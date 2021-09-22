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Главам трех районов Ташкента объявлен выговор
Главам трех районов Ташкента объявлен выговор
Столичный хоким объявил выговор руководителям Юнусабадского, Янхигаётского и Мирзо-Улугбекского районов. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T11:08+0500
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общество
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ТАШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев объявил выговор главам трех столичный районов.Согласно распоряжению столичного градоначальника от 16 сентября, дисциплинарному взысканию по статье 181 Трудового кодекса подверглись глава Юнусабадского района Жахонгир Иброхимов, глава Янгихаётского района Хаёт Инагамов и хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкатбек Иргашев за "допущение снижения объемов промышленного производства".По официальной статистике, в первом полугодии 2021 года в физический индекс промышленного производства в Юнусабадском районе составил 82%, в Мирзо-Улугбекском и Янгихаётском районах – 98,6%.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/mirziyoev-poruchil-uvelichit-promproizvodstvo-v-tashoblasti-pochti-v-dva-raza-20029051.html
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узбекистан, ташкент, хоким

Главам трех районов Ташкента объявлен выговор

11:08 22.09.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровХоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев
Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Столичный хоким объявил выговор руководителям Юнусабадского, Янхигаётского и Мирзо-Улугбекского районов.
ТАШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев объявил выговор главам трех столичный районов.
Согласно распоряжению столичного градоначальника от 16 сентября, дисциплинарному взысканию по статье 181 Трудового кодекса подверглись глава Юнусабадского района Жахонгир Иброхимов, глава Янгихаётского района Хаёт Инагамов и хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкатбек Иргашев за "допущение снижения объемов промышленного производства".
По официальной статистике, в первом полугодии 2021 года в физический индекс промышленного производства в Юнусабадском районе составил 82%, в Мирзо-Улугбекском и Янгихаётском районах – 98,6%.
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
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Мирзиёев поручил увеличить промпроизводство в Ташобласти почти в два раза
10 августа, 21:03
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