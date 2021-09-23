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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210923/nikita-mixalkov-i-timur-bekmambetov-posetyat-legendarnyy-kinoforum-v-tashkente-20621422.html
Никита Михалков и Тимур Бекмамбетов посетят легендарный кинофорум в Ташкенте
Никита Михалков и Тимур Бекмамбетов посетят легендарный кинофорум в Ташкенте
В программе — мастер-классы для молодых кинематографистов при участии известных специалистов и режиссеров, творческие встречи, кинотренинги, круглые столы... 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T13:04+0500
2021-09-23T13:08+0500
культура
ташкент
кино
никита михалков
фестиваль
кинематограф
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, а также ряд других популярных российских актеров и режиссеров станут гостями возрождаемого Ташкентского международного кинофестиваля.Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в оргкомитете фестиваля.В числе приглашенных российских гостей также Елена Борисова, Валдис Пельш, Артем Михалков, Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ирина Пегова.Российские звезды кино проведут мастер-классы и творческие встречи с молодыми кинематографистами Узбекистана, а также примут участие в "Днях российского кино" в Самарканде и Бухаре.В рамках фестиваля Бекмамбетов и Прилучный презентуют фильмы компании "Базелевс": "Девятаев", "Война токов", "Нормальный только я", "Слепая любовь".Известные кинодокументалисты — Саида Медведева и Валдис Пельш — презентуют новые документальные фильмы, снятые совместно с Агентством кинематографии РУз.Также состоится серия мастер-классов по 3D-анимации от Жанны Бекмамбетовой и показ анимационных фильмов.Всего в мероприятии примут участие более 350 зарубежных кинематографистов. Ожидается, что на полях фестиваля между Узбекистаном, Россией, Казахстаном и рядом других стран будет подписано соглашение по созданию масштабного мультипликационного проекта — анимационного фильма о "Ходже Насреддине". Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последний кинофестиваль состоялся в 1997 году.В июне президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о возрождении легендарного мероприятия. Кинофорум "Жемчужина Шелкового пути" в этом году состоится 28 сентября-3 октября.
https://uz.sputniknews.ru/20210616/timur-bekmambetov-podelilsya-opytom-s-kinematografistami-uzbekistana-19265971.html
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ташкент, кино, никита михалков, фестиваль, кинематограф

Никита Михалков и Тимур Бекмамбетов посетят легендарный кинофорум в Ташкенте

13:04 23.09.2021 (обновлено: 13:08 23.09.2021)
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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПрезидент Московского международного кинофестиваля, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков
Президент Московского международного кинофестиваля, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
В программе — мастер-классы для молодых кинематографистов при участии известных специалистов и режиссеров, творческие встречи, кинотренинги, круглые столы, киновыставки в регионах, показы лучших узбекских и зарубежных фильмов.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, а также ряд других популярных российских актеров и режиссеров станут гостями возрождаемого Ташкентского международного кинофестиваля.
Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в оргкомитете фестиваля.
© Sputnik / Рамиз БахтияровПресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля - Sputnik Узбекистан
1/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
© Sputnik / Рамиз БахтияровПресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля - Sputnik Узбекистан
2/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
© Sputnik / Рамиз БахтияровПресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля - Sputnik Узбекистан
3/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
© Sputnik / Рамиз БахтияровПресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля - Sputnik Узбекистан
4/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
© Sputnik / Рамиз БахтияровПресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля - Sputnik Узбекистан
5/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
1/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
2/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
3/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
4/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
5/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
"Специальным гостем кинофестиваля станет известный российский деятель кино Никита Михалков", — сказали в оргкомитете. Он примет участие в церемонии торжественного открытия и ряде других мероприятий кинофорума.
В числе приглашенных российских гостей также Елена Борисова, Валдис Пельш, Артем Михалков, Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ирина Пегова.
Российские звезды кино проведут мастер-классы и творческие встречи с молодыми кинематографистами Узбекистана, а также примут участие в "Днях российского кино" в Самарканде и Бухаре.
В рамках фестиваля Бекмамбетов и Прилучный презентуют фильмы компании "Базелевс": "Девятаев", "Война токов", "Нормальный только я", "Слепая любовь".
Известные кинодокументалисты — Саида Медведева и Валдис Пельш — презентуют новые документальные фильмы, снятые совместно с Агентством кинематографии РУз.
Также состоится серия мастер-классов по 3D-анимации от Жанны Бекмамбетовой и показ анимационных фильмов.
"Первого октября в рамках кинофестиваля в Ташкенте состоится открытие первого зарубежного филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК)", — добавили в оргкомитете.
Всего в мероприятии примут участие более 350 зарубежных кинематографистов.
Ожидается, что на полях фестиваля между Узбекистаном, Россией, Казахстаном и рядом других стран будет подписано соглашение по созданию масштабного мультипликационного проекта — анимационного фильма о "Ходже Насреддине".
Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последний кинофестиваль состоялся в 1997 году.
В июне президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о возрождении легендарного мероприятия.
Кинофорум "Жемчужина Шелкового пути" в этом году состоится 28 сентября-3 октября.
Тимур Бекмамбетов поделился опытом с кинематографистами Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
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