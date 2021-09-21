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В Узбекистане стартовал проект по обновлению архитектурного облика села
В Узбекистане стартовал проект по обновлению архитектурного облика села
Власти республики намерены коренным образом обновить облик сельских населенных пунктов. 21.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-21T10:28+0500
2021-09-21T10:28+0500
общество
узбекистан
архитектура
село
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ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Президент утвердил меры по реализации проекта "Устойчивое развитие сельской местности" с участием ИБР и Фонда ОПЕК по международному развитию.Проект направлен на коренное обновление архитектурного облика сельских населенных пунктов. Также планируется обновить дорожно-транспортную инфраструктуру и инженерно-коммуникационные сети, а также возвести новые объекты социальной сферы.Откуда возьмут деньгиИБР одобрил займ в размере 200 миллиона долларов сроком на 20 лет, включая льготный период 5 лет. Фонд ОПЕК по международному развитию, в свою очередь, выделит кредит в размере 75 миллионов долларов сроком на 20 лет, включая льготный период 5 лет.Партнером проекта выступает представительство Программы развития ООН, которое выделило грант в размере 3,05 миллиона долларов.Проект коснется 170 махаллей, расположенных в 20 районах Республики Каракалпакстан, Бухарской, Навоийской и Хорезмской областей.Исполнительным органом, ответственным за своевременную реализацию и координацию проекта, а также целевое и эффективное использование кредитов ИБР и ОПЕК, является Министерство экономического развития и сокращения бедности.В соответствии с Таможенным кодексом РУз, товары, ввозимые на таможенную территорию юрлицами за счет средств займов, предоставленных международными финансовыми институтами, освобождаются от уплаты таможенной пошлины.
https://uz.sputniknews.ru/20210508/v-pyati-oblastyax-uzbekistana-nachnut-aktivno-razvivat-selskuyu-infrastrukturu-18644743.html
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узбекистан, архитектура, село

В Узбекистане стартовал проект по обновлению архитектурного облика села

10:28 21.09.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровРечка Шерабад
Речка Шерабад - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Власти республики намерены коренным образом обновить облик сельских населенных пунктов.
ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Президент утвердил меры по реализации проекта "Устойчивое развитие сельской местности" с участием ИБР и Фонда ОПЕК по международному развитию.
Проект направлен на коренное обновление архитектурного облика сельских населенных пунктов. Также планируется обновить дорожно-транспортную инфраструктуру и инженерно-коммуникационные сети, а также возвести новые объекты социальной сферы.

Откуда возьмут деньги

ИБР одобрил займ в размере 200 миллиона долларов сроком на 20 лет, включая льготный период 5 лет. Фонд ОПЕК по международному развитию, в свою очередь, выделит кредит в размере 75 миллионов долларов сроком на 20 лет, включая льготный период 5 лет.
Партнером проекта выступает представительство Программы развития ООН, которое выделило грант в размере 3,05 миллиона долларов.
При этом вклад Узбекистана в реализацию проекта осуществляется в виде освобождения ввозимых товаров от таможенной пошлины и возмещения сумм налога на добавленную стоимость за счет средств республиканского бюджета. В результате, общий объем вклада составит 59,95 миллиона долларов.
Проект коснется 170 махаллей, расположенных в 20 районах Республики Каракалпакстан, Бухарской, Навоийской и Хорезмской областей.
Исполнительным органом, ответственным за своевременную реализацию и координацию проекта, а также целевое и эффективное использование кредитов ИБР и ОПЕК, является Министерство экономического развития и сокращения бедности.
В соответствии с Таможенным кодексом РУз, товары, ввозимые на таможенную территорию юрлицами за счет средств займов, предоставленных международными финансовыми институтами, освобождаются от уплаты таможенной пошлины.
Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сырдарьинскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2021
Общество
В пяти областях Узбекистана начнут активно развивать сельскую инфраструктуру
8 мая, 17:03
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