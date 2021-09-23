https://uz.sputniknews.ru/20210923/jiteli-uzbekistana-budut-golosovat-za-proekty-blagoustroystva-20624905.html
Жители Узбекистана будут голосовать за проекты благоустройства
Жители Узбекистана будут голосовать за проекты благоустройства
С нового года половина "дорожного" бюджета муниципалитетов будет расходоваться на ремонт тех участков, за которые проголосовали жители. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T16:29+0500
2021-09-23T16:29+0500
2021-09-23T17:33+0500
экономика
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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Жители Узбекистана с помощью проекта "Открытый бюджет" смогут определять проблемы, требующие финансирования, и участвовать в формировании местного бюджета. На реализацию мероприятий, сформированных с помощью проекта, будет выделено дополнительное финансирование. Указ об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев.Согласно документу, до 1 октября 2021 года из республиканского бюджета будет выделено дополнительно 57,9 миллиарда сумов для районов и городов, в Фонде гражданских инициатив которых сформировано менее 1 миллиарда сумов. Еще 59,5 миллиарда сумов направят в те муниципалитеты, в которых через портал "Открытый бюджет" получено более 100 предложений.Кроме того, 1 января половина средств, выделяемых на ремонт местных внутренних дорог в бюджете районов и городов будет направляться на те объекты, за которые проголосовали жители.Для более активного вовлечения рядовых узбекистанцев в процесс формирования бюджета, в каждой махалле будут созданы мобильные группы и "Уголки инициаторов", где жителям помогут вносить предложения и смогут проголосовать на портале "Открытый бюджет". А Министерство финансов внедрит рейтинг регионов, активнее всего участвующих в формировании бюджета.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/kuxnya-za-milliard-v-chilanzarskiy-xokimiyat-zaprosil-na-stolovuyu-kruglenkuyu-summu-20396280.html
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узбекистан, бюджет
Жители Узбекистана будут голосовать за проекты благоустройства
16:29 23.09.2021 (обновлено: 17:33 23.09.2021)
С нового года половина "дорожного" бюджета муниципалитетов будет расходоваться на ремонт тех участков, за которые проголосовали жители.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Жители Узбекистана с помощью проекта "Открытый бюджет" смогут определять проблемы, требующие финансирования, и участвовать в формировании местного бюджета. На реализацию мероприятий, сформированных с помощью проекта, будет выделено дополнительное финансирование. Указ об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев.
Согласно документу, до 1 октября 2021 года из республиканского бюджета будет выделено дополнительно 57,9 миллиарда сумов для районов и городов, в Фонде гражданских инициатив которых сформировано менее 1 миллиарда сумов. Еще 59,5 миллиарда сумов направят в те муниципалитеты, в которых через портал "Открытый бюджет" получено более 100 предложений.
Кроме того, 1 января половина средств, выделяемых на ремонт местных внутренних дорог в бюджете районов и городов будет направляться на те объекты, за которые проголосовали жители.
Для более активного вовлечения рядовых узбекистанцев в процесс формирования бюджета, в каждой махалле будут созданы мобильные группы и "Уголки инициаторов", где жителям помогут вносить предложения и смогут проголосовать на портале "Открытый бюджет". А Министерство финансов внедрит рейтинг регионов, активнее всего участвующих в формировании бюджета.