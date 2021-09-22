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День без автомобиля: Шерзод Шерматов прибыл на работу пешком
День без автомобиля: Шерзод Шерматов прибыл на работу пешком
Глава МНО вел трансляцию своей прогулки на официальной странице в Facebook - он преодолел путь длиной 8,5 км. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T17:19+0500
2021-09-22T17:19+0500
общество
чиновники
акция
автомобиль
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Министр народного образования Шерзод Шерматов прошелся пешком от дома до работы в связи с Международным днем без автомобиля. Глава МНО вел трансляцию своей прогулки на официальной странице в Facebook. Отметим, что он преодолел путь длиной 8,5 км. Инициативу поддержал и хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев. Он и сотрудники областной администрации решили пересесть на велосипеды.Работники Государственного таможенного комитета также отказались на один день от автомобилей и поехали до работы на велосипедах.Сотрудники Генпрокуратуры тоже решили поддержать акцию и прогулялись до работы пешком. Ранее вице-премьер - министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов призвал чиновников отказаться от автомобиля на один день и принять активное участие в массовых мероприятиях.
https://uz.sputniknews.ru/20201202/V-Uzbekistane-utverdili-Den-bez-avtomobilya-15522075.html
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чиновники, акция, автомобиль

День без автомобиля: Шерзод Шерматов прибыл на работу пешком

17:19 22.09.2021
366
© Sputnik / Дильшода РахматоваМинистр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов
Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Глава МНО вел трансляцию своей прогулки на официальной странице в Facebook - он преодолел путь длиной 8,5 км.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Министр народного образования Шерзод Шерматов прошелся пешком от дома до работы в связи с Международным днем без автомобиля.
Глава МНО вел трансляцию своей прогулки на официальной странице в Facebook. Отметим, что он преодолел путь длиной 8,5 км.
Инициативу поддержал и хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев. Он и сотрудники областной администрации решили пересесть на велосипеды.
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Работники Государственного таможенного комитета также отказались на один день от автомобилей и поехали до работы на велосипедах.
Сотрудники Генпрокуратуры тоже решили поддержать акцию и прогулялись до работы пешком.
Ранее вице-премьер - министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов призвал чиновников отказаться от автомобиля на один день и принять активное участие в массовых мероприятиях.
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