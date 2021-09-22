https://uz.sputniknews.ru/20210922/v-syrdare-nezakonno-vykorchevali-13-mnogoletnix-derevev-20601094.html

В Сырдарье незаконно выкорчевали 13 многолетних деревьев

В Сырдарье незаконно выкорчевали 13 многолетних деревьев

В ходе проведенного расследования выяснилось, что местная частная компания планировала проложить на участке дорожку здоровья. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T11:37+0500

2021-09-22T11:37+0500

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общество

штраф

госкомэкологии

деревья

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Незаконную вырубку 13-ти многолетних деревьев инспекторы по надзору в сфере экологии и охраны окружающей среды выявили в махалле "Шодлик" Сырдарьинской области, сообщает пресс-служба Госкомэкологии.Отмечается, что противозаконное действие было выявлено в ходе ночного рейда 17 сентября этого года.Во время проведенного расследования выяснилось, что трое местных жителей по поручению представителя частного предприятия "Сув омбор курилиш" выкорчевали 12 ясеней и один тутовник при помощи экскаватора. В самой компании заявили, что сделали это только из добрых побуждений, так как планировали проложить на месте, где стояли деревья, дорожку здоровья. В отношении нарушителей составлен административный протокол. Теперь им придется оплатить штраф в размере 6 млн 750 тысяч сумов. Также они обязаны заплатить за ущерб, нанесенный природе, который был оценен в 125 млн 820 тысяч сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20210824/prezident-prodlil-moratoriy-na-vyrubku-derevev-do-2024-goda-20221762.html

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штраф, госкомэкологии, деревья