Аральская катастрофа: каждой семье в Муйнаке выделят по $500

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Семьи, проживающие в Муйнакской районе Каракалпакстана — наиболее пострадавшем от высыхания Аральского моря — начали получать единовременную компенсацию в размере 5 миллионов сумов (примерно 500 долларов).Об этом сообщили местные власти.Как хокимияте отметили, что выплаты производятся в связи с "вниманием президента Узбекистана к Муйнаку", наиболее пострадавшему от последствий высыхания Аральского моря. Численность населения Муйнакского района на 1 января 2021 года составляла 32,3 тысячи человек.По данным ООН, население региона Приаралья на территории Узбекистана за последние 50 лет выросло в 3,6 раза — почти до 2 миллионов человек. В то же время средний показатель целого ряда заболеваний (органов дыхания, урологических и офтальмологических) почти в два раза превышает средние показатели по стране.
Отмечается, что этот регион экологически больше всего пострадал.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Семьи, проживающие в Муйнакской районе Каракалпакстана — наиболее пострадавшем от высыхания Аральского моря — начали получать единовременную компенсацию в размере 5 миллионов сумов (примерно 500 долларов).
Об этом сообщили местные власти.
Экологическая катастрофа Приаралья
Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире.
За последние 55 лет его площадь сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась засоленность, исчезла рыба.
Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.
Как хокимияте отметили, что выплаты производятся в связи с "вниманием президента Узбекистана к Муйнаку", наиболее пострадавшему от последствий высыхания Аральского моря.
Численность населения Муйнакского района на 1 января 2021 года составляла 32,3 тысячи человек.
По данным ООН, население региона Приаралья на территории Узбекистана за последние 50 лет выросло в 3,6 раза — почти до 2 миллионов человек.
В то же время средний показатель целого ряда заболеваний (органов дыхания, урологических и офтальмологических) почти в два раза превышает средние показатели по стране.