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Аральская катастрофа: каждой семье в Муйнаке выделят по $500
Аральская катастрофа: каждой семье в Муйнаке выделят по $500
Отмечается, что этот регион экологически больше всего пострадал. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T16:27+0500
2021-09-22T16:31+0500
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аральское море
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Семьи, проживающие в Муйнакской районе Каракалпакстана — наиболее пострадавшем от высыхания Аральского моря — начали получать единовременную компенсацию в размере 5 миллионов сумов (примерно 500 долларов).Об этом сообщили местные власти.Как хокимияте отметили, что выплаты производятся в связи с "вниманием президента Узбекистана к Муйнаку", наиболее пострадавшему от последствий высыхания Аральского моря. Численность населения Муйнакского района на 1 января 2021 года составляла 32,3 тысячи человек.По данным ООН, население региона Приаралья на территории Узбекистана за последние 50 лет выросло в 3,6 раза — почти до 2 миллионов человек. В то же время средний показатель целого ряда заболеваний (органов дыхания, урологических и офтальмологических) почти в два раза превышает средние показатели по стране.
https://uz.sputniknews.ru/20210623/vozmojno-li-vosstanovit-aralskoe-more-i-chto-nujno-dlya-etogo-sdelat---alixanov-19373638.html
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деньги, аральское море

Аральская катастрофа: каждой семье в Муйнаке выделят по $500

16:27 22.09.2021 (обновлено: 16:31 22.09.2021)
252
© Sputnik / Мария НауменкоВысохшее Аральское море
Высохшее Аральское море - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Мария Науменко
Отмечается, что этот регион экологически больше всего пострадал.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Семьи, проживающие в Муйнакской районе Каракалпакстана — наиболее пострадавшем от высыхания Аральского моря — начали получать единовременную компенсацию в размере 5 миллионов сумов (примерно 500 долларов).
Об этом сообщили местные власти.
Высохшее Аральское море в Каракалпакстане - кладбище кораблей - Sputnik Узбекистан
Экологическая катастрофа Приаралья

Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире.

За последние 55 лет его площадь сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась засоленность, исчезла рыба.

Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.

Как хокимияте отметили, что выплаты производятся в связи с "вниманием президента Узбекистана к Муйнаку", наиболее пострадавшему от последствий высыхания Аральского моря.
Численность населения Муйнакского района на 1 января 2021 года составляла 32,3 тысячи человек.
По данным ООН, население региона Приаралья на территории Узбекистана за последние 50 лет выросло в 3,6 раза — почти до 2 миллионов человек.
В то же время средний показатель целого ряда заболеваний (органов дыхания, урологических и офтальмологических) почти в два раза превышает средние показатели по стране.
Вид на Аральское море с высоты - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
Общество
Алиханов о том, на что нужно пойти, чтобы полностью восстановить Аральское море
23 июня, 14:28
4643
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