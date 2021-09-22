https://uz.sputniknews.ru/20210922/kajdyy-pyatyy-razvod-v-uzbekistane-iz-za-vmeshatelstva-rodstvennikov--opros-20604617.html

Каждый пятый развод в Узбекистане из-за вмешательства родственников – опрос

Каждый пятый развод в Узбекистане из-за вмешательства родственников – опрос

Больше всего семей распадается из-за разногласий и отсутствия помощи, а количество разводов из-за измен выросло вдвое. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T14:20+0500

2021-09-22T14:20+0500

2021-09-22T14:20+0500

общество

узбекистан

развод

насилие в семье

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ТАШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Научно-исследовательский институт "Махалла ва оила" опубликовал данные очередного опроса общественного мнения. Согласно опросу, чаще всего люди разводятся из-за разногласий между супругами и отсутствия бытовой помощи.Как сообщила директор института Нодира Эгамбердиева на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций, в первом полугодии 2021 года в Узбекистане расторгнуто 19,4 тысячи браков.Сотрудники института провели опрос в Сырдарьинской, Хорезмской, Наманганской и Ташкентской областях и в Каракалпакстане. Было опрошено более 400 граждан, расторгнувших брак за последние пять лет.По результатам опроса, среди причин разводов лидируют разногласия и отсутствие помощи среди супругов. Кроме того, по сравнению с итогами опроса двухлетней давности, вдвое вырос процент разводов из-за супружеской неверности.Примечательно, что почти 1% женщин отметили, что рады разводу. Среди мужчин таковых не нашлось.С разногласием между супругами и вмешательством родственников связывают высокий уровень домашнего насилия и Министерство по поддержке махалли и семьи. По опубликованным в июне данным, с начала года в реабилитационные центры страны обратилось более 4200 человек с жалобами на психологическое, физическое или сексуальное насилие в семье.Резкое увеличение количества разводов в первом полугодии 2021 года в ведомстве связывают с тем, что из-за пандемии деятельность многих судов была ограничена, вследствие чего скопилось большое количество заявлений.

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узбекистан, развод, насилие в семье