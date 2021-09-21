https://uz.sputniknews.ru/20210921/v-uzbekistane-nachali-seriynuyu-sborku-avtomobiley-lada-20581254.html
В Узбекистане начали серийную сборку автомобилей Lada
В Узбекистане начали серийную сборку автомобилей Lada
Первые модели — Lada Vesta SW и Lada Xray — уде готовы к отправке. Скоро к ним добавится Lada Largus. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T12:15+0500
2021-09-21T12:15+0500
2021-09-21T12:21+0500
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В Узбекистане началось производство автомобилей Lada.Об этом сообщили в компании Roodell, которая является официальным дилером российских авто в республике.По данным компании, в ближайшее время к ним добавится Lada Largus.По данным Roodell, сборка моделей Lada организована на автомобильном заводе ADM Jizzakh, расположенном в свободной экономической зоне "Джизак" в Джизакской области. В компании добавили, что местная сборка сделает машины Lada "более доступными для потребителей в первую очередь благодаря кредитным программам и trade-in".Еще один плюс местного производства: локальная сборка, как считают в Roodell, "увеличит охват клиентов за счет участия в государственных закупках".Это, в свою очередь, расширит присутствие бренда Lada в Узбекистане, отметили в компании.В 2020-м в республике через дилерскую сеть Roodell было продано свыше 5 тысяч машин Lada.
https://uz.sputniknews.ru/20210713/lada-ili-chevrolet--chto-vyberut-uzbekistantsy-s-otechestvennogo-konveyera-19667980.html
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узбекистан, автомобиль, производство, автомобили, произведение, lada
В Узбекистане начали серийную сборку автомобилей Lada
12:15 21.09.2021 (обновлено: 12:21 21.09.2021)
Первые модели — Lada Vesta SW и Lada Xray — уде готовы к отправке. Скоро к ним добавится Lada Largus.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В Узбекистане началось производство автомобилей Lada.
Об этом сообщили в компании Roodell, которая является официальным дилером российских авто в республике.
"В Узбекистане начали серийную сборку автомобилей Lada. Первые модели Lada Vesta SW и Lada Xray, произведенные методом крупноузловой сборки (SKD), уже готовы к отправке в дилерскую сеть", — говорится в релизе.
По данным компании, в ближайшее время к ним добавится Lada Largus.
По данным Roodell, сборка моделей Lada организована на автомобильном заводе ADM Jizzakh, расположенном в свободной экономической зоне "Джизак" в Джизакской области.
"Производство налажено с учетом всех требований "АвтоВАЗа" к оборудованию, технологическим процессам и контролю качества, чтобы обеспечить самое высокое качество и надежность выпускаемых автомобилей", — отмечается в сообщении.
В компании добавили, что местная сборка сделает машины Lada "более доступными для потребителей в первую очередь благодаря кредитным программам и trade-in".
Еще один плюс местного производства: локальная сборка, как считают в Roodell, "увеличит охват клиентов за счет участия в государственных закупках".
Это, в свою очередь, расширит присутствие бренда Lada в Узбекистане, отметили в компании.
В 2020-м в республике через дилерскую сеть Roodell было продано свыше 5 тысяч машин Lada.