https://uz.sputniknews.ru/20210923/aziatskiy-bank-razvitiya-povysil-prognoz-rosta-vvp-uzbekistana-v-2021-godu-20624224.html
Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году
Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году
Аналитики перечислили условия экономического роста в стране. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T16:17+0500
2021-09-23T16:17+0500
2021-09-23T16:17+0500
экономика
узбекистан
экономика
ввп
абр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/17/20624681_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_30b24ff8193c244e3cef07ff1516eb67.jpg
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 5% против прогноза в 4% в апреле из-за снижения рисков последствий пандемии COVID-19.Специалисты также повысили прогноз роста экономики Узбекистана в 2022 году — с 5% до 5,5%. Рост ВВП республики в 2020-м, по данным банка, составил 1,6%.Аналитики полагают, что условиями роста экономики Узбекистана станет эффективная вакцинация против COVID-19, а также продолжающееся в этом году восстановление промышленности, сферы услуг, инвестиций и частного бизнеса.По оценке АБР, инфляция в стране замедлилась в первой половине текущего года до 10,9% .Всемирный банк в начале июня сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана по итогам текущего года на 4,8% и в 2022-м — до 5,5%.В свою очередь, Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста экономики республики в 2021 году до 5,6%, а в 2022 году сохранил на уровне 6%.В конце июля ЦБ РУз повысил прогноз ВВП страны в 2021-м до 6,8% против прогноза в 5,5% в начале года из-за роста совокупного спроса, прогноз инфляции сохранен на уровне 9-10%.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/abr-vyrazil-gotovnost-podderjivat-uzbekistan-posle-pandemii-20403219.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/17/20624681_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_706dd436dd450d4056d4dd2704508c84.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, экономика, ввп, абр
Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году
Аналитики перечислили условия экономического роста в стране.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 5% против прогноза в 4% в апреле из-за снижения рисков последствий пандемии COVID-19.
"Ожидается, что экономика Узбекистана вырастет на 5% в этом году", — говорится
в обновленном докладе АБР Asian Development Outlook.
Специалисты также повысили прогноз роста экономики Узбекистана в 2022 году — с 5% до 5,5%. Рост ВВП республики в 2020-м, по данным банка, составил 1,6%.
Аналитики полагают, что условиями роста экономики Узбекистана станет эффективная вакцинация против COVID-19, а также продолжающееся в этом году восстановление промышленности, сферы услуг, инвестиций и частного бизнеса.
По оценке АБР, инфляция в стране замедлилась в первой половине текущего года до 10,9% .
"В условиях продолжающейся денежно-кредитной политики и маловероятных изменений тарифов на энергоносители АБР сохранил свои прогнозы инфляции в 10% и 9% на 2021 и 2022 годы, соответственно", — отмечается в докладе.
Всемирный банк в начале июня сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана по итогам текущего года на 4,8% и в 2022-м — до 5,5%.
В свою очередь, Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста экономики республики в 2021 году до 5,6%, а в 2022 году сохранил на уровне 6%.
В конце июля ЦБ РУз повысил прогноз ВВП страны в 2021-м до 6,8% против прогноза в 5,5% в начале года из-за роста совокупного спроса, прогноз инфляции сохранен на уровне 9-10%.