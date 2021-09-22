https://uz.sputniknews.ru/20210922/originalnuyu-prichinu-vaktsinirovatsya-nashel-kazaxskiy-gosslujaschiy-20606609.html

Оригинальную причину вакцинироваться нашел казахский госслужащий

Оригинальную причину вакцинироваться нашел казахский госслужащий

Вакцинироваться, чтобы жена не вычислила любовниц призвал шымкентский чиновник от здравоохранения. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T15:45+0500

2021-09-22T15:45+0500

2021-09-22T15:45+0500

общество

казахстан

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Начальник управления здравоохранения Шымкента Бахытжан Позилов назвал оригинальную причину для вакцинации мужчин, сообщает Sputnik Казахстан.Вскоре автор удалил свой пост, но пользователи успели сделать и распространить скриншоты. Аргумент Позилова большинству пользователей понравился, отмечают в агентстве.

https://uz.sputniknews.ru/20210916/20517131.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, вакцинация