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Мобильное приложение для мигрантов в РФ хотят запустить уже в 2022-м
Мобильное приложение для мигрантов в РФ хотят запустить уже в 2022-м
Вице-премьер РФ рассказал, как именно приложение упростит жизнь иностранным гражданам. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T10:00+0500
2021-09-22T10:10+0500
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трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Мобильное приложение для мигрантов, с помощью которого иностранцы смогут оформлять необходимые документы для пребывания и работы в России, планируют запустить в 2022 году.Об этом в беседе с газетой "Известия" сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.Говоря о цифровых решениях для трудовых мигрантов, он рассказал о приложении, которое станет своего рода "Госуслугами" для иностранцев. Оверчук отметил, что в России около 3,8 миллиона мигрантов работают по патенту или, как граждане стран ЕАЭС, на основании трудового договора, и около 290 тысяч молодых людей являются студентами.Оверчук также описал, в чем именно приложение будет полезным для мигрантов.Так, например, программа позволит иностранцу узнать, есть ли у него ограничения на въезд в Россию, просто просканировав паспорт — компетентные службы проверят документ и предоставят необходимую информацию. Если ограничений нет, пользователю будут предложены другие услуги.Оверчук добавил, что уже создан прототип приложения и идет работа над необходимыми изменениями в нормативной базе.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/vezd-v-rossiyu-dlya-uzbekistanskix-migrantov-uprostyat-20499121.html
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мигранты, трудовые мигранты, мобильное приложение, мигрант

Мобильное приложение для мигрантов в РФ хотят запустить уже в 2022-м

10:00 22.09.2021 (обновлено: 10:10 22.09.2021)
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© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке Центрального стадиона в Екатеринбурге
Рабочие на строительной площадке Центрального стадиона в Екатеринбурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
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Вице-премьер РФ рассказал, как именно приложение упростит жизнь иностранным гражданам.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Мобильное приложение для мигрантов, с помощью которого иностранцы смогут оформлять необходимые документы для пребывания и работы в России, планируют запустить в 2022 году.
Об этом в беседе с газетой "Известия" сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Говоря о цифровых решениях для трудовых мигрантов, он рассказал о приложении, которое станет своего рода "Госуслугами" для иностранцев.
Оверчук отметил, что в России около 3,8 миллиона мигрантов работают по патенту или, как граждане стран ЕАЭС, на основании трудового договора, и около 290 тысяч молодых людей являются студентами.
"Переезд в другую страну требует решения гораздо большего количества вопросов, чем просто поиск вакансий или размещение резюме. Оформление документов, медицинской страховки, жилья, заключение трудового договора и многое другое ... Поэтому мы решили в одном мобильном приложении попробовать отразить и сделать удобным весь клиентский путь, который необходимо пройти иностранцу для переезда и устройства на работу".
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - Sputnik Узбекистан
Алексей Оверчук
Вице-премьер РФ
Оверчук также описал, в чем именно приложение будет полезным для мигрантов.
Так, например, программа позволит иностранцу узнать, есть ли у него ограничения на въезд в Россию, просто просканировав паспорт — компетентные службы проверят документ и предоставят необходимую информацию.
Если ограничений нет, пользователю будут предложены другие услуги.
"Скорее всего, это будет цифровое государственно-частное партнерство — частные услуги тоже будут представлены, например покупка медицинской страховки или поиск и аренда жилья".
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - Sputnik Узбекистан
Алексей Оверчук
Вице-премьер РФ
Оверчук добавил, что уже создан прототип приложения и идет работа над необходимыми изменениями в нормативной базе.
Мигранты у здания Управления Федеральной миграционной службы России (УФМС) на улице Красного Текстильщика в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
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Въезд в Россию для узбекистанских мигрантов упростят
15 сентября, 10:41
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