https://uz.sputniknews.ru/20210922/diplomaty-turkmenistana-oprovergli-sluxi-o-kome-gurbanguly-berdymuxamedova-20599382.html
Дипломаты Туркменистана опровергли слухи о коме Гурбангулы Бердымухамедова
Дипломаты Туркменистана опровергли слухи о коме Гурбангулы Бердымухамедова
Президент страны накануне провел расширенное заседание кабинета министров, в ходе которого были рассмотрены проекты документов, подчеркнули в пресс-службе... 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T10:45+0500
2021-09-22T10:45+0500
2021-09-22T11:27+0500
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Информация об ухудшении здоровья лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова недостоверна и не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявили в туркменистанском посольстве в Москве.Ранее в некоторых СМИ возникли слухи о том, что президент Туркменистана Бердымухамедов находится в коме."Сообщения ряда СМИ о якобы ухудшившемся здоровье президента Туркменистана, … являются абсолютно недостоверными и не соответствующими действительности", - заявили в диппредставительстве Туркменистана.Гурбангулы Бердымухамедов накануне провел расширенное заседание кабинета министров, в ходе которого были рассмотрены проекты документов, подчеркнули в пресс-службе посольства.В дипломатическом ведомстве также уточнили, что "информацию о недавних мероприятиях с участием президента Туркменистана можно найти на сайте turkmenistan.gov.tm".В понедельник, 21 сентября, глава государства провел расширенное заседание правительства. В рамках мероприятия Бердымухамедов подписал ряд документов. Кроме того, в честь 30-летия независимости страны (отмечается 27 сентября) он помиловал 258 туркменистанских и шесть иностранных граждан.
https://uz.sputniknews.ru/20200905/Berdymukhamedov-izdal-novuyu-knigu-14912209.html
https://uz.sputniknews.ru/20210907/prezident-turkmenistana-planiruet-ofitsialnyy-vizit-v-uzbekistan-20400370.html
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Дипломаты Туркменистана опровергли слухи о коме Гурбангулы Бердымухамедова
10:45 22.09.2021 (обновлено: 11:27 22.09.2021)
Президент страны накануне провел расширенное заседание кабинета министров, в ходе которого были рассмотрены проекты документов, подчеркнули в пресс-службе туркменистанского посольства в Москве.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Информация об ухудшении здоровья лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова недостоверна и не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявили
в туркменистанском посольстве в Москве.
Ранее в некоторых СМИ возникли слухи о том, что президент Туркменистана Бердымухамедов находится в коме.
"Сообщения ряда СМИ о якобы ухудшившемся здоровье президента Туркменистана, … являются абсолютно недостоверными и не соответствующими действительности", - заявили в диппредставительстве Туркменистана.
Гурбангулы Бердымухамедов накануне провел расширенное заседание кабинета министров, в ходе которого были рассмотрены проекты документов, подчеркнули в пресс-службе посольства.
В дипломатическом ведомстве также уточнили, что "информацию о недавних мероприятиях с участием президента Туркменистана можно найти на сайте turkmenistan.gov.tm".
В понедельник, 21 сентября, глава государства провел расширенное заседание правительства. В рамках мероприятия Бердымухамедов подписал ряд документов. Кроме того, в честь 30-летия независимости страны (отмечается 27 сентября) он помиловал 258 туркменистанских и шесть иностранных граждан.