Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210922/kajdyy-pyatyy-razvod-v-uzbekistane-iz-za-vmeshatelstva-rodstvennikov--opros-20604617.html
Каждый пятый развод в Узбекистане из-за вмешательства родственников – опрос
Каждый пятый развод в Узбекистане из-за вмешательства родственников – опрос
Больше всего семей распадается из-за разногласий и отсутствия помощи, а количество разводов из-за измен выросло вдвое. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T14:20+0500
2021-09-22T14:20+0500
общество
узбекистан
развод
насилие в семье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1229/76/12297685_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_3d99d3d5d8b0b18ad9498f42ab708cfa.jpg
ТАШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Научно-исследовательский институт "Махалла ва оила" опубликовал данные очередного опроса общественного мнения. Согласно опросу, чаще всего люди разводятся из-за разногласий между супругами и отсутствия бытовой помощи.Как сообщила директор института Нодира Эгамбердиева на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций, в первом полугодии 2021 года в Узбекистане расторгнуто 19,4 тысячи браков.Сотрудники института провели опрос в Сырдарьинской, Хорезмской, Наманганской и Ташкентской областях и в Каракалпакстане. Было опрошено более 400 граждан, расторгнувших брак за последние пять лет.По результатам опроса, среди причин разводов лидируют разногласия и отсутствие помощи среди супругов. Кроме того, по сравнению с итогами опроса двухлетней давности, вдвое вырос процент разводов из-за супружеской неверности.Примечательно, что почти 1% женщин отметили, что рады разводу. Среди мужчин таковых не нашлось.С разногласием между супругами и вмешательством родственников связывают высокий уровень домашнего насилия и Министерство по поддержке махалли и семьи. По опубликованным в июне данным, с начала года в реабилитационные центры страны обратилось более 4200 человек с жалобами на психологическое, физическое или сексуальное насилие в семье.Резкое увеличение количества разводов в первом полугодии 2021 года в ведомстве связывают с тем, что из-за пандемии деятельность многих судов была ограничена, вследствие чего скопилось большое количество заявлений.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1229/76/12297685_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_0c40febfc7a89b763df008726e425b38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, развод, насилие в семье

Каждый пятый развод в Узбекистане из-за вмешательства родственников – опрос

14:20 22.09.2021
86
CC0 / marcojean20 / pixabay / Обручальные кольца на столе
Обручальные кольца на столе - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
CC0 / marcojean20 / pixabay /
Больше всего семей распадается из-за разногласий и отсутствия помощи, а количество разводов из-за измен выросло вдвое.
ТАШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Научно-исследовательский институт "Махалла ва оила" опубликовал данные очередного опроса общественного мнения. Согласно опросу, чаще всего люди разводятся из-за разногласий между супругами и отсутствия бытовой помощи.
Как сообщила директор института Нодира Эгамбердиева на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций, в первом полугодии 2021 года в Узбекистане расторгнуто 19,4 тысячи браков.
Сотрудники института провели опрос в Сырдарьинской, Хорезмской, Наманганской и Ташкентской областях и в Каракалпакстане. Было опрошено более 400 граждан, расторгнувших брак за последние пять лет.
По результатам опроса, среди причин разводов лидируют разногласия и отсутствие помощи среди супругов. Кроме того, по сравнению с итогами опроса двухлетней давности, вдвое вырос процент разводов из-за супружеской неверности.
"Почти каждая пятая семья (21,2 %) распадается из-за постоянного вмешательства родственников. Этот факт говорит о том, что разводы – проблема не только супружеской пары",- отметила Нодира Эгамбердиева.
Примечательно, что почти 1% женщин отметили, что рады разводу. Среди мужчин таковых не нашлось.
С разногласием между супругами и вмешательством родственников связывают высокий уровень домашнего насилия и Министерство по поддержке махалли и семьи. По опубликованным в июне данным, с начала года в реабилитационные центры страны обратилось более 4200 человек с жалобами на психологическое, физическое или сексуальное насилие в семье.
Резкое увеличение количества разводов в первом полугодии 2021 года в ведомстве связывают с тем, что из-за пандемии деятельность многих судов была ограничена, вследствие чего скопилось большое количество заявлений.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:31"Терминатор 9": певец Шохруххон поделился с поклонниками загадочным видео
14:22В Ташкенте разыскивают мужчину, пристававшего к подростку в метро
14:20Каждый пятый развод в Узбекистане из-за вмешательства родственников – опрос
13:35Принуждение к "светофору": немцы выбирают партнера для Путина
13:10Получить материальную помощь и пособие на ребенка стало проще — Минфин
12:44Учителя-русисты получили сертификаты от РУДН
12:32Как ночной торговле и общепиту обеспечат безопасность
12:01Америка придумала, что будет продавать миру. Платить придется всем
11:37В Сырдарье незаконно выкорчевали 13 многолетних деревьев
11:13Русские купили у Франции по дешевке Ван Гога и Гогена
11:08Главам трех районов Ташкента объявлен выговор
10:55Азиз Абдухакимов призвал чиновников провести день без автомобилей
10:45Дипломаты Туркменистана опровергли слухи о коме Гурбангулы Бердымухамедова
10:33Миграционный центр в подмосковном Путилкове закроется в ноябре
10:00Мобильное приложение для мигрантов в РФ хотят запустить уже в 2022-м
09:33Руководство и три игрока ФК "Сурхан" временно отстранены от футбольной деятельности — АФУ
09:29Узбекистан — это не только плов: новый фильм Варламова "взорвал" YouTube — видео
09:00Мемориалы скорби, очереди на переливание крови: как живет Пермь после стрельбы — видео
08:30Мирзиёев предложил разработать антинаркотический план для стран Центральной и Южной Азии
ВчераСвобода слова, зеленая энергетика и Афганистан: о чем говорил Мирзиёев в ООН