https://uz.sputniknews.ru/20210923/nalogovye-organy-uprostili-vozmeschenie-nds-a-arendu-nedvijimosti-vzyali-na-uchet--20623800.html

Налоговые органы упростили возмещение НДС, а аренду недвижимости взяли на учет

Налоговые органы упростили возмещение НДС, а аренду недвижимости взяли на учет

С 1 января 2022-го договоры аренды (приобретения) или безвозмездного пользования недвижимостью юрлицами будут учитываться в налоговых органах в электронном... 23.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-23T15:38+0500

2021-09-23T15:38+0500

2021-09-23T15:39+0500

общество

узбекистан

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налоги

ндс

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление, согласно которому усовершенствуется учет налогоплательщиков и упростится порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).Дисциплинированным налогоплательщикам — преференцииВ частности, для расширения практики риск-ориентированного подхода внедряются специальные процедуры регистрации плательщиков НДС в налоговых органах.При этом дисциплинированным налогоплательщикам возврат сумм НДС, подлежащих возмещению, производится в ускоренном порядке.На сайте ГНК будет публиковаться перечень дисциплинированных налогоплательщиков.Учет договоров аренды в налоговых органахС 1 января 2022 года плательщики НДС и юрлица, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, обязаны отражать все операции, связанные с учетом основных средств, нематериальных активов и товарно-материальных ресурсов, а также с формированием и уменьшением уставного капитала в автоматизированной системе государственных налоговых органов "E-aktiv".Кроме того, со следующего года отменяются финансовые санкции за непредоставление предпринимателями налоговой отчетности в установленные сроки. Также они освобождаются от штрафов за правонарушения, выявленные в ходе камеральных налоговых проверок.

https://uz.sputniknews.ru/20210816/kak-pereyti-k-rynochnoy-otsenke-nedvijimosti-dlya-ee-nalogooblojeniya-20093971.html

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