
Фестиваль будет проводиться как в онлайн, так и в очном формате в различных регионах России и на базе IT Parkа в Ташкенте. На протяжении всего фестиваля участников будут учить и направлять специалисты из ведущих вузов России и Узбекистана.
Фестиваль по программированию "RuCode" проводится в четвертый раз. Общее количество участников в предыдущих трех мероприятиях составило более 40 тысяч человек.
IT Park открылся в Ташкенте в 2019 году. На его базе осуществляется 28 стартапов, десятки проектов в сфере информационных технологий, проводятся тренинги и встречи, осуществляется юридическая, бухгалтерская, маркетинговая и образовательная поддержка бизнес-проектов.