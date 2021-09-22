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https://uz.sputniknews.ru/20210922/v-uzbekistanskix-maxallyax-sozdadut-nablyudatelnye-punkty-20610536.html
В узбекистанских махаллях создадут наблюдательные пункты
В узбекистанских махаллях создадут наблюдательные пункты
Электронные наблюдательные пункты предусматривается разместить на базе построенных в махаллях общественных контрольных пунктов. Появиться они могут уже с... 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T18:40+0500
2021-09-22T18:40+0500
общество
узбекистан
бизнес
минюст узбекистана
видеонаблюдение
махалля
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В 38 махаллях Узбекистана будут созданы электронные наблюдательные пункты, сообщает Минюст.По данным ведомства, соответствующие постановление “О дополнительных мерах по охране общественного порядка в махаллях” принято правительством страны.Электронные наблюдательные пункты предусматривается разместить на земельных участках площадью до шести квадратных метров. Эта земля вместе с пунктами общественного контроля будет передана в аренду частным предпринимателям по нулевой стоимости на пять лет.При этом предприниматели, которые смогут получить эти помещения в аренду, будут определяться путем проведения электронного конкурса на платформе “E-Auction”. А по окончании срока аренды помещения будут переданы махалле на праве собственности.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/veduschix-predstaviteley-uzbekskogo-biznesa-zakrepyat-za-maxallyami--20022695.html
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узбекистан, бизнес, минюст узбекистана, видеонаблюдение, махалля

В узбекистанских махаллях создадут наблюдательные пункты

18:40 22.09.2021
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© Sputnik / Владимир БарановКамера наблюдения
Камера наблюдения - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Владимир Баранов
Электронные наблюдательные пункты предусматривается разместить на базе построенных в махаллях общественных контрольных пунктов. Появиться они могут уже с октября.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В 38 махаллях Узбекистана будут созданы электронные наблюдательные пункты, сообщает Минюст.
По данным ведомства, соответствующие постановление “О дополнительных мерах по охране общественного порядка в махаллях” принято правительством страны.
“Согласно документу, с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года будет проведен эксперимент по организации “Электронных наблюдательных пунктов” на базе построенных в махаллях “Общественных контрольных пунктов” (мест)”, — говорится в сообщении.
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Электронные наблюдательные пункты предусматривается разместить на земельных участках площадью до шести квадратных метров. Эта земля вместе с пунктами общественного контроля будет передана в аренду частным предпринимателям по нулевой стоимости на пять лет.
При этом предприниматели, которые смогут получить эти помещения в аренду, будут определяться путем проведения электронного конкурса на платформе “E-Auction”. А по окончании срока аренды помещения будут переданы махалле на праве собственности.
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