https://uz.sputniknews.ru/20210923/na-podderjku-turistskogo-potentsiala-samarkandskoy-oblasti-vydeleno-30-mln-20615037.html

На развитие туристского потенциала Самаркандской области выделили $30 млн

На развитие туристского потенциала Самаркандской области выделили $30 млн

Сейчас в регионе насчитывается 1607 объектов культурного наследия. В этом году сюда рассчитывают привлечь 1,5 млн местных и иностранных туристов. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-23T09:07+0500

2021-09-23T09:07+0500

2021-09-23T09:11+0500

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Президент подписал постановление, определяющее ряд адресных мер по:По предложению Министерства инвестиций и внешней торговли, Минфина и хокимията Самаркандской области Фонду благоустройства и благосостояния выделяется кредит в размере 30 миллионов долларов.Деньги выделены из средств Фонда реконструкции и развития РУз сроком на 5 лет, в двухлетним льготным периодом по ставке 3% годовых.Расходы, связанные с погашением и обслуживанием кредита, в свою очередь, будут покрываться за счет дополнительных источников местного бюджета Самаркандской области.В течение месяца правительство утвердит адресные перечни проектов, финансируемых Фондом.Для проведения международных выставок и конференций на регулярной основе в Самарканде будет построен международный конгресс-центр и выставочные комплексы площадью 18 тысяч квадратных метров.В Самаркандской области насчитывается 1607 объектов материального культурного наследия. В этом году в регион планируется привлечь 1,3 миллиона местных и 220 тысяч иностранных туристов.

https://uz.sputniknews.ru/20210415/chem-udivit-novyy-turisticheskiy-tsentr-v-samarkandskoy-oblasti-18357911.html

самаркандская область

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самаркандская область, туризм, туристы, туристический бизнес