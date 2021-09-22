https://uz.sputniknews.ru/20210922/v-tashkente-zagorelos-kafe-milliy-taomlar--video-20607586.html

В Ташкенте загорелось кафе "Миллий Таомлар" — видео

В Ташкенте загорелось кафе "Миллий Таомлар" — видео

Разбушевавшееся пламя удалось локализовать только в течение 20 минут. Сам пожар был полностью потушен через 30 минут. Погибших и пострадавших нет. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T16:15+0500

2021-09-22T16:15+0500

2021-09-22T16:15+0500

происшествия

ташкент

пожар

кафе

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В кафе "Миллий Таомлар", расположенном в Алмазарском районе столицы, произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана. Согласно данным ведомства, информация о возгорании поступила в Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкента в 12.58 по местному времени. На место происшествия прибыли четыре пожарных экипажа. Разбушевавшееся пламя удалось локализовать только в течение 20 минут. Сам пожар был полностью потушен через 30 минут.Отмечается, что огонь повредил 150 квадратных метров помещения. Пострадавших и погибших при пожаре не обнаружено. В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

https://uz.sputniknews.ru/20210911/v-tashkente-proizoshel-krupnyy-pojar-v-kafe-grand-somsa-20460020.html

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ташкент, пожар, кафе, мчс узбекистана