https://uz.sputniknews.ru/20210922/prinujdenie-k-svetoforu-nemtsy-vybirayut-partnera-dlya-putina-20603095.html

Принуждение к "светофору": немцы выбирают партнера для Путина

Принуждение к "светофору": немцы выбирают партнера для Путина

Через четыре дня немцы выберут партнера Владимиру Путину. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T13:35+0500

2021-09-22T13:35+0500

2021-09-22T13:35+0500

колумнисты

владимир путин

германия

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Конечно, на выборах в бундестаг отношения с Россией не являются ключевым вопросом (хотя и обсуждаются) — но новому канцлеру придется уделять им много внимания. Тем более что для Путина Германия не просто одна из важных мировых держав: это страна, которую он знает лучше любой другой.И дело не только в том, что Путин пять лет проработал в ГДР во второй половине 80-х, — все последующие тридцать лет он уделял особое внимание связям с германскими элитами. Он очень хорошо знает их, поэтому для него имеет значение, каким будет новое германское правительство, кто войдет в новую правящую коалицию. И кто станет новым канцлером.Пока что на этот вопрос нет ответа, потому что окончательный выбор будет сделан уже после голосования 26 сентября. И не рядовыми немцами — их голоса, конечно, имеют значение, но все решится на послевыборных внутриэлитных переговорах (оформленных как межпартийные). Выбор предстоит сделать из двух кандидатов: новым канцлером будет заместитель Меркель в правительстве — социал-демократ Олаф Шольц или кандидат Меркель и ее наследник в партии ХДС Армин Лашет.Да и СДПГ выиграет выборы, набрав примерно 25 процентов голосов. Конечно, возможно чудо в виде неожиданного рывка ХДС/ХСС, который позволит ей догнать СДПГ, — но в него уже практически никто не верит (сейчас партия Лашета отстает на три-четыре процента).Даже проиграв выборы, ХДС будет пытаться удержать власть, и у нее есть два варианта. Первый, самый обидный — сохранить нынешнюю "большую коалицию", поменявшись местами с СДПГ и став младшим партнером. Готовы ли в ХДС к такому унижению, к тому, чтобы Шольц стал канцлером, а Лашет его заместителем?Даже если готовы, то шансов склеить ее практически нет. Даже не потому, что две партии могут банально не набрать в сумме половину мест в бундестаге (на прошлых выборах они сделали это с большим трудом, получив 53 с небольшим процента на выборах). Если они даже обеспечат себе 355 мест (за счет голосов, отданных за мелкие партии, которые не преодолеют пятипроцентный барьер), то социал-демократы практически наверняка откажутся от подобного партнерства. Они и так чуть не потеряли все за годы "сожительства" с Меркель — партия скатывалась до 13-процентного рейтинга — и теперь не заинтересованы в продолжении отношений, пусть и на куда более выгодных для себя условиях.Есть, конечно, еще и вариант расширенной "большой коалиции". Он называется "Германия" — по цветам партий, вместе образующих черно-красно-желтый немецкий флаг. Это СДПГ и ХДС плюс Свободно-демократическая партия. То есть все три парламентских партии времен старой ФРГ, до того как в 1983-м в бундестаг попали "зеленые". Такой вариант очень нравится большинству немецких избирателей, но на пути к нему стоит все та же проблема: нежелание СДПГ работать вместе с ХДС. Партию практически принудили к этому после прошлых выборов, но тогда она получила почти вдвое меньше голосов, чем партия Меркель.Но даже тогда ее попытки договориться с "зелеными" и либералами из СвДП закончились провалом — а у Лашета возможностей будет еще меньше. Точнее, у него будет только одна возможность — в случае неудачи переговоров Олафа Шольца с теми же самыми партиями.Потому что коалиция СДПГ с "зелеными" и СвДП — это основной вариант исхода нынешних выборов, проходящий под кодовым названием "Светофор" (красно-желто-зеленый). Сейчас он реальней всех других вариантов — при всех разногласиях между "зелеными" и либералами (по повышению налогов, зеленой экономике и так далее).Запасной вариант для Шольца — красно-зелено-красная коалиция из СДПГ, "зеленых" и "Левых" (наследников коммунистов ГДР) слишком неприятна для германской элиты, да и сложна для ее участников и может быть задействована только в случае поломки "светофора".Склеивание новой правящей коалиции может занять как пару-тройку недель, так и несколько месяцев — в прошлый раз на это ушло почти полгода. И это притом что тогда не стоял вопрос о смене канцлера: Меркель просто пыталась договориться с новыми партнерами, в итоге вернувшись к старым. В этот раз настрой социал-демократов и "зеленых", уже не скрывающих своих взаимных симпатий, мог бы ускорить формирование коалиции. Но у них вместе не наберется большинства в бундестаге, так что если либералы захотят слишком многого, торговля может и затянуться.Для германо-российских отношений это будет означать, что Путину по-прежнему придется иметь дело с Меркель — до конца года, а то и дольше. А уже потом начнется выстраивание полноценных отношений с ее преемником. Впрочем, даже личные отношения не придется выстраивать с нуля: Путин знаком и с Шольцем, и с Лашетом.Лашет давно уже возглавляет Северный Рейн — Вестфалию, крупнейшую из федеральных земель, и прекрасно понимает важность отношений с Россией, причем не только экономических.Впрочем, это касается и Олафа Шольца, начинавшего свою федеральную карьеру с поста генсека СДПГ в канцлерство Герхарда Шредера. Его связи с бывшим канцлером очень тревожат стойких атлантистов в германской элите: не будет ли глава совета директоров "Роснефти" влиять на своего бывшего подчиненного, не сделает ли и его "понимающим Путина"?Тем более что у Шольца давние контакты с этими русскими. Ведь еще в 1980-е он был одним из руководителей молодежной организации социал-демократов (и публиковал статьи с критикой "агрессивно-империалистической НАТО"). А у той были связи с советскими молодежными организациями! Да и вообще, он из Гамбурга и делал карьеру в местной СДПГ, а это же город-побратим Санкт-Петербурга! А кто в 1990-е работал в питерской мэрии?Нет, пока что Шольца еще не записали в путинские агенты, хотя и вспомнили, что один из его предшественников на посту бургомистра Гамбурга, социал-демократ Хеннинг Фошерау, девять лет назад стал председателем совета директоров консорциума "Южный поток" — совместного предприятия "Газпрома" и европейских компаний (так, впрочем, и не реализованного).Шольца не записывают в неблагонадежные по русской линии не потому, что на самом деле не за что. Просто сейчас он ведет себя совершенно типично для немецкого политика: критикует Путина за Украину и Навального, но поддерживает "Северный поток — 2" и диалог с Россией. Даже выступает за "новую восточную политику" — по образцу Вилли Брандта, наладившего отношения с СССР. Правда, Шольц говорит о необходимости "новой восточной политики" на уровне Евросоюза, но сейчас практически все мейнстримные немецкие политики вместо "Германия" говорят "Европа".При этом Сергею Лаврову может достаться не самый пригодный для диалога партнер — в том случае, если пост главы германского МИД уйдет в новой коалиции "зеленым" (их кандидату в канцлеры Анналене Бербок или второму сопредседателю партии Роберту Хабеку), занимающим более чем критическую позицию в отношении России и совместных энергетических проектов.Впрочем, куда вероятнее, что министром иностранных дел станет представитель СвДП, например ее лидер Кристиан Линднер. А либералы — более чем вменяемый партнер для диалога (именно из этой партии был многолетний глава немецкого МИД Ганс-Дитрих Геншер).Но в любом случае российско-германские отношения всегда были делом первых лиц, и эта традиция продолжится при новом канцлере. В баню с Путиным, как Шредер, он, может быть, и не пойдет, как надеется немецкая пресса, — но общий язык они найдут легко.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210904/katastrofa-merkel-oshibka-upryamstvo-ili-zakonomernyy-itog-20359227.html

https://uz.sputniknews.ru/20210730/kandidat-v-kantslery-germanii-pod-ugrozoy-vinovata-rossiya-19882059.html

https://uz.sputniknews.ru/20210414/merkel-i-svet-v-kontse-tonnelya-germaniya-priblijaetsya-k-povorotnomu-momentu-18320830.html

германия

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владимир путин, германия