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Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20210915/chto-delat-rossii-s-trudovymi-migrantami-20497366.html
Что делать России с трудовыми мигрантами
Что делать России с трудовыми мигрантами
После изнасилования и убийства 67-летней женщины в Подмосковье закрыли общежитие для мигрантов. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T09:45+0500
2021-09-15T09:45+0500
колумнисты
московская область
мигранты
убийство
подмосковье
трудовые мигранты
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Также по распоряжению губернатора Андрея Воробьева в ближайшие дни в области пройдут проверки"подобных мест, вызывающих у людей тревогу и беспокойство".Информация о произошедшей трагедии и возмущении местных жителей, собравшихся на народный сход около злополучного общежития, дополнила и так весьма насыщенный поток новостей по теме гастарбайтеров. В этом потоке смешиваются решения властей, запросы бизнеса, общественные требования и криминальные происшествия.Причины активизации темы вполне понятны. Идет интенсивное восстановление экономики после затишья прошлого пандемийного года — как следствие, страна вновь открыла двери для иностранных работников. Кроме того, играют свою роль и более масштабные процессы: Россия нуждается в рабочих руках не только здесь и сейчас. Очередной демографический спад, переживаемый страной, заставляет государство выстраивать долгосрочную политику привлечения трудовых ресурсов из-за рубежа.Еще в мае Владимир Путин заявил, что нам не хватает рабочих рук "в целых отраслях экономики". Слова президента регулярно подтверждаются конкретными фактами. На днях в правительстве Москвы рассказали, что в столице дефицит в 200 тысяч работников в одном только строительстве.В целом же стоит задача привлечь в Россию пять миллионов трудовых мигрантов до 2024 года.Цифра колоссальная — и даже несколько пугающая. Однако за ней важнейшая ставка, которую делает страна для экономического прорыва.Стандартный аргумент против политики привлечения иностранной рабочей силы — во всем мире, а не только в России — утверждает, что нужно просто местным платить достойную заработную плату, тогда и не придется нанимать гастарбайтеров. Это соображение неизменно находило широкую общественную поддержку.Правда, в настоящее время ситуация несколько изменилась. Высокая инфляция заставляет все больше людей осознавать причинно-следственные связи, работающие в экономике. Понятно, что свою роль, например, в бешеном росте цен на недвижимость за последний год сыграло множество факторов, включая ажиотажный спрос со стороны граждан. А это, в свою очередь, оказалось возможным в том числе благодаря государственным ипотечным программам и сниженным банковским процентам.Но очевидно, что повышение зарплат строителей неизбежно также сказывается на стоимости квадратного метра. Уже сейчас кадровый голод на рынке заставляет компании переманивать друг у друга работников, увеличивая их заработки, что автоматически влечет удорожание продукта их труда.Если же гипотетически предположить ситуацию, при которой зарплаты в строительной отрасли сделают повсеместно привлекательными для россиян, то неизбежным следствием окажется взлет цен на недвижимость — а за ней во множестве других сфер — прямо в стратосферу.Так что при всем традиционно негативном отношении очень многих людей к привлечению в страну гастарбайтеров популистские заявления, предлагающие простые решения из серии "держать и не пущать", звучат все реже и пользуются все меньшей популярностью.Российское общество постепенно осознает, что активное использование труда мигрантов — реальность, которой нам не избежать. А значит, надо искать механизмы решения порождаемых этим процессом проблем. Тем более таковые постоянно на слуху и являются серьезным общественным раздражителем.В последние месяцы привычными стали сообщения о массовых драках между гастарбайтерами. Теперь вот кошмарное преступление в Подмосковье. Статистика также подтверждает мрачные общественные стереотипы, что уровень преступности среди мигрантов выше, чем среди россиян.Государство применяет метод кнута и пряника. С одной стороны, запущены программы адаптации мигрантов. На одной из станций московского метро появились указатели на таджикском и узбекском языках. С другой стороны, участников массовых драк выдворяют из России пожизненно.Однако убийство женщины в Бужаниново в очередной раз указало, что с эффективностью государственной политики в данном вопросе дело обстоит не лучшим образом. Ведь это преступление представляет собой не просто трагический инцидент, а страшную развязку долго назревавшей беды — местные жители давно жаловались на ухудшение из-за компактного проживания мигрантов ситуации с безопасностью. И совсем неслучайно подмосковный губернатор распорядился проинспектировать другие подобные места по региону: эта проблема носит системный характер.А значит, и решать ее нужно тоже системно.Без сомнения, еще будет высказано немало инициатив разной степени рациональности и экзотичности. Вероятно, некоторые из них будут приняты на вооружение государством, чтобы миграционная политика становилась более эффективной — обеспечивающей как выгоду для всех заинтересованных сторон, так и поддержание комфортной и безопасной среды в стране.Ну а российскому обществу предстоит в очередной раз осознать, что не существует простых решений для сложных проблем.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210913/moskve-ne-xvataet-okolo-200-tysyach-rabochix-migrantov--vitse-mer-20467661.html
https://uz.sputniknews.ru/20210909/posle-draki-na-zarabotki-v-rf-ne-ezdyat-sovetnik-mvd-o-tom-kak-nado-rabotat-s-migrantami-20440541.html
https://uz.sputniknews.ru/20210914/metro-moskvy-poyavilis-ukazateli-na-uzbekskom-i-tadjikskom-yazykax--foto-20486707.html
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Ирина Алкснис
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png
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московская область, мигранты, убийство, подмосковье, трудовые мигранты

Что делать России с трудовыми мигрантами

09:45 15.09.2021
474
© Telegram / PressaSPМигранты покидают общежитие в селе Бужаниново
Мигранты покидают общежитие в селе Бужаниново - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
© Telegram / PressaSP
Ирина Алкснис - Sputnik Узбекистан
Ирина Алкснис
Все материалы
После изнасилования и убийства 67-летней женщины в Подмосковье закрыли общежитие для мигрантов.
Также по распоряжению губернатора Андрея Воробьева в ближайшие дни в области пройдут проверки"подобных мест, вызывающих у людей тревогу и беспокойство".
Информация о произошедшей трагедии и возмущении местных жителей, собравшихся на народный сход около злополучного общежития, дополнила и так весьма насыщенный поток новостей по теме гастарбайтеров. В этом потоке смешиваются решения властей, запросы бизнеса, общественные требования и криминальные происшествия.
Причины активизации темы вполне понятны. Идет интенсивное восстановление экономики после затишья прошлого пандемийного года — как следствие, страна вновь открыла двери для иностранных работников.
Кроме того, играют свою роль и более масштабные процессы: Россия нуждается в рабочих руках не только здесь и сейчас. Очередной демографический спад, переживаемый страной, заставляет государство выстраивать долгосрочную политику привлечения трудовых ресурсов из-за рубежа.
Еще в мае Владимир Путин заявил, что нам не хватает рабочих рук "в целых отраслях экономики". Слова президента регулярно подтверждаются конкретными фактами. На днях в правительстве Москвы рассказали, что в столице дефицит в 200 тысяч работников в одном только строительстве.
Молодой человек на Красной площади в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
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Москве не хватает около 200 тысяч рабочих-мигрантов — вице-мэр
13 сентября, 09:46
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В целом же стоит задача привлечь в Россию пять миллионов трудовых мигрантов до 2024 года.
Цифра колоссальная — и даже несколько пугающая. Однако за ней важнейшая ставка, которую делает страна для экономического прорыва.
Стандартный аргумент против политики привлечения иностранной рабочей силы — во всем мире, а не только в России — утверждает, что нужно просто местным платить достойную заработную плату, тогда и не придется нанимать гастарбайтеров. Это соображение неизменно находило широкую общественную поддержку.
Правда, в настоящее время ситуация несколько изменилась. Высокая инфляция заставляет все больше людей осознавать причинно-следственные связи, работающие в экономике.
Понятно, что свою роль, например, в бешеном росте цен на недвижимость за последний год сыграло множество факторов, включая ажиотажный спрос со стороны граждан. А это, в свою очередь, оказалось возможным в том числе благодаря государственным ипотечным программам и сниженным банковским процентам.
Но очевидно, что повышение зарплат строителей неизбежно также сказывается на стоимости квадратного метра. Уже сейчас кадровый голод на рынке заставляет компании переманивать друг у друга работников, увеличивая их заработки, что автоматически влечет удорожание продукта их труда.
Интервью с членом Совета при президенте РФ по вопросам миграционной политики Владимиром Волохом - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
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Если же гипотетически предположить ситуацию, при которой зарплаты в строительной отрасли сделают повсеместно привлекательными для россиян, то неизбежным следствием окажется взлет цен на недвижимость — а за ней во множестве других сфер — прямо в стратосферу.
Так что при всем традиционно негативном отношении очень многих людей к привлечению в страну гастарбайтеров популистские заявления, предлагающие простые решения из серии "держать и не пущать", звучат все реже и пользуются все меньшей популярностью.
Российское общество постепенно осознает, что активное использование труда мигрантов — реальность, которой нам не избежать. А значит, надо искать механизмы решения порождаемых этим процессом проблем. Тем более таковые постоянно на слуху и являются серьезным общественным раздражителем.
В последние месяцы привычными стали сообщения о массовых драках между гастарбайтерами. Теперь вот кошмарное преступление в Подмосковье. Статистика также подтверждает мрачные общественные стереотипы, что уровень преступности среди мигрантов выше, чем среди россиян.
Государство применяет метод кнута и пряника. С одной стороны, запущены программы адаптации мигрантов. На одной из станций московского метро появились указатели на таджикском и узбекском языках. С другой стороны, участников массовых драк выдворяют из России пожизненно.
Вход на станцию метро Лесопарковая - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
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В метро Москвы появились указатели на узбекском и таджикском языках — фото
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Однако убийство женщины в Бужаниново в очередной раз указало, что с эффективностью государственной политики в данном вопросе дело обстоит не лучшим образом.
Ведь это преступление представляет собой не просто трагический инцидент, а страшную развязку долго назревавшей беды — местные жители давно жаловались на ухудшение из-за компактного проживания мигрантов ситуации с безопасностью. И совсем неслучайно подмосковный губернатор распорядился проинспектировать другие подобные места по региону: эта проблема носит системный характер.
А значит, и решать ее нужно тоже системно.
Прямо сейчас поступает множество предложений по этому поводу. Тут и строительство трудовых лагерей для гастарбайтеров, и введение для них коллективной ответственности, и ужесточение ответственности для компаний, которые используют труд мигрантов, и даже замена иностранных работников вчерашними российскими школьниками.
Без сомнения, еще будет высказано немало инициатив разной степени рациональности и экзотичности.
Вероятно, некоторые из них будут приняты на вооружение государством, чтобы миграционная политика становилась более эффективной — обеспечивающей как выгоду для всех заинтересованных сторон, так и поддержание комфортной и безопасной среды в стране.
Ну а российскому обществу предстоит в очередной раз осознать, что не существует простых решений для сложных проблем.
Источник: РИА Новости
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