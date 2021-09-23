https://uz.sputniknews.ru/20210923/kak-rossiya-budet-privlekat-trudovyx-migrantov-iz-sng--otvetili-v-mintruda-20616644.html
Как Россия будет привлекать трудовых мигрантов из СНГ — ответили в Минтруда
Как Россия будет привлекать трудовых мигрантов из СНГ — ответили в Минтруда
В РФ в период распространения COVID-19 действует специальный временный алгоритм для привлечения иностранных работников. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T10:24+0500
2021-09-23T10:24+0500
2021-09-23T10:24+0500
общество
мигранты
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Взаимодействие ведомств в рамках алгоритма привлечения трудовых мигрантов в РФ автоматизировано, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.Котяков отметил, что многие хотели бы сократить сроки административных процедур при ввозе иностранной рабочей силы, но дальнейшая их минимизация сегодня невозможна, так как необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические ограничения.В период распространения COVID-19 для привлечения иностранных работников действует специальный временный алгоритм. Въезд осуществляется через заявки российских работодателей, если нет возможности набрать специалистов внутри региона, а компании готовы обеспечить выполнение необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Как уточнили в Минтруда РФ, в рамках временного алгоритма было одобрено привлечение 49 тысяч иностранных работников.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/vezd-v-rossiyu-dlya-uzbekistanskix-migrantov-uprostyat-20499121.html
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мигранты, трудовые мигранты
Как Россия будет привлекать трудовых мигрантов из СНГ — ответили в Минтруда
В РФ в период распространения COVID-19 действует специальный временный алгоритм для привлечения иностранных работников.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Взаимодействие ведомств в рамках алгоритма привлечения трудовых мигрантов в РФ автоматизировано, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
"На данный момент у нас действует алгоритм привлечения мигрантов. Все стадии согласования — силовой блок, отраслевое ведомство, субъект, который дает санкцию на ввоз определенного количества мигрантов на свою территорию, — уже сейчас автоматизированы", — заявил он в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос о выполнении поручения по привлечению трудовых мигрантов из стран СНГ.
Котяков отметил, что многие хотели бы сократить сроки административных процедур при ввозе иностранной рабочей силы, но дальнейшая их минимизация сегодня невозможна, так как необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические ограничения.
В период распространения COVID-19 для привлечения иностранных работников действует специальный временный алгоритм.
Въезд осуществляется через заявки российских работодателей, если нет возможности набрать специалистов внутри региона, а компании готовы обеспечить выполнение необходимых санитарно-эпидемиологических требований.
Как уточнили в Минтруда РФ, в рамках временного алгоритма было одобрено привлечение 49 тысяч иностранных работников.