https://uz.sputniknews.ru/20210923/nikita-mixalkov-i-timur-bekmambetov-posetyat-legendarnyy-kinoforum-v-tashkente-20621422.html

Никита Михалков и Тимур Бекмамбетов посетят легендарный кинофорум в Ташкенте

Никита Михалков и Тимур Бекмамбетов посетят легендарный кинофорум в Ташкенте

В программе — мастер-классы для молодых кинематографистов при участии известных специалистов и режиссеров, творческие встречи, кинотренинги, круглые столы... 23.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-23T13:04+0500

2021-09-23T13:04+0500

2021-09-23T13:08+0500

культура

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никита михалков

фестиваль

кинематограф

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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, а также ряд других популярных российских актеров и режиссеров станут гостями возрождаемого Ташкентского международного кинофестиваля.Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в оргкомитете фестиваля.В числе приглашенных российских гостей также Елена Борисова, Валдис Пельш, Артем Михалков, Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ирина Пегова.Российские звезды кино проведут мастер-классы и творческие встречи с молодыми кинематографистами Узбекистана, а также примут участие в "Днях российского кино" в Самарканде и Бухаре.В рамках фестиваля Бекмамбетов и Прилучный презентуют фильмы компании "Базелевс": "Девятаев", "Война токов", "Нормальный только я", "Слепая любовь".Известные кинодокументалисты — Саида Медведева и Валдис Пельш — презентуют новые документальные фильмы, снятые совместно с Агентством кинематографии РУз.Также состоится серия мастер-классов по 3D-анимации от Жанны Бекмамбетовой и показ анимационных фильмов.Всего в мероприятии примут участие более 350 зарубежных кинематографистов. Ожидается, что на полях фестиваля между Узбекистаном, Россией, Казахстаном и рядом других стран будет подписано соглашение по созданию масштабного мультипликационного проекта — анимационного фильма о "Ходже Насреддине". Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последний кинофестиваль состоялся в 1997 году.В июне президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о возрождении легендарного мероприятия. Кинофорум "Жемчужина Шелкового пути" в этом году состоится 28 сентября-3 октября.

https://uz.sputniknews.ru/20210616/timur-bekmambetov-podelilsya-opytom-s-kinematografistami-uzbekistana-19265971.html

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ташкент, кино, никита михалков, фестиваль, кинематограф