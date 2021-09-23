https://uz.sputniknews.ru/20210923/nalogovye-organy-uprostili-vozmeschenie-nds-a-arendu-nedvijimosti-vzyali-na-uchet--20623800.html
Налоговые органы упростили возмещение НДС, а аренду недвижимости взяли на учет
Налоговые органы упростили возмещение НДС, а аренду недвижимости взяли на учет
С 1 января 2022-го договоры аренды (приобретения) или безвозмездного пользования недвижимостью юрлицами будут учитываться в налоговых органах в электронном... 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T15:38+0500
2021-09-23T15:38+0500
2021-09-23T15:39+0500
общество
узбекистан
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налоги
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление, согласно которому усовершенствуется учет налогоплательщиков и упростится порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).Дисциплинированным налогоплательщикам — преференцииВ частности, для расширения практики риск-ориентированного подхода внедряются специальные процедуры регистрации плательщиков НДС в налоговых органах.При этом дисциплинированным налогоплательщикам возврат сумм НДС, подлежащих возмещению, производится в ускоренном порядке.На сайте ГНК будет публиковаться перечень дисциплинированных налогоплательщиков.Учет договоров аренды в налоговых органахС 1 января 2022 года плательщики НДС и юрлица, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, обязаны отражать все операции, связанные с учетом основных средств, нематериальных активов и товарно-материальных ресурсов, а также с формированием и уменьшением уставного капитала в автоматизированной системе государственных налоговых органов "E-aktiv".Кроме того, со следующего года отменяются финансовые санкции за непредоставление предпринимателями налоговой отчетности в установленные сроки. Также они освобождаются от штрафов за правонарушения, выявленные в ходе камеральных налоговых проверок.
https://uz.sputniknews.ru/20210816/kak-pereyti-k-rynochnoy-otsenke-nedvijimosti-dlya-ee-nalogooblojeniya-20093971.html
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узбекистан, постановление, налоги, ндс
Налоговые органы упростили возмещение НДС, а аренду недвижимости взяли на учет
15:38 23.09.2021 (обновлено: 15:39 23.09.2021)
С 1 января 2022-го договоры аренды (приобретения) или безвозмездного пользования недвижимостью юрлицами будут учитываться в налоговых органах в электронном виде.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik.
Правительство Узбекистана приняло постановление
, согласно которому усовершенствуется учет налогоплательщиков и упростится порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).
Дисциплинированным налогоплательщикам — преференции
В частности, для расширения практики риск-ориентированного подхода внедряются специальные процедуры регистрации плательщиков НДС в налоговых органах.
При этом дисциплинированным налогоплательщикам возврат сумм НДС, подлежащих возмещению, производится в ускоренном порядке.
На сайте ГНК будет публиковаться перечень дисциплинированных налогоплательщиков.
Учет договоров аренды в налоговых органах
С 1 января 2022 года плательщики НДС и юрлица, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, обязаны отражать все операции, связанные с учетом основных средств, нематериальных активов и товарно-материальных ресурсов, а также с формированием и уменьшением уставного капитала в автоматизированной системе государственных налоговых органов "E-aktiv".
Также с 1 января договоры аренды (приобретения) или безвозмездного пользования недвижимым имуществом юрлицами будут учитываться в налоговых органах в электронном виде.
Кроме того, со следующего года отменяются финансовые санкции за непредоставление предпринимателями налоговой отчетности в установленные сроки.
Также они освобождаются от штрафов за правонарушения, выявленные в ходе камеральных налоговых проверок.