https://uz.sputniknews.ru/20210922/kak-nochnoy-torgovle-i-obschepitu-obespechat-bezopasnost-20601648.html
Как ночной торговле и общепиту обеспечат безопасность
Как ночной торговле и общепиту обеспечат безопасность
Установлены упрощенные требования общественной безопасности для круглосуточной работы объектов торговли и сферы услуг. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T12:32+0500
2021-09-22T12:32+0500
2021-09-22T12:32+0500
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Правительство приняло дополнительные меры по обеспечению безопасности на предприятиях общепита и развлекательных объектах в крупных городах, областных и районных центрах, осуществляющих деятельность 24 часа в сутки.В частности, для них установлены упрощенные требования общественной безопасности и отменены строгие требования по наличию системы видеонаблюдения, освещения, по уровню шума.МВД, Национальной гвардии и МЧС поручено:В мае 2021 года постановлением президента были введены меры по ускоренному развитию сферы услуг. В частности, на торгово-развлекательных улицах реализуются места под объекты выездной торговли субъектам предпринимательства на основе электронного онлайн-аукциона.С 15 октября 2019 года всем предприятиям предоставлено право осуществлять деятельность круглосуточно при строгом соблюдении следующих требований:
https://uz.sputniknews.ru/20210920/situatsiya-stabiliziruetsya-v-uzbekistane-otmenili-ryad-ogranicheniy-svyazannyx-s-covid-20566935.html
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узбекистан, мвд, безопасность, нацгвардия, мчс, общепит
Как ночной торговле и общепиту обеспечат безопасность
Установлены упрощенные требования общественной безопасности для круглосуточной работы объектов торговли и сферы услуг.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Правительство приняло дополнительные меры
по обеспечению безопасности на предприятиях общепита и развлекательных объектах в крупных городах, областных и районных центрах, осуществляющих деятельность 24 часа в сутки.
В частности, для них установлены упрощенные требования общественной безопасности и отменены строгие требования по наличию системы видеонаблюдения, освещения, по уровню шума.
МВД, Национальной гвардии и МЧС поручено:
организовать дополнительные патрули и посты в торгово-развлекательных комплексах в крупных городах, областных и районных центрах;
увеличить плотность персонала, задействованного в службе безопасности;
разработать дополнительные меры по защите имущества субъектов хозяйствования и предотвращению различных чрезвычайных ситуаций.
В мае 2021 года постановлением президента были введены меры по ускоренному развитию сферы услуг. В частности, на торгово-развлекательных улицах реализуются места под объекты выездной торговли субъектам предпринимательства на основе электронного онлайн-аукциона.
С 15 октября 2019 года всем предприятиям предоставлено право осуществлять деятельность круглосуточно при строгом соблюдении следующих требований:
наличие системы видеонаблюдения внутри указанных объектов, включая служебные помещения, входы и выходы, с возможностью хранения изображения не менее чем 30 дней;
достаточное (не менее 10 метров) освещение прилегающей к зданию территории, автостоянки и другой соответствующей территории;
соблюдение требований норм шума в помещении или не использование музыки и звукоусиливающих устройств в ночное время;
обеспечение средствами пожаротушения и медицинскими аптечками;
наличие информации о схеме эвакуации в видимых для всех местах, а также номеров телефонов экстренных и спасательных служб.