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Глава Каракульского отдела обороны брал взятки индюшатами
Глава Каракульского отдела обороны брал взятки индюшатами
Чиновник пойман с поличным при получении взятки в виде 12 индюшат и 100 долларов за трудоустройство 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T13:21+0500
2021-09-23T13:24+0500
происшествия
узбекистан
взятка
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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Глава Каракульского отдела по делам обороны Ю.О. пойман с поличным при получении взятки в размере 12 индюшат и 100 долларов США, сообщает информационное агентство Уза.Взятку 45-летний чиновник получил за то, что обещал устроить узбекистанца инспектором отдела мобилизационного резерва областного отдела обороны. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.Напомним, за первые пять месяцев текущего года возбуждены уголовные дела по статьям, связанным со взятками, в отношении 1696 должностных лиц. Общий ущерб составил 450 миллиардов сумов. Однако о такой оригинальной форме взятки сообщается впервые.
https://uz.sputniknews.ru/20210809/v-andijane-pri-poluchenii-vzyatki-zaderjan-krupnyy-chinovnik---za-uslug-on-prosil-50-tysyach-20008740.html
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узбекистан, взятка

Глава Каракульского отдела обороны брал взятки индюшатами

13:21 23.09.2021 (обновлено: 13:24 23.09.2021)
856
© Sputnik / Константин ЧалабовИндюшата
Индюшата - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Константин Чалабов
Чиновник пойман с поличным при получении взятки в виде 12 индюшат и 100 долларов за трудоустройство
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Глава Каракульского отдела по делам обороны Ю.О. пойман с поличным при получении взятки в размере 12 индюшат и 100 долларов США, сообщает информационное агентство Уза.
Взятку 45-летний чиновник получил за то, что обещал устроить узбекистанца инспектором отдела мобилизационного резерва областного отдела обороны. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.
Напомним, за первые пять месяцев текущего года возбуждены уголовные дела по статьям, связанным со взятками, в отношении 1696 должностных лиц. Общий ущерб составил 450 миллиардов сумов. Однако о такой оригинальной форме взятки сообщается впервые.
Денежные купюры и монеты разных стран - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2021
Общество
В Андижане при получении взятки задержан крупный чиновник — за услугу он просил $50 тысяч
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