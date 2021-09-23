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Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году
Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году
Аналитики перечислили условия экономического роста в стране. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T16:17+0500
2021-09-23T16:17+0500
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 5% против прогноза в 4% в апреле из-за снижения рисков последствий пандемии COVID-19.Специалисты также повысили прогноз роста экономики Узбекистана в 2022 году — с 5% до 5,5%. Рост ВВП республики в 2020-м, по данным банка, составил 1,6%.Аналитики полагают, что условиями роста экономики Узбекистана станет эффективная вакцинация против COVID-19, а также продолжающееся в этом году восстановление промышленности, сферы услуг, инвестиций и частного бизнеса.По оценке АБР, инфляция в стране замедлилась в первой половине текущего года до 10,9% .Всемирный банк в начале июня сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана по итогам текущего года на 4,8% и в 2022-м — до 5,5%.В свою очередь, Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста экономики республики в 2021 году до 5,6%, а в 2022 году сохранил на уровне 6%.В конце июля ЦБ РУз повысил прогноз ВВП страны в 2021-м до 6,8% против прогноза в 5,5% в начале года из-за роста совокупного спроса, прогноз инфляции сохранен на уровне 9-10%.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/abr-vyrazil-gotovnost-podderjivat-uzbekistan-posle-pandemii-20403219.html
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узбекистан, экономика, ввп, абр

Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году

16:17 23.09.2021
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© Pexels / Anna NekrashevichФинансовый график
Финансовый график - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2021
© Pexels / Anna Nekrashevich
Аналитики перечислили условия экономического роста в стране.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 5% против прогноза в 4% в апреле из-за снижения рисков последствий пандемии COVID-19.
"Ожидается, что экономика Узбекистана вырастет на 5% в этом году", — говорится в обновленном докладе АБР Asian Development Outlook.
Специалисты также повысили прогноз роста экономики Узбекистана в 2022 году — с 5% до 5,5%. Рост ВВП республики в 2020-м, по данным банка, составил 1,6%.
Аналитики полагают, что условиями роста экономики Узбекистана станет эффективная вакцинация против COVID-19, а также продолжающееся в этом году восстановление промышленности, сферы услуг, инвестиций и частного бизнеса.
По оценке АБР, инфляция в стране замедлилась в первой половине текущего года до 10,9% .
"В условиях продолжающейся денежно-кредитной политики и маловероятных изменений тарифов на энергоносители АБР сохранил свои прогнозы инфляции в 10% и 9% на 2021 и 2022 годы, соответственно", — отмечается в докладе.
Всемирный банк в начале июня сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана по итогам текущего года на 4,8% и в 2022-м — до 5,5%.
В свою очередь, Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста экономики республики в 2021 году до 5,6%, а в 2022 году сохранил на уровне 6%.
В конце июля ЦБ РУз повысил прогноз ВВП страны в 2021-м до 6,8% против прогноза в 5,5% в начале года из-за роста совокупного спроса, прогноз инфляции сохранен на уровне 9-10%.
Азиатский банк развития (АБР) - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
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АБР выразил готовность поддерживать Узбекистан после пандемии
7 сентября, 19:18
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