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Азиз Абдухакимов призвал чиновников провести день без автомобилей
Азиз Абдухакимов призвал чиновников провести день без автомобилей
По данным Министерства туризма и спорта, самые активные участники всемирного мероприятия получат велосипеды и спортивную экипировку. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T10:55+0500
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спорт
министерство спорта
азиз абдухакимов
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Руководителей госорганов и местных властей призвал принять активное участие в мероприятии, посвященном Всемирному дню без автомобиля, зампремьер-министра - министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма и спорта Узбекистана. Отмечается, что самые активные участники акции получат велосипеды и спортивную экипировку.В соответствии с постановлением правительства, в Узбекистане 22 сентября объявлен Днем без автомобиля.В конце июня этого года Азиз Абдухакимов вместе с участниками Тюркского совета совершил велопрогулку по улицам Коканда. Он предложил министрам пересесть на велосипеды и осмотреть основные достопримечательности города.
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министерство спорта, азиз абдухакимов

Азиз Абдухакимов призвал чиновников провести день без автомобилей

10:55 22.09.2021
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© Министерство туризма и спортаАзиз Абдухакимов призвал чиновников провести день без автомобилей
Азиз Абдухакимов призвал чиновников провести день без автомобилей - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
© Министерство туризма и спорта
По данным Министерства туризма и спорта, самые активные участники всемирного мероприятия получат велосипеды и спортивную экипировку.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Руководителей госорганов и местных властей призвал принять активное участие в мероприятии, посвященном Всемирному дню без автомобиля, зампремьер-министра - министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма и спорта Узбекистана.

По случаю Всемирного дня без автомобиля призываю всех принять активное участие в массовых мероприятиях, и пользоваться в этот день велосипедами или ходить пешком.

Азиз Абдухакимов
Зампремьер-министра - министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов
Отмечается, что самые активные участники акции получат велосипеды и спортивную экипировку.

В соответствии с постановлением правительства, в Узбекистане 22 сентября объявлен Днем без автомобиля.
В конце июня этого года Азиз Абдухакимов вместе с участниками Тюркского совета совершил велопрогулку по улицам Коканда. Он предложил министрам пересесть на велосипеды и осмотреть основные достопримечательности города.
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