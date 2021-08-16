https://uz.sputniknews.ru/20210816/kak-pereyti-k-rynochnoy-otsenke-nedvijimosti-dlya-ee-nalogooblojeniya-20093971.html

Как перейти к рыночной оценке недвижимости для ее налогообложения?

Как перейти к рыночной оценке недвижимости для ее налогообложения?

Механизм перехода от действующего кадастрового метода исчисления стоимости к рыночному решили внедрить в Узбекистане поэтапно. В экспериментальном порядке... 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-16T14:56+0500

2021-08-16T14:56+0500

2021-08-16T14:56+0500

экономика

министерство финансов узбекистана

недвижимость

кадастр

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Заместитель министра финансов Узбекистана Дильшод Султанов опубликовал статью, в которой рассказал о сути и значении реформы земельного и налога на имущество, а также разъяснил главные отличия действующей кадастровой стоимости недвижимости от рыночной.С 2021 по 2024 годы в Узбекистане будет внедрен механизм исчисления земельного и налога на имущество. Стоимость объектов недвижимости будет приближен к рыночной. Сначала в экспериментальном порядке механизм применят в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, Бостанлыкском районе Ташкентской области, городе Навои и Ромитанском районе Бухарской области."Действующая кадастровая стоимость намного ниже рыночной. Фактически – это стоимость материалов на момент строительства объектов в ценах 1991 года, умноженная на коэффициент износа и поправочные коэффициенты. Расположение дома, наличие инфраструктуры, благоустройство, класс объекта и многие другие рыночные показатели в расчет действующей кадастровой стоимости не берутся. В частности, однокомнатная квартира равной площади в доме одного года постройки в центре возле метро и на окраине города стоит одинаково", - объясняет Дильшод Султанов.Действующая кадастровая стоимость объектов, расположенных в центре Ташкента ниже рыночной в среднем в 4 раза, тех, что на окраине города – в 2 раза.Принятые в 2018 году меры по переходу на налогообложение имущества физлиц, исходя из их кадастровой стоимости, позволили увеличить налоговую базу объектов недвижимости в 6,3 раза. При введении кадастровой стоимости также была пересмотрена в сторону снижения ставка налога на имущество физических лиц.За последние 3 года увеличилось и количество объектов недвижимости - это также повлияло на рост поступления налогов на имущество физических лиц. В частности, за счет новостроек, а также проведения в 2018 году разовой общегосударственной акции по признанию права собственности на самовольно построенные жилые помещения (жилищная амнистия).Число объектов жилой недвижимости на начало 2021 года составило 7 830 тысяч объектов. При этом в столице около 50% приходится на объекты недвижимости с кадастровой стоимостью 50-100 млн сумов, 23% объектов – до 50 млн сумов и 30% объектов – свыше 100 млн сумов."Эффективность налогов, взимаемых с недвижимого имущества, обусловлена, главным образом, стабильностью налоговой базы. Эти налоги считаются более эффективными, чем другие, так как в меньшей степени влияют на распределение ресурсов, в частности, не влияют на решения о трудовых ресурсах, об инвестициях и инновациях", - пишет замминистра.Определение более широкой налоговой базы, включающей как землю, так и здания, имеет несколько преимуществ, так как позволяет значительно снизить налоговые ставки с меньшим искажением реальной рыночной стоимости, поскольку фактическая стоимость сделок на рынке включает и землю, и здания.Однако, ввиду несовершенства рынка недвижимости оцениваемая рыночная стоимость с большей вероятностью будет составлять порядка 80% от рыночной цены. Это связано со сложностями по разработке моделей оценки, которые могли бы обеспечить абсолютную точность выводимой рыночной стоимости.Как будет внедряться новая системаВнедрение механизма исчисления налога на имущество и земельного налога на основе кадастровой стоимости, приближенной к рыночной, будет проводиться в два этапа:За 4 года планируется провести оценку объектов недвижимости по их рыночной стоимости, то есть исходя из сформировавшегося на рынке спроса и предложения на объекты недвижимости, а в отдаленных регионах, где отсутствует рынок недвижимости, исходя из стоимости затрат на строительство объекта (затратный метод).В ходе реформы не планируется обеспечить рост налоговых поступлений, то есть общий рост налоговой базы будет нивелирован размером налоговой ставки (как это было сделано в 2018 году), но в то же время будет достигнуто перераспределение собранной суммы и упрощено налоговое администрирование.

https://uz.sputniknews.ru/20210702/v-tsb-ozvuchili-srednie-tseny-na-nedvijimost-v-regionax-uzbekistana-19512874.html

https://uz.sputniknews.ru/20191211/V-Uzbekistane-ipoteku-pereveli-na-rynochnye-printsipy-12990164.html

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министерство финансов узбекистана, недвижимость, кадастр