https://uz.sputniknews.ru/20210922/rossiyskie-regiony-naberut-bolee-280-rabotnikov-iz-uzbekistana-20610213.html

Российские регионы наберут более 280 работников из Узбекистана

Российские регионы наберут более 280 работников из Узбекистана

Онлайн-конкурс на вакансии в швейной промышленности, строительстве и сфере услуг пройдет 24 сентября. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T18:13+0500

2021-09-22T18:13+0500

2021-09-22T18:13+0500

общество

узбекистан

трудоустройство

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Потенциальные работодатели из Московской, Ленинградской, Тюменской областей и города Иванова представят более 280 вакансий на онлайн-конкурсе для граждан Узбекистана, сообщает Агентство внешней трудовой миграции в своем Telegram-канале.На онлайн-конкурсе, который пройдет 24 сентября, будут представлены вакансии в швейной промышленности, строительстве и сфере услуг.Так, в Ленинградской области предлагаются вакансии швей, в Тюменской области ищут заливщиков бетона, в Иванове - монтажников сантехнических деталей, а в Москве – вязальщиков арматуры.Требования к кандидатам: возраст 20-50 лет, наличие навыков и опыта в соответствующей области, отсутствие судимостей и запрета на въезд в Россию.Принять участие в конкурсе можно онлайн в офисе Агентства внешней трудовой миграции.На днях конкурс на 600 вакансий для граждан Узбекистана провел Санкт-Петербургский "Третий парк".Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, трудоустройство, трудовая миграция