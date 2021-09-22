https://uz.sputniknews.ru/20210922/diplomaty-turkmenistana-oprovergli-sluxi-o-kome-gurbanguly-berdymuxamedova-20599382.html

Дипломаты Туркменистана опровергли слухи о коме Гурбангулы Бердымухамедова

Дипломаты Туркменистана опровергли слухи о коме Гурбангулы Бердымухамедова

Президент страны накануне провел расширенное заседание кабинета министров, в ходе которого были рассмотрены проекты документов, подчеркнули в пресс-службе... 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T10:45+0500

2021-09-22T10:45+0500

2021-09-22T11:27+0500

в мире

туркменистан

гурбангулы бердымухамедов

посольство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1290/59/12905968_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_5aa93c52c89c49adcb9a928ae5d726c2.jpg

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Информация об ухудшении здоровья лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова недостоверна и не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявили в туркменистанском посольстве в Москве.Ранее в некоторых СМИ возникли слухи о том, что президент Туркменистана Бердымухамедов находится в коме."Сообщения ряда СМИ о якобы ухудшившемся здоровье президента Туркменистана, … являются абсолютно недостоверными и не соответствующими действительности", - заявили в диппредставительстве Туркменистана.Гурбангулы Бердымухамедов накануне провел расширенное заседание кабинета министров, в ходе которого были рассмотрены проекты документов, подчеркнули в пресс-службе посольства.В дипломатическом ведомстве также уточнили, что "информацию о недавних мероприятиях с участием президента Туркменистана можно найти на сайте turkmenistan.gov.tm".В понедельник, 21 сентября, глава государства провел расширенное заседание правительства. В рамках мероприятия Бердымухамедов подписал ряд документов. Кроме того, в честь 30-летия независимости страны (отмечается 27 сентября) он помиловал 258 туркменистанских и шесть иностранных граждан.

https://uz.sputniknews.ru/20200905/Berdymukhamedov-izdal-novuyu-knigu-14912209.html

https://uz.sputniknews.ru/20210907/prezident-turkmenistana-planiruet-ofitsialnyy-vizit-v-uzbekistan-20400370.html

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

туркменистан, гурбангулы бердымухамедов, посольство