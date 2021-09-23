https://uz.sputniknews.ru/20210923/aziatskiy-bank-razvitiya-povysil-prognoz-rosta-vvp-uzbekistana-v-2021-godu-20624224.html

Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году

Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2021 году

Аналитики перечислили условия экономического роста в стране. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-23T16:17+0500

2021-09-23T16:17+0500

2021-09-23T16:17+0500

экономика

узбекистан

экономика

ввп

абр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/17/20624681_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_30b24ff8193c244e3cef07ff1516eb67.jpg

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2021 году до 5% против прогноза в 4% в апреле из-за снижения рисков последствий пандемии COVID-19.Специалисты также повысили прогноз роста экономики Узбекистана в 2022 году — с 5% до 5,5%. Рост ВВП республики в 2020-м, по данным банка, составил 1,6%.Аналитики полагают, что условиями роста экономики Узбекистана станет эффективная вакцинация против COVID-19, а также продолжающееся в этом году восстановление промышленности, сферы услуг, инвестиций и частного бизнеса.По оценке АБР, инфляция в стране замедлилась в первой половине текущего года до 10,9% .Всемирный банк в начале июня сохранил прогноз роста ВВП Узбекистана по итогам текущего года на 4,8% и в 2022-м — до 5,5%.В свою очередь, Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста экономики республики в 2021 году до 5,6%, а в 2022 году сохранил на уровне 6%.В конце июля ЦБ РУз повысил прогноз ВВП страны в 2021-м до 6,8% против прогноза в 5,5% в начале года из-за роста совокупного спроса, прогноз инфляции сохранен на уровне 9-10%.

https://uz.sputniknews.ru/20210907/abr-vyrazil-gotovnost-podderjivat-uzbekistan-posle-pandemii-20403219.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, экономика, ввп, абр