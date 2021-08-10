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Ведущих представителей узбекского бизнеса закрепят за махаллями
Ведущих представителей узбекского бизнеса закрепят за махаллями
Предпринимателям коммерческие банки начнут выдавать кредиты в размере до 2 млрд сумов на каждую махаллю. Ссуды выделят на развитие малого бизнеса и семейного... 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T14:26+0500
2021-08-10T15:38+0500
общество
бизнес
предприниматели
махалля
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ТАШКЕНТ, 10 августа — Sputnik. Власти Узбекистана разработали меры по снижению уровня бедности в регионах республики за счет развития семейного бизнеса и увеличения источников доходов населения на базе "махаллабай" (по махаллям).В настоящее время по всей стране проводится анализ развития махаллей, на основе которого выявляются отстающие в социально-экономическом развитии и с высоким уровнем безработицы территориальные объекты. Отмечается, что из числа бизнесменов, имеющих достаточный опыт и положительные финансовые показатели, чья деятельность также соответствует специализации махалли, параллельно осуществляется отбор "ведущих" субъектов предпринимательства с их последующим закреплением за соответствующей махаллей.Таким образом, "ведущим" предпринимателям коммерческие банки начнут выдавать кредиты в размере до 2 млрд сумов на каждую махаллю. Ссуды выделят на развитие малого бизнеса и семейного предпринимательства на основе кооперации сроком до трех лет по ставке 10% годовых. Бизнесменам также предоставят поручительство от Госфонда поддержки предпринимательской деятельности в размере до 75% суммы кредита.При этом, "ведущие" предприниматели должны будут приобретать продукцию, произведенную (выращенную) гражданином, работающим на кооперативе, либо выплачивать сотруднику ежемесячную заработную плату на договорной основе.В частности, в Андижанской области выявлено 210 махаллей, отстающих в социально-экономическом развитии и с высоким уровнем безработицы. На финансовую поддержку "ведущих" субъектов предпринимательства, закрепленных на основе кооперации, выделено $40 млн сроком до семи лет. Им начали выдавать кредиты (включая трехлетний льготный период) по ставке 7% через акционерные коммерческие банки "Узсаноаткурилишбанк" и "Кишлок курилиш банк".Для распространения "Андижанского опыта" в поддержке предпринимательства в махаллях с тяжелыми условиями в других регионах республики коммерческим банкам с долей государства сейчас выделяются средства в эквиваленте $100 млн. Желающих заняться бизнесом в махалле обучат основам предпринимательства и окажут содействие в реализации бизнес-проектов и контроле их деятельности. Также им помогут с приобретением необходимого оборудования и сырья, окажут помощь в нахождении рынка сбыта своей продукции (услуг), а также организуют сбыт произведенной продукции.С учетом сложившихся трудовых навыков населения в каждом микрорайоне особое внимание будет уделяться наиболее эффективным "точкам роста": ремесленничеству, садоводству, цветоводству, животноводству, птицеводству и другим малым производствам.В махаллях Ташкентской области также выявляются "точки роста" и принимаются меры по их переводу в "зеленую" зону. Для этого предварительно территории разделят на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны на основании критериев, указанных в паспорте махалли.
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бизнес, предприниматели, махалля

Ведущих представителей узбекского бизнеса закрепят за махаллями

14:26 10.08.2021 (обновлено: 15:38 10.08.2021)
1183
© Unsplash / Tyler Franta Работа за компьютером
Работа за компьютером - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
© Unsplash / Tyler Franta
Предпринимателям коммерческие банки начнут выдавать кредиты в размере до 2 млрд сумов на каждую махаллю. Ссуды выделят на развитие малого бизнеса и семейного предпринимательства на основе кооперации сроком до трех лет по ставке 10% годовых.
ТАШКЕНТ, 10 августа — Sputnik. Власти Узбекистана разработали меры по снижению уровня бедности в регионах республики за счет развития семейного бизнеса и увеличения источников доходов населения на базе "махаллабай" (по махаллям).
В настоящее время по всей стране проводится анализ развития махаллей, на основе которого выявляются отстающие в социально-экономическом развитии и с высоким уровнем безработицы территориальные объекты.
Отмечается, что из числа бизнесменов, имеющих достаточный опыт и положительные финансовые показатели, чья деятельность также соответствует специализации махалли, параллельно осуществляется отбор "ведущих" субъектов предпринимательства с их последующим закреплением за соответствующей махаллей.
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Таким образом, "ведущим" предпринимателям коммерческие банки начнут выдавать кредиты в размере до 2 млрд сумов на каждую махаллю. Ссуды выделят на развитие малого бизнеса и семейного предпринимательства на основе кооперации сроком до трех лет по ставке 10% годовых. Бизнесменам также предоставят поручительство от Госфонда поддержки предпринимательской деятельности в размере до 75% суммы кредита.
При этом, "ведущие" предприниматели должны будут приобретать продукцию, произведенную (выращенную) гражданином, работающим на кооперативе, либо выплачивать сотруднику ежемесячную заработную плату на договорной основе.
В частности, в Андижанской области выявлено 210 махаллей, отстающих в социально-экономическом развитии и с высоким уровнем безработицы. На финансовую поддержку "ведущих" субъектов предпринимательства, закрепленных на основе кооперации, выделено $40 млн сроком до семи лет. Им начали выдавать кредиты (включая трехлетний льготный период) по ставке 7% через акционерные коммерческие банки "Узсаноаткурилишбанк" и "Кишлок курилиш банк".
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Для распространения "Андижанского опыта" в поддержке предпринимательства в махаллях с тяжелыми условиями в других регионах республики коммерческим банкам с долей государства сейчас выделяются средства в эквиваленте $100 млн.
Желающих заняться бизнесом в махалле обучат основам предпринимательства и окажут содействие в реализации бизнес-проектов и контроле их деятельности. Также им помогут с приобретением необходимого оборудования и сырья, окажут помощь в нахождении рынка сбыта своей продукции (услуг), а также организуют сбыт произведенной продукции.
С учетом сложившихся трудовых навыков населения в каждом микрорайоне особое внимание будет уделяться наиболее эффективным "точкам роста": ремесленничеству, садоводству, цветоводству, животноводству, птицеводству и другим малым производствам.
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В махаллях Ташкентской области также выявляются "точки роста" и принимаются меры по их переводу в "зеленую" зону. Для этого предварительно территории разделят на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны на основании критериев, указанных в паспорте махалли.
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