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В Узбекистане начали серийную сборку автомобилей Lada
В Узбекистане начали серийную сборку автомобилей Lada
Первые модели — Lada Vesta SW и Lada Xray — уде готовы к отправке. Скоро к ним добавится Lada Largus. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В Узбекистане началось производство автомобилей Lada.Об этом сообщили в компании Roodell, которая является официальным дилером российских авто в республике.По данным компании, в ближайшее время к ним добавится Lada Largus.По данным Roodell, сборка моделей Lada организована на автомобильном заводе ADM Jizzakh, расположенном в свободной экономической зоне "Джизак" в Джизакской области. В компании добавили, что местная сборка сделает машины Lada "более доступными для потребителей в первую очередь благодаря кредитным программам и trade-in".Еще один плюс местного производства: локальная сборка, как считают в Roodell, "увеличит охват клиентов за счет участия в государственных закупках".Это, в свою очередь, расширит присутствие бренда Lada в Узбекистане, отметили в компании.В 2020-м в республике через дилерскую сеть Roodell было продано свыше 5 тысяч машин Lada.
https://uz.sputniknews.ru/20210713/lada-ili-chevrolet--chto-vyberut-uzbekistantsy-s-otechestvennogo-konveyera-19667980.html
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узбекистан, автомобиль, производство, автомобили, произведение, lada

В Узбекистане начали серийную сборку автомобилей Lada

12:15 21.09.2021 (обновлено: 12:21 21.09.2021)
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© Sputnik / Press service of PAO AVTOVAZ / Перейти в фотобанкНовый универсал Lada Vesta SW Cross автоконцерна ПАО "АВТОВАЗ
Новый универсал Lada Vesta SW Cross автоконцерна ПАО АВТОВАЗ - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Press service of PAO AVTOVAZ
/
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Первые модели — Lada Vesta SW и Lada Xray — уде готовы к отправке. Скоро к ним добавится Lada Largus.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В Узбекистане началось производство автомобилей Lada.
Об этом сообщили в компании Roodell, которая является официальным дилером российских авто в республике.
"В Узбекистане начали серийную сборку автомобилей Lada. Первые модели Lada Vesta SW и Lada Xray, произведенные методом крупноузловой сборки (SKD), уже готовы к отправке в дилерскую сеть", — говорится в релизе.
По данным компании, в ближайшее время к ним добавится Lada Largus.
По данным Roodell, сборка моделей Lada организована на автомобильном заводе ADM Jizzakh, расположенном в свободной экономической зоне "Джизак" в Джизакской области.

"Производство налажено с учетом всех требований "АвтоВАЗа" к оборудованию, технологическим процессам и контролю качества, чтобы обеспечить самое высокое качество и надежность выпускаемых автомобилей", — отмечается в сообщении.

В компании добавили, что местная сборка сделает машины Lada "более доступными для потребителей в первую очередь благодаря кредитным программам и trade-in".
Еще один плюс местного производства: локальная сборка, как считают в Roodell, "увеличит охват клиентов за счет участия в государственных закупках".
Это, в свою очередь, расширит присутствие бренда Lada в Узбекистане, отметили в компании.
В 2020-м в республике через дилерскую сеть Roodell было продано свыше 5 тысяч машин Lada.
Александр Добин видео - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2021
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