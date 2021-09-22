https://uz.sputniknews.ru/20210922/mobilnoe-prilojenie-dlya-migrantov-v-rf-xotyat-zapustit-uje-v-2022-m-20598201.html

Мобильное приложение для мигрантов в РФ хотят запустить уже в 2022-м

Мобильное приложение для мигрантов в РФ хотят запустить уже в 2022-м

Вице-премьер РФ рассказал, как именно приложение упростит жизнь иностранным гражданам. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T10:00+0500

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общество

мигранты

трудовые мигранты

мобильное приложение

мигрант

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Мобильное приложение для мигрантов, с помощью которого иностранцы смогут оформлять необходимые документы для пребывания и работы в России, планируют запустить в 2022 году.Об этом в беседе с газетой "Известия" сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.Говоря о цифровых решениях для трудовых мигрантов, он рассказал о приложении, которое станет своего рода "Госуслугами" для иностранцев. Оверчук отметил, что в России около 3,8 миллиона мигрантов работают по патенту или, как граждане стран ЕАЭС, на основании трудового договора, и около 290 тысяч молодых людей являются студентами.Оверчук также описал, в чем именно приложение будет полезным для мигрантов.Так, например, программа позволит иностранцу узнать, есть ли у него ограничения на въезд в Россию, просто просканировав паспорт — компетентные службы проверят документ и предоставят необходимую информацию. Если ограничений нет, пользователю будут предложены другие услуги.Оверчук добавил, что уже создан прототип приложения и идет работа над необходимыми изменениями в нормативной базе.

https://uz.sputniknews.ru/20210915/vezd-v-rossiyu-dlya-uzbekistanskix-migrantov-uprostyat-20499121.html

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мигранты, трудовые мигранты, мобильное приложение, мигрант