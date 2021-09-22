https://uz.sputniknews.ru/20210922/uchitelya-rusisty-poluchili-sertifikaty-ot-rudn-20602681.html
Учителя-русисты получили сертификаты от РУДН
Учителя-русисты получили сертификаты от РУДН
Более 700 преподавателей русского языка со всего Узбекистана прошли обучение и с октября начнут обучать трудовых мигрантов. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T12:44+0500
2021-09-22T12:44+0500
2021-09-22T12:44+0500
общество
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рудн
русский язык
трудовая миграция
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ТАШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Учителя-русисты из всех регионов страны прошли обучение на семинаре, организованном Российским университетом дружбы народов. Курсы повышения квалификации прошли более 700 преподавателей профессиональных школ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Торжественное вручение сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации учителям русского языка из Самарканда и Самаркандской области прошло на базе 20 сентября. Сам семинар для преподавателей профессиональных школ проводился летом этого года по поручению Министерства занятости и трудовых отношений.Почти все преподаватели, прошедшие обучение на семинаре, работают в профессиональных школах, обучающих русскому языку граждан Узбекистана, планирующих работать в России. В рамках сотрудничества между РУДН и министерством занятости Узбекистана регулярно проводятся курсы повышения квалификации для учителей, а несколько тысяч трудовых мигрантов закончили языковые курсы и трудоустроились в России. При этом, обучение для работников бесплатное, все расходы взяло на себя правительство Узбекистана.Правительство России и Министерство внешней трудовой миграции проводят организованный набор граждан Узбекистана для работы в РФ. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России.
https://uz.sputniknews.ru/20210922/mobilnoe-prilojenie-dlya-migrantov-v-rf-xotyat-zapustit-uje-v-2022-m-20598201.html
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узбекистан, рудн, русский язык, трудовая миграция
Учителя-русисты получили сертификаты от РУДН
Более 700 преподавателей русского языка со всего Узбекистана прошли обучение и с октября начнут обучать трудовых мигрантов.
ТАШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Учителя-русисты из всех регионов страны прошли обучение на семинаре, организованном Российским университетом дружбы народов. Курсы повышения квалификации прошли более 700 преподавателей профессиональных школ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Торжественное вручение сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации учителям русского языка из Самарканда и Самаркандской области прошло на базе 20 сентября. Сам семинар для преподавателей профессиональных школ проводился летом этого года по поручению Министерства занятости и трудовых отношений.
"Преподаватели, получившие сертификаты, с октября приступают к обучению граждан. Учащимся, успешно сдавшим экзамен по итогам обучения, будет выдаваться сертификат по русскому языку на патент, стоимость которого будет полностью компенсироваться государством", - отметил директор представительства РУДН в Узбекистане Андрей Колесников.
Почти все преподаватели, прошедшие обучение на семинаре, работают в профессиональных школах, обучающих русскому языку граждан Узбекистана, планирующих работать в России. В рамках сотрудничества между РУДН и министерством занятости Узбекистана регулярно проводятся курсы повышения квалификации для учителей, а несколько тысяч трудовых мигрантов закончили языковые курсы и трудоустроились в России. При этом, обучение для работников бесплатное, все расходы взяло на себя правительство Узбекистана.
Правительство России и Министерство внешней трудовой миграции проводят организованный набор граждан Узбекистана для работы в РФ. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России.