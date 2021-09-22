https://uz.sputniknews.ru/20210922/v-tashkente-zagorelos-kafe-milliy-taomlar--video-20607586.html
В Ташкенте загорелось кафе "Миллий Таомлар" — видео
В Ташкенте загорелось кафе "Миллий Таомлар" — видео
Разбушевавшееся пламя удалось локализовать только в течение 20 минут. Сам пожар был полностью потушен через 30 минут. Погибших и пострадавших нет. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T16:15+0500
2021-09-22T16:15+0500
2021-09-22T16:15+0500
происшествия
ташкент
пожар
кафе
мчс узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19154855_178:0:1280:620_1920x0_80_0_0_1d479f2aebe092a56de5db8cc00c9207.jpg
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В кафе "Миллий Таомлар", расположенном в Алмазарском районе столицы, произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана. Согласно данным ведомства, информация о возгорании поступила в Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкента в 12.58 по местному времени. На место происшествия прибыли четыре пожарных экипажа. Разбушевавшееся пламя удалось локализовать только в течение 20 минут. Сам пожар был полностью потушен через 30 минут.Отмечается, что огонь повредил 150 квадратных метров помещения. Пострадавших и погибших при пожаре не обнаружено. В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.
https://uz.sputniknews.ru/20210911/v-tashkente-proizoshel-krupnyy-pojar-v-kafe-grand-somsa-20460020.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19154855_453:0:1280:620_1920x0_80_0_0_6196300706384a9c2592a9e8da053140.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, пожар, кафе, мчс узбекистана
В Ташкенте загорелось кафе "Миллий Таомлар" — видео
Разбушевавшееся пламя удалось локализовать только в течение 20 минут. Сам пожар был полностью потушен через 30 минут. Погибших и пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
В кафе "Миллий Таомлар", расположенном в Алмазарском районе столицы, произошел крупный пожар, сообщает
пресс-служба МЧС Узбекистана.
Согласно данным ведомства, информация о возгорании поступила в Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкента в 12.58 по местному времени.
На место происшествия прибыли четыре пожарных экипажа. Разбушевавшееся пламя удалось локализовать только в течение 20 минут. Сам пожар был полностью потушен через 30 минут.
Отмечается, что огонь повредил 150 квадратных метров помещения. Пострадавших и погибших при пожаре не обнаружено.
В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.