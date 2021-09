Узбекский IT Park станет со-организатором международного фестиваля

https://uz.sputniknews.ru/20210921/uzbekskiy-it-park-stanet-so-organizatorom-mejdunarodnogo-festivalya-20584887.html

Учебный фестиваль по программированию и искусственному интеллекту "RuCode" пройдет в октябре-ноябре в разных регионах России и в Узбекистане. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Начат прием заявок для участия в международном фестивале по программированию и искусственному интеллекту "RuCode 4.0". Со-организатором мероприятия и одной из площадок его проведения является IT Park в Ташкенте.Организаторами фестиваля помимо IT Parkа выступили Московский физико-технический институт, ведущие вузы и IT-организации России. Среди партнеров мероприятия такие крупные организации, как "МегаФон", "Яндекс", "Сбер" и "Газпромбанк", сообщается на сайте IT Parkа.Конкурс проводится по трем направлениям: искусственный интеллект, алгоритмическое программирование, программирование на 1C. Участники могут подготовиться к чемпионату, приняв участие в онлайн-курсах и просмотрев видео-уроки.Фестиваль будет проводиться как в онлайн, так и в очном формате в различных регионах России и на базе IT Parkа в Ташкенте. На протяжении всего фестиваля участников будут учить и направлять специалисты из ведущих вузов России и Узбекистана.Фестиваль по программированию "RuCode" проводится в четвертый раз. Общее количество участников в предыдущих трех мероприятиях составило более 40 тысяч человек.IT Park открылся в Ташкенте в 2019 году. На его базе осуществляется 28 стартапов, десятки проектов в сфере информационных технологий, проводятся тренинги и встречи, осуществляется юридическая, бухгалтерская, маркетинговая и образовательная поддержка бизнес-проектов.

