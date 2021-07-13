https://uz.sputniknews.ru/20210713/lada-ili-chevrolet--chto-vyberut-uzbekistantsy-s-otechestvennogo-konveyera-19667980.html

LADA или Chevrolet — что выберут узбекистанцы с отечественного конвейера?

LADA или Chevrolet — что выберут узбекистанцы с отечественного конвейера?

В ближайший год "АвтоВАЗ" запустит сборочное производство автомобилей LADA в Узбекистане. Эксперты ожидают, что в перспективе российский концерн сможет... 13.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-13T23:18+0500

2021-07-13T23:18+0500

2021-07-13T23:18+0500

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До недавнего времени производителем-монополистом легковых машин в Узбекистане было государственное предприятие UzAuto (ранее – UzDaewoo). Теперь республика постепенно либерализует импорт автомобилей и убирает льготы для национальных изготовителей, что открывает доступ в республику иностранным компаниям.Узбекистан — один из крупнейших экспортных рынков для "АвтоВАЗа" на постсоветском пространстве. О перспективах автопрома в стране и влиянии зарубежных игроков на региональный рынок корреспондент Sputnik побеседовал с автоэкспертом Александром Добиным.Расширение "Лады" на ВостокВ конце июня 2021 года президент АО "АвтоВАЗ" Николя Мор заявил, что в Узбекистане будет налажено сборочное производство автомобилей LADA, а также с 2023 по 2026 год планируется вывести бренд в более высокий ценовой сегмент путем обновления модельного ряда.Александр Добин поделился, какая здесь роль отведена российской компании, а какая – узбекской стороне.По его словам, планируется совместное с Узбекистаном предприятие, но кто именно будет партнером, представители "АвтоВАЗа" пока не объявили."В начале апреля в Узбекистане прошла большая производственная автовыставка с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, где также присутствовали руководители российского автогиганта. Промоушеном концерна "АвтоВАЗ" на выставке занималась компания Roodell — местный автодилер, занимающийся продажами автомобилей ВАЗ в Узбекистане и имеющий более 60 салонов в республике. Это наталкивает на определённые мысли", — предположил Добин.LADA в Узбекистане – "иномарка" или конкурент Chevrolet?Эксперт не ожидает кардинальных изменений на узбекском автомобильном рынке, где подавляющая доля остается за местным производителем. Однако с приходом российского бренда пропорции поменяются, а у потребителей появится выбор. Дело в том, что конкуренция иностранных машин с моделями на местном рынке всегда условна."Какие бы заводы ни открывались и какие бы линейки авто ни выпускались в Узбекистане, будь то LADA или Kia, Skoda или Hyundai – они будут всегда дороже отечественных машин в силу частичной доставки иностранных комплектующих для производства и других факторов. Стоимость LADA Vesta в комплектации "комфорт" в салоне Узбекистана составляет почти $13 тыс. (примерно 1 млн рублей или 140 млн сумов). На российском рынке такой автомобиль стоит $9,3 — 9,4 тыс. Разница, как видите, существенна", — подчеркнул эксперт.Тем не менее, замечает Александр Добин, западные машины продаются в Узбекистане еще дороже, чем российские, которые в рамках ЕАЭС (Узбекистан в статусе государства-наблюдателя, — Sputnik) имеют свои преференции. Что же касается качества и комфорта автомобилей LADA, то тут у них явное преимущество перед отечественными Chevrolet.Больше машин за бюджетные деньгиНа фоне пандемии все страны показали незавидные цифры продаж легковых автомобилей на первичном рынке с точки зрения объема производства. Например, GM Узбекистан в 2020 году продал 135 тыс., а всего в тот ковидный год в республике было реализовано около 173 тыс. новых автомобилей. Если говорить о пропорциях импорта продукции российского автогиганта, то из условных 400 тыс. единиц в год примерно 350 тыс. идет на внутренний рынок, а остальное за рубеж. Многие иностранные автоконцерны, в том числе российская компания, выходят на внешние рынки с целью популяризации своих моделей и повышения продаж.Локализация производства в Узбекистане позволит всем автомобилям стать привлекательнее и доступнее. На рынок придет "АвтоВАЗ" с надежными бюджетными моделями LADA и потеснит узбекский UzAuto, чья продукция не всегда отличается надлежащим качеством и комфортом, отметил собеседник Sputnik. У Chevrolet будет стимул делать свой продукт лучше, ориентируясь на конкурента и получая его опыт. За счет этого, возможно, поднимется цена на отечественные автомобили, а российский аналог станет ближе к узбекскому покупателю с точки зрения стоимости.Таким образом, российские производители, узбекский бизнес и потребители получат много машин за бюджетные деньги.Узбекистан теснит российский автопром в Казахстане?На протяжении долгого времени в Казахстане и на пространстве СНГ на первом месте по популярности среди автолюбителей были машины Lada российского "АвтоВАЗа" Однако в последнем рейтинге "КазАвтоПрома" по итогам 5 месяцев 2021 года российский автоконцерн занял лишь пятую строчку среди лидеров рынка, а первое место досталось узбекскому сборочному заводу "Узавтосаноат", выпускающему Chevrolet.По мнению Александра Добина, это естественная коррекция рынка. Из-за пандемии простаивали заводы, были проблемы с поставками комплектующих и сырья, серьезный урон наносили и наносят скачки курса доллара и евро. Кроме того, с точки зрения абсолютных цифр продажи "АвтоВАЗа" в Казахстане достаточно скромны относительно первичного рынка других производителей. В этих условиях стоит ожидать, что предприятие в Узбекистане будет ориентировано, прежде всего, на местный рынок.LADA-премиум: как не повторить ошибки конкурентовПод одним и тем же брендом в более высокий сегмент пытались выйти Volkswagen с моделью Phaeton и Hyundai с моделью Equus, но у них все закончилось ничем. Volkswagen отказался, потому что у него есть Audi и Porsche в концерне, а Hyundai выпустила Genesis.Размышляя на тему удачного и неудачного опыта в этом отношении, Александр Добин отмечает, что здесь надо говорить про результат, а не про процесс как в случае с вышеуказанными моделями. Например, Phaeton довольно долго и успешно была флагманом линейки Volkswagen, а потом ушел на задний план, потому что у концерна появились более интересные автомобили, но других сегментов. При этом немецкая марка от этого не стала беднее.Но есть и неудачный опыт — компания Ford, которая была родоначальницей цивилизованного российского дилерского автомобильного рынка в 1990-х, но не смогла удержаться на плаву. На модель FordFocus был большой ажиотаж у покупателей, используя который компания стала повышать цены на свои авто. Но конкуренция на рынке привела к смене предпочтений пользователей, отчего американский бренд потерял свою долю.Чтобы не повторять таких ошибок, уверен эксперт, и "АвтоВАЗу", и узбекистанскому производителю стоит оставить имеющийся модельный с той же комплектацией, комфортностью, дополнительными опциями и ценой, развивая параллельно другие сегменты и линейки, в том числе премиум-класс.Покажи свой автомобиль, и я скажу кто тыЗавершая беседу, автоэксперт Александр Добин упомянул интересный факт.Доля автомобильной промышленности в экономике Узбекистана достаточно высока. Республика ежегодно производит порядка 250 тыс. автомобилей, а в отрасли занято значительная часть населения. По объемам это лучший показатель в ЦА и второй после России на пространстве СНГ. Разумеется, приход новых игроков на внутренний рынок обострит конкуренцию, хотя, безусловно, автомобили собственного производства еще долго будут оставаться неоспоримыми лидерами продаж.

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Анна Черкасова

uzauto motors, автопром, промышленность, автоваз, узбекистан