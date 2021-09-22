https://uz.sputniknews.ru/20210922/kak-nochnoy-torgovle-i-obschepitu-obespechat-bezopasnost-20601648.html

Как ночной торговле и общепиту обеспечат безопасность

Как ночной торговле и общепиту обеспечат безопасность

Установлены упрощенные требования общественной безопасности для круглосуточной работы объектов торговли и сферы услуг. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T12:32+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Правительство приняло дополнительные меры по обеспечению безопасности на предприятиях общепита и развлекательных объектах в крупных городах, областных и районных центрах, осуществляющих деятельность 24 часа в сутки.В частности, для них установлены упрощенные требования общественной безопасности и отменены строгие требования по наличию системы видеонаблюдения, освещения, по уровню шума.МВД, Национальной гвардии и МЧС поручено:В мае 2021 года постановлением президента были введены меры по ускоренному развитию сферы услуг. В частности, на торгово-развлекательных улицах реализуются места под объекты выездной торговли субъектам предпринимательства на основе электронного онлайн-аукциона.С 15 октября 2019 года всем предприятиям предоставлено право осуществлять деятельность круглосуточно при строгом соблюдении следующих требований:

https://uz.sputniknews.ru/20210920/situatsiya-stabiliziruetsya-v-uzbekistane-otmenili-ryad-ogranicheniy-svyazannyx-s-covid-20566935.html

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узбекистан, мвд, безопасность, нацгвардия, мчс, общепит