https://uz.sputniknews.ru/20210922/aziz-abduxakimov-prizval-chinovnikov-provesti-den-bez-avtomobiley-20598069.html

Азиз Абдухакимов призвал чиновников провести день без автомобилей

Азиз Абдухакимов призвал чиновников провести день без автомобилей

По данным Министерства туризма и спорта, самые активные участники всемирного мероприятия получат велосипеды и спортивную экипировку. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T10:55+0500

2021-09-22T10:55+0500

2021-09-22T10:55+0500

спорт

министерство спорта

азиз абдухакимов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/16/20598010_0:162:1228:853_1920x0_80_0_0_8974dd1af166acfa2e4cb5fb6830ea80.jpg

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Руководителей госорганов и местных властей призвал принять активное участие в мероприятии, посвященном Всемирному дню без автомобиля, зампремьер-министра - министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма и спорта Узбекистана. Отмечается, что самые активные участники акции получат велосипеды и спортивную экипировку.В соответствии с постановлением правительства, в Узбекистане 22 сентября объявлен Днем без автомобиля.В конце июня этого года Азиз Абдухакимов вместе с участниками Тюркского совета совершил велопрогулку по улицам Коканда. Он предложил министрам пересесть на велосипеды и осмотреть основные достопримечательности города.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство спорта, азиз абдухакимов