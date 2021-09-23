https://uz.sputniknews.ru/20210923/kak-rossiya-budet-privlekat-trudovyx-migrantov-iz-sng--otvetili-v-mintruda-20616644.html

Как Россия будет привлекать трудовых мигрантов из СНГ — ответили в Минтруда

Как Россия будет привлекать трудовых мигрантов из СНГ — ответили в Минтруда

В РФ в период распространения COVID-19 действует специальный временный алгоритм для привлечения иностранных работников. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-23T10:24+0500

2021-09-23T10:24+0500

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общество

мигранты

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Взаимодействие ведомств в рамках алгоритма привлечения трудовых мигрантов в РФ автоматизировано, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.Котяков отметил, что многие хотели бы сократить сроки административных процедур при ввозе иностранной рабочей силы, но дальнейшая их минимизация сегодня невозможна, так как необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические ограничения.В период распространения COVID-19 для привлечения иностранных работников действует специальный временный алгоритм. Въезд осуществляется через заявки российских работодателей, если нет возможности набрать специалистов внутри региона, а компании готовы обеспечить выполнение необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Как уточнили в Минтруда РФ, в рамках временного алгоритма было одобрено привлечение 49 тысяч иностранных работников.

https://uz.sputniknews.ru/20210915/vezd-v-rossiyu-dlya-uzbekistanskix-migrantov-uprostyat-20499121.html

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мигранты, трудовые мигранты