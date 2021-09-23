https://uz.sputniknews.ru/20210923/na-podderjku-turistskogo-potentsiala-samarkandskoy-oblasti-vydeleno-30-mln-20615037.html
На развитие туристского потенциала Самаркандской области выделили $30 млн
На развитие туристского потенциала Самаркандской области выделили $30 млн
Сейчас в регионе насчитывается 1607 объектов культурного наследия. В этом году сюда рассчитывают привлечь 1,5 млн местных и иностранных туристов. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T09:07+0500
2021-09-23T09:07+0500
2021-09-23T09:11+0500
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Президент подписал постановление, определяющее ряд адресных мер по:По предложению Министерства инвестиций и внешней торговли, Минфина и хокимията Самаркандской области Фонду благоустройства и благосостояния выделяется кредит в размере 30 миллионов долларов.Деньги выделены из средств Фонда реконструкции и развития РУз сроком на 5 лет, в двухлетним льготным периодом по ставке 3% годовых.Расходы, связанные с погашением и обслуживанием кредита, в свою очередь, будут покрываться за счет дополнительных источников местного бюджета Самаркандской области.В течение месяца правительство утвердит адресные перечни проектов, финансируемых Фондом.Для проведения международных выставок и конференций на регулярной основе в Самарканде будет построен международный конгресс-центр и выставочные комплексы площадью 18 тысяч квадратных метров.В Самаркандской области насчитывается 1607 объектов материального культурного наследия. В этом году в регион планируется привлечь 1,3 миллиона местных и 220 тысяч иностранных туристов.
https://uz.sputniknews.ru/20210415/chem-udivit-novyy-turisticheskiy-tsentr-v-samarkandskoy-oblasti-18357911.html
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самаркандская область, туризм, туристы, туристический бизнес
На развитие туристского потенциала Самаркандской области выделили $30 млн
09:07 23.09.2021 (обновлено: 09:11 23.09.2021)
Сейчас в регионе насчитывается 1607 объектов культурного наследия. В этом году сюда рассчитывают привлечь 1,5 млн местных и иностранных туристов.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Президент подписал постановление
, определяющее ряд адресных мер по:
повышению туристского потенциала;
развитию социальной и производственной инфраструктуры;
подготовке к проведению мероприятий международного уровня;
финансовой поддержке широкомасштабных благоустроительных работ.
По предложению Министерства инвестиций и внешней торговли, Минфина и хокимията Самаркандской области Фонду благоустройства и благосостояния выделяется кредит в размере 30 миллионов долларов.
Деньги выделены из средств Фонда реконструкции и развития РУз сроком на 5 лет, в двухлетним льготным периодом по ставке 3% годовых.
Хокимият Самаркандской области определен исполнительным органом, ответственным за целевое и эффективное использование кредита.
Расходы, связанные с погашением и обслуживанием кредита, в свою очередь, будут покрываться за счет дополнительных источников местного бюджета Самаркандской области.
В течение месяца правительство утвердит адресные перечни проектов, финансируемых Фондом.
Для проведения международных выставок и конференций на регулярной основе в Самарканде будет построен международный конгресс-центр и выставочные комплексы площадью 18 тысяч квадратных метров.
В Самаркандской области насчитывается 1607 объектов материального культурного наследия. В этом году в регион планируется привлечь 1,3 миллиона местных и 220 тысяч иностранных туристов.