Культура
Никита Михалков и Тимур Бекмамбетов посетят легендарный кинофорум в Ташкенте
13:04 23.09.2021 (обновлено: 13:08 23.09.2021)
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© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПрезидент Московского международного кинофестиваля, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
В программе — мастер-классы для молодых кинематографистов при участии известных специалистов и режиссеров, творческие встречи, кинотренинги, круглые столы, киновыставки в регионах, показы лучших узбекских и зарубежных фильмов.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов, а также ряд других популярных российских актеров и режиссеров станут гостями возрождаемого Ташкентского международного кинофестиваля.
Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в оргкомитете фестиваля.
© Sputnik / Рамиз БахтияровПресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
© Sputnik / Рамиз БахтияровПресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
© Sputnik / Рамиз БахтияровПресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
© Sputnik / Рамиз БахтияровПресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
© Sputnik / Рамиз БахтияровПресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пресс-конференция накануне открытия Ташкентского международного кинофестиваля
"Специальным гостем кинофестиваля станет известный российский деятель кино Никита Михалков", — сказали в оргкомитете. Он примет участие в церемонии торжественного открытия и ряде других мероприятий кинофорума.
В числе приглашенных российских гостей также Елена Борисова, Валдис Пельш, Артем Михалков, Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ирина Пегова.
Российские звезды кино проведут мастер-классы и творческие встречи с молодыми кинематографистами Узбекистана, а также примут участие в "Днях российского кино" в Самарканде и Бухаре.
В рамках фестиваля Бекмамбетов и Прилучный презентуют фильмы компании "Базелевс": "Девятаев", "Война токов", "Нормальный только я", "Слепая любовь".
Известные кинодокументалисты — Саида Медведева и Валдис Пельш — презентуют новые документальные фильмы, снятые совместно с Агентством кинематографии РУз.
Также состоится серия мастер-классов по 3D-анимации от Жанны Бекмамбетовой и показ анимационных фильмов.
"Первого октября в рамках кинофестиваля в Ташкенте состоится открытие первого зарубежного филиала Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК)", — добавили в оргкомитете.
Всего в мероприятии примут участие более 350 зарубежных кинематографистов.
Ожидается, что на полях фестиваля между Узбекистаном, Россией, Казахстаном и рядом других стран будет подписано соглашение по созданию масштабного мультипликационного проекта — анимационного фильма о "Ходже Насреддине".
Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последний кинофестиваль состоялся в 1997 году.
В июне президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о возрождении легендарного мероприятия.
Кинофорум "Жемчужина Шелкового пути" в этом году состоится 28 сентября-3 октября.