https://uz.sputniknews.ru/20210923/glava-karakulskogo-otdela-oborony-bral-vzyatki-indyushatami-20622191.html

Глава Каракульского отдела обороны брал взятки индюшатами

Глава Каракульского отдела обороны брал взятки индюшатами

Чиновник пойман с поличным при получении взятки в виде 12 индюшат и 100 долларов за трудоустройство 23.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-23T13:21+0500

2021-09-23T13:21+0500

2021-09-23T13:24+0500

происшествия

узбекистан

взятка

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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Глава Каракульского отдела по делам обороны Ю.О. пойман с поличным при получении взятки в размере 12 индюшат и 100 долларов США, сообщает информационное агентство Уза.Взятку 45-летний чиновник получил за то, что обещал устроить узбекистанца инспектором отдела мобилизационного резерва областного отдела обороны. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.Напомним, за первые пять месяцев текущего года возбуждены уголовные дела по статьям, связанным со взятками, в отношении 1696 должностных лиц. Общий ущерб составил 450 миллиардов сумов. Однако о такой оригинальной форме взятки сообщается впервые.

https://uz.sputniknews.ru/20210809/v-andijane-pri-poluchenii-vzyatki-zaderjan-krupnyy-chinovnik---za-uslug-on-prosil-50-tysyach-20008740.html

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узбекистан, взятка