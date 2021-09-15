https://uz.sputniknews.ru/20210915/chto-delat-rossii-s-trudovymi-migrantami-20497366.html

Что делать России с трудовыми мигрантами

Что делать России с трудовыми мигрантами

После изнасилования и убийства 67-летней женщины в Подмосковье закрыли общежитие для мигрантов. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T09:45+0500

2021-09-15T09:45+0500

2021-09-15T09:45+0500

колумнисты

московская область

мигранты

убийство

подмосковье

трудовые мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0f/20497339_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_2c484d47b570f0ff5f59216429c76b5f.jpg

Также по распоряжению губернатора Андрея Воробьева в ближайшие дни в области пройдут проверки"подобных мест, вызывающих у людей тревогу и беспокойство".Информация о произошедшей трагедии и возмущении местных жителей, собравшихся на народный сход около злополучного общежития, дополнила и так весьма насыщенный поток новостей по теме гастарбайтеров. В этом потоке смешиваются решения властей, запросы бизнеса, общественные требования и криминальные происшествия.Причины активизации темы вполне понятны. Идет интенсивное восстановление экономики после затишья прошлого пандемийного года — как следствие, страна вновь открыла двери для иностранных работников. Кроме того, играют свою роль и более масштабные процессы: Россия нуждается в рабочих руках не только здесь и сейчас. Очередной демографический спад, переживаемый страной, заставляет государство выстраивать долгосрочную политику привлечения трудовых ресурсов из-за рубежа.Еще в мае Владимир Путин заявил, что нам не хватает рабочих рук "в целых отраслях экономики". Слова президента регулярно подтверждаются конкретными фактами. На днях в правительстве Москвы рассказали, что в столице дефицит в 200 тысяч работников в одном только строительстве.В целом же стоит задача привлечь в Россию пять миллионов трудовых мигрантов до 2024 года.Цифра колоссальная — и даже несколько пугающая. Однако за ней важнейшая ставка, которую делает страна для экономического прорыва.Стандартный аргумент против политики привлечения иностранной рабочей силы — во всем мире, а не только в России — утверждает, что нужно просто местным платить достойную заработную плату, тогда и не придется нанимать гастарбайтеров. Это соображение неизменно находило широкую общественную поддержку.Правда, в настоящее время ситуация несколько изменилась. Высокая инфляция заставляет все больше людей осознавать причинно-следственные связи, работающие в экономике. Понятно, что свою роль, например, в бешеном росте цен на недвижимость за последний год сыграло множество факторов, включая ажиотажный спрос со стороны граждан. А это, в свою очередь, оказалось возможным в том числе благодаря государственным ипотечным программам и сниженным банковским процентам.Но очевидно, что повышение зарплат строителей неизбежно также сказывается на стоимости квадратного метра. Уже сейчас кадровый голод на рынке заставляет компании переманивать друг у друга работников, увеличивая их заработки, что автоматически влечет удорожание продукта их труда.Если же гипотетически предположить ситуацию, при которой зарплаты в строительной отрасли сделают повсеместно привлекательными для россиян, то неизбежным следствием окажется взлет цен на недвижимость — а за ней во множестве других сфер — прямо в стратосферу.Так что при всем традиционно негативном отношении очень многих людей к привлечению в страну гастарбайтеров популистские заявления, предлагающие простые решения из серии "держать и не пущать", звучат все реже и пользуются все меньшей популярностью.Российское общество постепенно осознает, что активное использование труда мигрантов — реальность, которой нам не избежать. А значит, надо искать механизмы решения порождаемых этим процессом проблем. Тем более таковые постоянно на слуху и являются серьезным общественным раздражителем.В последние месяцы привычными стали сообщения о массовых драках между гастарбайтерами. Теперь вот кошмарное преступление в Подмосковье. Статистика также подтверждает мрачные общественные стереотипы, что уровень преступности среди мигрантов выше, чем среди россиян.Государство применяет метод кнута и пряника. С одной стороны, запущены программы адаптации мигрантов. На одной из станций московского метро появились указатели на таджикском и узбекском языках. С другой стороны, участников массовых драк выдворяют из России пожизненно.Однако убийство женщины в Бужаниново в очередной раз указало, что с эффективностью государственной политики в данном вопросе дело обстоит не лучшим образом. Ведь это преступление представляет собой не просто трагический инцидент, а страшную развязку долго назревавшей беды — местные жители давно жаловались на ухудшение из-за компактного проживания мигрантов ситуации с безопасностью. И совсем неслучайно подмосковный губернатор распорядился проинспектировать другие подобные места по региону: эта проблема носит системный характер.А значит, и решать ее нужно тоже системно.Без сомнения, еще будет высказано немало инициатив разной степени рациональности и экзотичности. Вероятно, некоторые из них будут приняты на вооружение государством, чтобы миграционная политика становилась более эффективной — обеспечивающей как выгоду для всех заинтересованных сторон, так и поддержание комфортной и безопасной среды в стране.Ну а российскому обществу предстоит в очередной раз осознать, что не существует простых решений для сложных проблем.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210913/moskve-ne-xvataet-okolo-200-tysyach-rabochix-migrantov--vitse-mer-20467661.html

https://uz.sputniknews.ru/20210909/posle-draki-na-zarabotki-v-rf-ne-ezdyat-sovetnik-mvd-o-tom-kak-nado-rabotat-s-migrantami-20440541.html

https://uz.sputniknews.ru/20210914/metro-moskvy-poyavilis-ukazateli-na-uzbekskom-i-tadjikskom-yazykax--foto-20486707.html

московская область

подмосковье

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Алкснис https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png

московская область, мигранты, убийство, подмосковье, трудовые мигранты