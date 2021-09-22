Зампред Узбекистана предложил коллегам раз в неделю ездить на велосипедах

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В день без автомобиля заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов пересел на велосипед и призвал других руководителей ведомств последовать его примеру.Он также предложил всем руководителям министерств и ведомств хотя бы один раз в неделю ездить на велосипедах.Во всех регионах Узбекистана пройдут заезды на велосипедах, скейтах и самокатах. Самые активные участники получат призы.Министр народного образования Шерзод Шерматов сегодня также прошелся пешком от дома до работы. При этом глава МНО вел трансляцию своей прогулки на официальной странице в Facebook. Он преодолел путь длиной 8,5 км.
Азиз Абдухакимов предложил пользоваться альтернативными видами транспорта не один раз в год, а гораздо чаще - согласятся ли с ним его коллеги.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В день без автомобиля заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов пересел на велосипед и призвал других руководителей ведомств последовать его примеру.
Он также предложил всем руководителям министерств и ведомств хотя бы один раз в неделю ездить на велосипедах.
Для справки:
Сегодня во всем мире отмечается Международный день без автомобиля - World Carfree Day.
Во всех регионах Узбекистана пройдут заезды на велосипедах, скейтах и самокатах. Самые активные участники получат призы.
Министр народного образования Шерзод Шерматов сегодня также прошелся пешком от дома до работы. При этом глава МНО вел трансляцию своей прогулки на официальной странице в Facebook. Он преодолел путь длиной 8,5 км.