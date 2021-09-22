https://uz.sputniknews.ru/20210922/dvorets-romanovyx-v-tashkente-rekonstruiruyut-20609387.html
Дворец Романовых в Ташкенте реконструируют
Дворец Романовых в Ташкенте реконструируют
В комплексе реставрируют здания, фонтаны и территорию, в музей вернут скульптуры, предметы интерьера, коллекции живописи и фарфора. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T17:42+0500
2021-09-22T17:42+0500
2021-09-22T17:42+0500
общество
узбекистан
культура
искусство
реставрация
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ТАШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Фонд развития культуры и искусства планирует реконструкцию Дворца Романовых в Ташкенте. В здании разместится филиал Государственного музея искусств, сообщает пресс-служба фонда.В настоящий момент разработана предварительная концепция реконструкции. В усадьбе будут отремонтированы флигель и фонтаны, высажены деревья, обновлен ландшафт парка с сохранением вековых деревьев.Кроме того, планируется вернуть в музей мраморные и бронзовые скульптуры, которые некогда украшали здание и парк, а также западноевропейскую коллекцию живописи, изделия из фарфора и предметы интерьера.Проект реставрации дворца совместно с узбекистанскими экспертами будет реализовывать немецкая компания “Atelier Brückner GmbH”. Ранее компания успешно реставрировала такие крупные объекты, как музей BMWв Мюнхене, Музей текстильной промышленности в Аугсбурге, Государственный музей археологии в Хемнице, Большой египетский пузей в Гизе и другие.Дворец князя Николая Константиновича Романова был построен в Ташкенте в 1891 году по проекту архитекторов Вильгельма Гейнцельмана и Алексея Бенуа. Двухэтажное здание из обожженного серо-желтого кирпича украшено ажурными решетками и декоративными башенками. В советские времена здание служило Дворцом пионеров, после чего в нем была открыта выставка драгоценностей. В годы независимости дворец использовался ка Дом приемов МИД.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/v-uzbekistane-startuyut-masshtabnye-kulturnye-meropriyatiya--20403453.html
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узбекистан, культура, искусство, реставрация
Дворец Романовых в Ташкенте реконструируют
В комплексе реставрируют здания, фонтаны и территорию, в музей вернут скульптуры, предметы интерьера, коллекции живописи и фарфора.
ТАШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Фонд развития культуры и искусства планирует реконструкцию Дворца Романовых в Ташкенте. В здании разместится филиал Государственного музея искусств, сообщает пресс-служба фонда.
В настоящий момент разработана предварительная концепция реконструкции. В усадьбе будут отремонтированы флигель и фонтаны, высажены деревья, обновлен ландшафт парка с сохранением вековых деревьев.
"Основной идеей концепции является открытое пространство для общественности. Посетители смогут не только стать гостями музея, но и проводить время в парковой зоне дворца", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, планируется вернуть в музей мраморные и бронзовые скульптуры, которые некогда украшали здание и парк, а также западноевропейскую коллекцию живописи, изделия из фарфора и предметы интерьера.
Проект реставрации дворца совместно с узбекистанскими экспертами будет реализовывать немецкая компания “Atelier Brückner GmbH”. Ранее компания успешно реставрировала такие крупные объекты, как музей BMWв Мюнхене, Музей текстильной промышленности в Аугсбурге, Государственный музей археологии в Хемнице, Большой египетский пузей в Гизе и другие.
Дворец князя Николая Константиновича Романова был построен в Ташкенте в 1891 году по проекту архитекторов Вильгельма Гейнцельмана и Алексея Бенуа. Двухэтажное здание из обожженного серо-желтого кирпича украшено ажурными решетками и декоративными башенками. В советские времена здание служило Дворцом пионеров, после чего в нем была открыта выставка драгоценностей. В годы независимости дворец использовался ка Дом приемов МИД.