https://uz.sputniknews.ru/20210922/v-uzbekistanskix-maxallyax-sozdadut-nablyudatelnye-punkty-20610536.html

В узбекистанских махаллях создадут наблюдательные пункты

В узбекистанских махаллях создадут наблюдательные пункты

Электронные наблюдательные пункты предусматривается разместить на базе построенных в махаллях общественных контрольных пунктов. Появиться они могут уже с... 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T18:40+0500

2021-09-22T18:40+0500

2021-09-22T18:40+0500

общество

узбекистан

бизнес

минюст узбекистана

видеонаблюдение

махалля

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В 38 махаллях Узбекистана будут созданы электронные наблюдательные пункты, сообщает Минюст.По данным ведомства, соответствующие постановление “О дополнительных мерах по охране общественного порядка в махаллях” принято правительством страны.Электронные наблюдательные пункты предусматривается разместить на земельных участках площадью до шести квадратных метров. Эта земля вместе с пунктами общественного контроля будет передана в аренду частным предпринимателям по нулевой стоимости на пять лет.При этом предприниматели, которые смогут получить эти помещения в аренду, будут определяться путем проведения электронного конкурса на платформе “E-Auction”. А по окончании срока аренды помещения будут переданы махалле на праве собственности.

https://uz.sputniknews.ru/20210810/veduschix-predstaviteley-uzbekskogo-biznesa-zakrepyat-za-maxallyami--20022695.html

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узбекистан, бизнес, минюст узбекистана, видеонаблюдение, махалля