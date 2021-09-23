https://uz.sputniknews.ru/20210923/gruppu-rabochix-vernuli-iz-rossii-v-uzbekistan-za-pyanstvo-20625981.html
Группу рабочих вернули из России в Узбекистан за пьянство
Группу рабочих вернули из России в Узбекистан за пьянство
Часть трудовых мигрантов, трудоустроившиеся в Перми благодаря оргнабору, была отправлена назад в Узбекистан. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T17:06+0500
2021-09-23T17:06+0500
2021-09-23T17:22+0500
общество
узбекистан
трудовая миграция
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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Российская компания "Ресурс +" разорвала трудовой договор с 47 гражданами Узбекистана из-за регулярных нарушений. Мигранты-нарушители возвращены в Узбекистан, сообщает Агентство по внешней трудовой миграции республики в своем Telegram-канале.По данным агентства, группа трудовых мигрантов, работающих на стройках в Пермском крае, опубликовала в социальных сетях информацию о том, что им не выплачивают заработную плату и не выдают зимнюю рабочую форму. Сотрудники агентства провели проверку этой информации.Выяснилось, что жалобщики были трудоустроены на строительный объект в Пермском крае в июне-августе текущего года в числе 410 граждан Узбекистана через оргнабор, проводимый правительствами двух стан в рамках Соглашения о трудоустройстве. Все транспортные расходы взял на себя работодатель – компания "Ресурс +".Вопрос выплаты заработной платы рабочим за период трудоустройства, а также компенсации расходов работодателя в данный момент обсуждаются.Соглашение между правительствами Узбекистана и России об организованном наборе для временного трудоустройства граждан Узбекистана в РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России.
https://uz.sputniknews.ru/20210922/rossiyskie-regiony-naberut-bolee-280-rabotnikov-iz-uzbekistana-20610213.html
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узбекистан, трудовая миграция
Группу рабочих вернули из России в Узбекистан за пьянство
17:06 23.09.2021 (обновлено: 17:22 23.09.2021)
Часть трудовых мигрантов, трудоустроившиеся в Перми благодаря оргнабору, была отправлена назад в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik.
Российская компания "Ресурс +" разорвала трудовой договор с 47 гражданами Узбекистана из-за регулярных нарушений. Мигранты-нарушители возвращены в Узбекистан, сообщает Агентство по внешней трудовой миграции республики в своем Telegram-канале
.
По данным агентства, группа трудовых мигрантов, работающих на стройках в Пермском крае, опубликовала в социальных сетях информацию о том, что им не выплачивают заработную плату и не выдают зимнюю рабочую форму. Сотрудники агентства провели проверку этой информации.
Выяснилось, что жалобщики были трудоустроены на строительный объект в Пермском крае в июне-августе текущего года в числе 410 граждан Узбекистана через оргнабор, проводимый правительствами двух стан в рамках Соглашения о трудоустройстве. Все транспортные расходы взял на себя работодатель – компания "Ресурс +".
"Однако, 47 граждан, направленные на работу, не выполнили требования трудового договора, нарушив свои обязательства. В частности, договоры с этими мигрантами были расторгнуты досрочно, а сами граждане возвращены в Узбекистан из-за регулярного употребления алкоголя на рабочем месте", - говорится в сообщении агентства.
Вопрос выплаты заработной платы рабочим за период трудоустройства, а также компенсации расходов работодателя в данный момент обсуждаются.
Соглашение между правительствами Узбекистана и России об организованном наборе для временного трудоустройства граждан Узбекистана в РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России.