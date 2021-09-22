https://uz.sputniknews.ru/20210922/glavam-trex-rayonov-tashkenta-obyavlen-vygovor-20600010.html

Главам трех районов Ташкента объявлен выговор

Главам трех районов Ташкента объявлен выговор

Столичный хоким объявил выговор руководителям Юнусабадского, Янхигаётского и Мирзо-Улугбекского районов. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T11:08+0500

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общество

узбекистан

ташкент

хоким

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ТАШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев объявил выговор главам трех столичный районов.Согласно распоряжению столичного градоначальника от 16 сентября, дисциплинарному взысканию по статье 181 Трудового кодекса подверглись глава Юнусабадского района Жахонгир Иброхимов, глава Янгихаётского района Хаёт Инагамов и хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкатбек Иргашев за "допущение снижения объемов промышленного производства".По официальной статистике, в первом полугодии 2021 года в физический индекс промышленного производства в Юнусабадском районе составил 82%, в Мирзо-Улугбекском и Янгихаётском районах – 98,6%.

https://uz.sputniknews.ru/20210810/mirziyoev-poruchil-uvelichit-promproizvodstvo-v-tashoblasti-pochti-v-dva-raza-20029051.html

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узбекистан, ташкент, хоким