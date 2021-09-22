https://uz.sputniknews.ru/20210922/originalnuyu-prichinu-vaktsinirovatsya-nashel-kazaxskiy-gosslujaschiy-20606609.html
Оригинальную причину вакцинироваться нашел казахский госслужащий
Оригинальную причину вакцинироваться нашел казахский госслужащий
Вакцинироваться, чтобы жена не вычислила любовниц призвал шымкентский чиновник от здравоохранения. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T15:45+0500
2021-09-22T15:45+0500
2021-09-22T15:45+0500
общество
казахстан
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Начальник управления здравоохранения Шымкента Бахытжан Позилов назвал оригинальную причину для вакцинации мужчин, сообщает Sputnik Казахстан.Вскоре автор удалил свой пост, но пользователи успели сделать и распространить скриншоты. Аргумент Позилова большинству пользователей понравился, отмечают в агентстве.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/20517131.html
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казахстан, вакцинация
Оригинальную причину вакцинироваться нашел казахский госслужащий
Вакцинироваться, чтобы жена не вычислила любовниц призвал шымкентский чиновник от здравоохранения.
ТАШКЕНТ, 22 сен – Sputnik
. Начальник управления здравоохранения Шымкента Бахытжан Позилов назвал оригинальную причину для вакцинации мужчин, сообщает Sputnik Казахста
н.
"Не забывайте, что, когда мы положим вас в реанимацию, отдадим ваши вещи и телефон жене, и она вычислит всех ваших любовниц. Поэтому, чтобы не спалиться, вакцинируйтесь!" — написал Позилов на своей странице в Facebook
.
Вскоре автор удалил свой пост, но пользователи успели сделать и распространить скриншоты. Аргумент Позилова большинству пользователей понравился, отмечают в агентстве.